So läuft es beim Abitur in Döbeln

Döbeln

Seit der vergangenen Woche sind Sachsens Abiturienten mitten drin in den Abiturprüfungen. Zum zweiten Mal wird das Abitur unter Corona-Erschwernissen geschrieben. Doch wie beschwerlich ist es wirklich.

Am vergangenen Dienstag schrieben die ersten noch wenigen Schüler ihre Prüfung im Fach GRW (Gemeinschaftskunde/Rechtserziehung/Wirtschaft). Mittwoch und Donnerstag waren die Leistungskurse Bio und Physik an der Reihe. Am Freitag waren alle der 79 Döbelner Abiturienten beim schriftlichen Deutsch-Abi am Start. Am Montag dieser Woche stand Geschichte auf dem Plan. Die schriftliche Mathe-Prüfung ist am Dienstag dran. Donnerstag und Freitag runden Englisch praktisch und Englisch schriftlich die Prüfungswoche ab. Die Arbeitszeit für die schriftlichen Prüfungen wurde in diesem Jahr um 30 Minuten verlängert. Ab 25. Mai folgen dann noch einmal zwei Wochen für die mündlichen Prüfungen.

Am Freitag Deutsch schriftlich war der erste große Akt, denn hier mussten bis auf ganz wenige Schüler alle antreten. Wie in solchen Fällen üblich, nutzt das Gymnasium die oberste Etage mit der Aula und den großen Klassenräumen, um alle Prüflinge mit Abstand unterzubringen. So wird es auch bei Mathe am Dienstag sein. Für die anderen naturwissenschaftlichen Prüfungen, bei denen auch Versuche enthalten sind, wurden die Kabinette im naturwissenschaftlichen Gebäude genutzt.

Ersatztermin als Option

Die Schüler hatten wegen Corona die Wahl, ob sie bei den aktuellen Prüfungsterminen antreten oder einen Ersatztermin nutzen. „Davon haben die Schulleiter am Freitag beim Deutsch-Abitur keinen Gebrauch gemacht. Alle traten zum zum ersten Termin an. Bei den anderen Terminen hält es die große Mehrheit ebenfalls so“, sagt Schulleiter Michael Höhme. Er spricht von einem mittlerweile routinierten Verfahren. Die Schüler testen sich zwei Tage vor der Prüfung selbst, um im Fall eines positiven Selbsttests noch die Chance auf einen bestenfalls entlastenden negativen PCR-Test zu haben, und die Prüfung mitschreiben zu können. Aktuell gab es unter den Prüflingen keine Fälle von Corona-Infektionen.

„Ich denke, dass die Prüfungsvorbereitung unserer Zwölfer den Vergleich mit den Vorjahren nicht scheuen muss“, sagt der Schulleiter. Schon zu Beginn des Schuljahres seien die Prüfungsschwerpunkte etwas eingeengt worden, weil die Gesamtsituation schwierig war. Seit Januar gebe es eine intensive und gute Prüfungsvorbereitung. Auch bei den Elftklässlern, die ebenfalls als Abschlussjahrgang gelten, laufe der Wechselunterricht gut.

Zwölfer gehen vier Wochen länger zur Schule

Bei den Zwölfern sorgt Corona in diesem Schuljahr für noch eine Neuerung. Normalerweiser war für sie nach Abschluss der mündlichen Prüfungen Schluss mit Unterricht. Dieses Mal geht es noch vier Wochen, fast bis zum regulären Schuljahresende weiter. Hier geht es um den Stoff in den Nichtprüfungsfächern. Die müssen auch mit einer Mindestpunktzahl ins Abiturzeugnis eingebracht werden. „Die wenigsten Schüler haben nach den Prüfungen schon alles im Sack“, sagt Michael Höhme. Vor allem für jene, die ein Studienfach mit Numerus clausus anstreben, geht es in diesen vier Wochen noch um wichtige Punkte für den Abiturdurchschnitt.

Bei allen anderen Jahrgängen von Klasse fünf bis zehn, die gerade zuhause bleiben müssen, hat sich das Lehrerkollegium des Lessing-Gymnasiums auf einen Schulstandard mit einer guten Mischung aus fünf bis sieben Videokonferenzen pro Woche und Klasse und Aufgabenstellungen über das Lernsax-Portal verständigt. „Ich denke, wir haben da noch einmal eine neue Qualität erreicht. Denn gerade jetzt ist ein fundiertes Programm sehr wichtig. Auch wenn es hier und da auch noch mal ruckelt, weiß ich, dass sich das Kollegium viel Mühe gibt“, so der Schulleiter. Von den so genannten Corona-Laptops, welche die Stadt Döbeln über entsprechende Förderprogramme angeschafft hat, bekam das Gymnasium 30 Stück. Die meisten sind bereits an Schüler für das Homeschooling ausgegeben. Für einige weitere läuft gerade über die Klassenleiter eine Abfrage, in welchen Familien dafür Bedarf besteht. Besonders in Familien mit mehreren Schulkindern reicht ja zumeist der üblicherweise eine Familiencomputer gar nicht aus, wenn die Videokonferenzen für mehrere Kinder vormittags stattfinden.

Von Thomas Sparrer