Rosswein

Das letzte Mal, als MDR-Sachsen-Moderator Silvio Zschage im Freibad Wolfstal der Einladung der Roßweiner folgen wollte und mit seinem Musik-Mix-Mobil vorbeischaute, waren gerade einmal 15 Leute vor Ort. Das lag am überhaupt gar nicht sommerlichen Wetter, das am 14. Juli herrschte. Deshalb versprach er kurzerhand, die Roßweiner noch ein zweites Mal in seiner Sommertour aufzunehmen und im Wolfstal für „coole Stimmung und heiße Hits“ zu sorgen. Diesen Donnerstag ist es nun soweit, in der Zeit von 15 bis 16 Uhr wird der Morgenmoderator im Roßweiner Freibad vorbeischauen, sein Glücksrad aufbauen, Musik spielen und mit den Besuchern vor Ort ins Gespräch kommen.

Schon seit drei Jahren ist der MDR-Moderator regelmäßiger Gast im Wolfstal, weiß Schwimmmeister Sven Nestler. Er folgt der Einladung, die Jens Schmidt vom Verein Seg’n Gottes Erbstollen immer wieder ausspricht. Für die Roßweiner ist der Besuch immer eine schöne Abwechslung – vor allem, wenn tolles Wetter herrscht, wie im vergangenen Jahr. Für diesen Donnerstag stehen die Chancen gut – der Wetterbericht sagt echte Sommertemperaturen voraus.

Nach Super Start hängt der Juli durch

Mit denen sind die Roßweiner auch in diese Freibadsaison gestartet. „Das war ein Start mit 100 Prozent“, sagt Sven Nestler. 7.500 Badegäste hatte man allein im Juni begrüßen können – das ist enorm. Im Juli, dem eigentlichen Freibadmonat, sieht die Sache schon ganz anders aus. Nicht einmal 2.000 Besucher kann Sven Nestler bis jetzt zählen. An drei Tagen war das Freibad sogar wetterbedingt geschlossen. Zeit, um Überstunden abzusetzen, Restarbeiten in der Anlage zu erledigen, die aufgrund des explosionsartigen Starts nicht geschafft waren. Oder um im Hallenbad bereits die nächste Saison vorzubereiten. Das ist nämlich neben der Freibadsaison her zu erledigen.

Die nutzen im Übrigen nicht nur die Roßweiner für einen Besuch im Wolfstal. „Wir haben viele Gäste aus Döbeln, aber auch aus Leipzig und Dresden. Oder aus Riesa beispielsweise“, weiß Sven Nestler. Die Leute schätzen die ruhige Lage des Freibades, das Ambiente. Und in dieser Saison scheint auch die Imbissversorgung besser zu laufen als zuletzt – hat zumindest Sven Nestler beobachtet.

Von Manuela Engelmann-Bunk