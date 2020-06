So hat eine Kleinweitzschener Hebamme die ersten 100 Tage Corona bewältigt

Kleinweitzschen

Als wir vor acht Wochen das letzte Mal mit Carola Haschke sprachen, hatte die freiberufliche Hebamme gerade ihren ersten Online-Geburtsvorbereitungskurs hinter sich gebracht. Mittlerweile ist diese Art zu arbeiten für die Kleinweitzschenerin zur Routine geworden. „Ich gebe nach wie vor keine Kurse, weil ich die Abstandsregeln in den Räumlichkeiten meiner Praxis nicht einhalten kann“, sagt sie. Drei, höchstens vier werdende Mütter könne sie daran teilnehmen lassen statt sonst doppelt so vielen. „Das wäre ein wirtschaftlicher Totalschaden für mich.“ Also bleibt sie beim Modell des virtuellen Kurses. „In den letzten Wochen hat sich das alles gut eingespielt. Wenn ich daran denke, wie viele Telefonate ich am Anfang geführt habe, um die Frauen überhaupt richtig angemeldet zu bekommen“, erinnert sich Carola Haschke heute.

Entspannte Hausbesuche

Ein großer Teil ihrer Arbeit ist aber die Nachsorge – dann, wenn die Hebamme zu den Familien nach Hause kommt, um nach dem Neugeborenen und der Mutter zu sehen. „Die Hausbesuche unmittelbar nach der Geburt habe ich auch zu Beginn der Corona-Krise gemacht. Das ging gar nicht anders und ist die Basis meiner Arbeit. Immerhin hat sich die Lage mittlerweile entspannt“, sagt sie. Die Familien, aber auch sie selbst gehen entspannter mit der Situation um.

Die Sorgen der Mütter

Carola Haschke weiß um die Sorgen, die werdende Mütter lange Zeit umtrieb und bis heute nicht gänzlich verschwunden ist: „Anfangs durften die Männer nicht mit in den Kreißsaal. Das hat viele Frauen verunsichert. Mittlerweile dürfen sie das wieder, aber zum Teil gibt es immer noch Einschränkungen.“ Damit meint sie beispielsweise die Option, die Tage nach der Geburt gemeinsam im Familienzimmer zu verbringen. Das ist nicht überall erlaubt.

So ist die Lage in der Leisniger Helios Klinik Die werdende Mutter darf eine Begleitperson mit in den Kreißsaal nehmen – vorausgesetzt sie weist keine Infektionssymptome auf. Auch muss die Begleitperson während der Geburt Mundschutz, Schutzkittel und gegebenenfalls Handschuhe tragen. Ein Wechsel der Begleitperson unter der Geburt ist nicht gestattet und auch während eines Kaiserschnitts darf keine Begleitperson anwesend sein. Die Begleitperson muss den Kreißsaal nach der Geburt verlassen und sich anschließend an das allgemeingültige Besuchsverbot der Klinik halten. Das sieht aktuell so aus: Erlaubt ist maximal ein Besucher pro Patient für eine Stunde zwischen 14 und 17 Uhr. Außer sie ist ebenfalls im gemeinsamen Familienzimmer auf der Station untergebracht.

Immerhin konnte sich die Kleinweitzschenerin mit Schutzausrüstung eindecken. Zu Beginn der Pandemie kam auch sie nicht an Mundschutz oder Desinfektionsmittel ran. Den Fall, dass sie eine Familie trotz Corona-Fall betreuen musste, gab es übrigens nicht. Theoretisch hätte sie das aber machen müssen.

Eines hat sich aber auch bis heute nicht geändert: Carola Haschke wartet von Woche zu Woche, von Tag zu Tag auf neue Regelungen. Sie hofft, ab August wieder ihre Kurse wie gewohnt in ihren Praxisräumen abhalten zu können. „Das ist meine persönliche Angst: Dass ich noch ewig Online-Kurse geben muss, weil die Abstandsregeln nicht gelockert werden.“

