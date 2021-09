So hat die Region Döbeln gewählt

Mittelsachsen/Region Döbeln

Die Region Döbeln gehört zum Wahlkreis Mittelsachsen. Hier traten acht Direktkandidaten und 22 Parteien an. Sehen Sie hier nach der Auszählung das Wahlergebnis für die Region Döbeln, dem gesamten Wahlkreis 161/Mittelsachsen und ganz Sachsen.

Wer hat in Roßwein die Nase vorn? Wo setzten die Leisniger ihr Kreuzchen am häufigsten? Das folgende Säulendiagramm zeigt an, wie in den Städten und Gemeinden der Region Döbeln gewählt wurde:

Die folgende Karte gibt einen Überblick darüber, wie im gesamten Wahlkreis 161/Mittelsachsen gewählt wurde:

Wie haben die Bürger außerhalb von Döbeln oder des Wahlkreises Mittelsachsen gewählt? Die folgende Karte zeigt Ihnen die Wahlergebnisse der Gemeinden in Sachsen:

Von DAZ