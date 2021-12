So läuft es Heiligabend in den Kirchen zwischen Döbeln und Zschochau

Döbeln

Wer an Heiligabend und über die Weihnachtsfeiertage zwischen Döbeln und Zschochau einen Gottesdienst besuchen will, muss das in diesem Jahr genau planen. Immerhin werden über Weihnachten trotz Corona Gottesdienste möglich sein. In Döbeln und Technitz müssen sich die Gottesdienstbesucher bis zum Donnerstag im jeweiligen Pfarramt Besucherkarten für die Veranstaltung abholen, die man besuchen möchte. Damit sollen die Besucherströme gelenkt werden. Ähnliches lief bereits bis Montag in der Kirchgemeinde Beicha-Mochau. In den Kirchen der Kirchgemeinde Jahnatal ist eine telefonische Anmeldung zu den Gottesdiensten und Vespern nötig. Als Ansprechpartner fungieren hierbei Gerda Lohse in Hof, Daniel Bach in Jahna, Gunhild Schmidt in Ostrau, Jens Seidel in Zschaitz und Tina Frömbsdorf in Zschochau.

3G oder 1G für den Gottesdienst

In allen Kirchen der Gemeinde Jahnatal gilt Weihnachten die 1G-Regel. Jeder Gottesdienstbesucher braucht einen aktuellen Test (nicht älter als 24 Stunden). In allen Kirchen im Jahnatal werden am Heiligabend zwischen 13 und 14 Uhr Corona-Tests für die Gottesdienstbesucher angeboten. Auch in der Kirchgemeinde Technitz soll die 1G-Regel gelten. Gottesdienstbesucher werden gebeten, sich möglichst in einem Testzentrum testen zu lassen. In Ausnahmefällen kann im Vorfeld im Technitzer Pfarramt vorgesprochen werden, wo die Kirchgemeinde eine Testmöglichkeit anbieten wird.

In der Kirchgemeinde Döbeln-Simselwitz und der Schwesterkirchgemeinde Beicha-Mochau gilt dagegen die 3G-Regel für die Weihnachtsgottesdienste. Der Kirchenvorstand empfiehlt allen Besuchern, im Vorfeld des Gottesdienstes einen Corona-Test durchführen zu lassen.

„Am 24. Dezember werden in den Schwesterkirchgemeinden Beicha-Mochau, Döbeln, Jahnatal und Technitz-Ziegra jeweils Kurzgottesdienste zum Heiligen Abend stattfinden. Bedingt durch die Corona-Einschränkungen sind die Gottesdienste anders als sonst zu Weihnachten gewohnt. Es gilt Abstand halten und das Tragen von FFP2 Masken. Die Anmeldung und die Teilnahme an allen Gottesdiensten sind selbstverständlich kostenlos“, sagt Stefan Hagedorn, Vorsitzender im Öffentlichkeitsausschuss der Kirchgemeinde Döbeln.

In der Nicolaikirche Döbeln wird es jeweils um 14.30 Uhr und 15.30 Uhr eine Vesper mit einem Krippenspiel geben. Weil die Christenlehrekinder wegen Corona nicht proben konnten, wird es das Krippenspiel als Schattenspiel geben. Um 16.30 Uhr folgt in der Nicolaikirche eine Vesper mit Musik, die von Streichern des Kammerorchesters Döbeln gestaltet wird. Die Christnacht mit Verkündigungsspiel findet in diesem Jahr eine Stunde früher als sonst, um 21 Uhr, in der Nicolaikirche und nicht wie sonst in der Jacobikirche statt. Dort ist mehr Platz. Der frühere Beginn war vorbeugend gewählt worden, damit auch von einer möglichen Ausgangssperre Betroffene den Gottesdienst besuchen können. Aktuell entfällt die Ausgangssperre ohnehin, weil die Inzidenz in Mittelsachsen wieder unter 1000 liegt.

Eine Vesper mit Krippenspiel ist zudem um 14.30 Uhr in Simselwitz geplant. Auch hierfür müssen im Vorfeld Besucherkarten im Döbelner Pfarramt abgeholt werden.

In der Kirchgemeinde Jahnatal gibt es die erste Christvesper mit Krippenspiel bereits am 23. Dezember um 17 Uhr in der Kirche Zschochau. Am Heiligabend sind Vespern mit Krippenspiel um 15.30 Uhr in der Kirche Jahna, um 16.30 Uhr in der Kirche Zschaitz, um 17 Uhr in der Kirche Ostrau, und um 18 Uhr in der Kirche Hof. Sollte sich bei den telefonischen Voranmeldungen ein größerer Bedarf ergeben, können weitere Gottesdienste stattfinden. Die Telefonnummern für die Anmeldungen sowie die Anmeldezeiten sind in den Schaukästen der Kirchgemeinde Jahnatal zu finden.

In der Kirchgemeinde Technitz-Ziegra gibt es am 24. Dezember um 15 Uhr eine Andacht in Ziegra. Um 15.30 Uhr und 17 Uhr findet jeweils eine Vesper mit Krippenspiel in der Kirche Technitz statt. Besonders die Vesper um 15.30 Uhr ist für junge Familien geeignet“, so Stefan Hagedorn vom Kirchenvorstand.

In der Kirchgemeinde Beicha-Mochau gibt es 16 Uhr eine Vesper mit Krippenspiel in der Sommerkirche Mochau.

Aufgenommen wurde zudem bereits ein Hörgottesdienst, der am Heiligabend, ab 9 Uhr, auf der Internetseite der Evangelische Kirchgemeinde Döbeln abrufbar ist. Außerdem sind auf dem Youtube-Kanal der Kirchgemeinde Döbeln noch die Krippenspiele des letzten Jahres online.

Von Thomas Sparrer