So kommt die öffentliche Toilette ins Döbelner Stadtzentrum 

Döbeln

Diese Thema ärgert die Bürger der Stadt seit Jahren mächtig. Die Stadt Döbeln, die gern ihr Image als familienfreundliche Einkaufsstadt pflegt, hat keinen rechten Ort für dringende Bedürfnisse. Vorstöße etwa von Dietmar Damm und der Fraktion „Wir für Döbeln“ gibt es seit Jahren immer wieder. Immer wieder schreiben auch die Leser dazu klar ihre Meinung.

Jetzt kündigt Oberbürgermeister Sven Liebhauser (CDU) an, wie die öffentliche Toilette schnellstmöglich am Niedermarkt aufgestellt werden kann. Die Stadt wolle nach wie vor die Investition mit Hilfe von Fördergeld aus dem Bund-Länder-Programm zur Städtebauförderung „Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne“ finanzieren. Bereits auf seiner Sitzung im Februar 2021 beschloss der Stadtrat, dass sich die Stadt um Aufnahme in dieses Programm bemüht. Doch nach langem Warten kam im November 2021 schließlich die Hiobs-Botschaft aus Dresden: Die Stadt Döbeln wurde wegen eines Formfehlers nicht in das Förderprogramm aufgenommen. Der Stadtrat hat diesen Formfehler zwischenzeitlich geheilt und die Grenzen des Fördergebietes neu gezogen. Damit ist jetzt der Weg für einen neuen Anlauf für das Innenstadtförderprogramm frei. „Bis 28. Januar stellt die Stadt nun einen neuen Antrag auf die Städtebaufördermittel“, kündigt Döbelns Technischer Dezernent Thomas Hanns an.

Entscheidung bis zum 3. Quartal

„Wir wollen die öffentliche Toilette vorrangig mit Hilfe der Fördermittel bauen. Denn es macht einen großen Unterschied, ob wir sie zu 100 Prozent aus Haushaltmitteln bezahlen müssen oder nur zu einem Drittel“, sagt der Oberbürgermeister. Denn er erhofft sich zwei Drittel der Kosten aus dem Förderprogramm zu bekommen. Bis zum 3. Quartal wird darüber eine Entscheidung erwartet. Fällt sie negativ aus, werde die Stadt die Toilette mit Eigenmitteln errichten. Die Zeit bis Herbst solle das Stadtbauamt bereits nutzen, um die Rahmenbedingungen für das Aufstellen der Toilettenanlage zu klären. So müssen der genaue Standort am Niedermarkt noch festgelegt und die Anschlüsse für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung noch verlegt werden. „Wir wollen alles so weit vorbereiten, dass es mit Eintreffen der Förderzusage gleich losgehen kann“, so Oberbürgermeister Sven Liebhauser. Sollte die Aufnahme in das Programm auch im zweiten Anlauf nicht klappen, schlug die Fraktion „Wir für Döbeln“ vor, die für das Heimatfest im vergangenen Jahr nicht genutzten 75000 Euro zu verwenden und mit liquiden Mitteln aus dem Haushalt zu ergänzen.

Oberbürgermeister Liebhauser setzt aber lieber auf das Förderprogramm, mit dem auch das geplante City-Management für die Innenstadt bezahlt werden könnten. Auch die vom Pferdebahnverein lange gewünschte Verlängerung der Pferdebahntrasse bis zum Lutherplatz ist innerhalb des Städtebauförderprogrammes bis 2029 vorgesehen. „Das Programm bietet viele Möglichkeiten, unsere Innenstadt nach Corona wieder voranzubringen. Das wollen wir unbedingt nutzen.“, so Liebhauser.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer