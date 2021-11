So plant die Döbelner Region ihre Weihnachtsmärkte

Region Döbeln

3G, 2G oder gar nicht: Die Verunsicherung ist groß. Wie sollen denn nun die Weihnachtsmärkte in der Döbelner Region geplant werden? lvz.de hörte sich um.

Roßwein: Keine Zugangsbeschränkungen

Traditionell ist Roßweins Weihnachtsmarkt der erste, der in der Region besucht werden kann. Die Planungen in der Stadt laufen für das erste Adventswochenende. Vom 26. bis 28. November öffnet der Markt vor dem Rathaus seine Pforten – und zwar ohne Zugangsbeschränkungen. Das Gelände wird entgegen der ursprünglichen Planungen nicht eingezäunt. „Die Flaniermeile wird entzerrt, die Kirchstraße für den Weihnachtsmarkt mit genutzt“, erklärt Hauptamtsleiterin Michaela Neubert, die auch auf die Maskenpflicht auf dem Markt verweist, sofern die Anstandsregelungen nicht eingehalten werden können. Möglich wird dieser Umgang, weil es sich beim Roßweiner Weihnachtsmarkt um eine Freiluft-Veranstaltung mit weniger als 1000 Besuchern zeitgleich handelt. Das Rathaus selbst, das in den vergangenen Jahren immer mit Teil des Marktes gewesen ist, bleibt allerdings geschlossen, weil sonst mit Kontrollen im 3G- oder 2G-Bereich gearbeitet werden müsste. Nur das Weihnachtskabarett, für das sowieso Karten erworben werden müssen, findet im Rathaussaal statt. Die Angebote, die sonst im Rathaus gemacht wurden, werden ausgelagert. Das betrifft beispielsweise die Weihnachtsbäckerei für Kinder, die im Bürgerhaus zu finden sein wird.

Diesmal kein Riesenstollen in Döbeln

Die Stadt Döbeln plant ihren Weihnachtsmarkt nach wie vor vom 10. bis 12. Dezember rund um den Niedermarkt abzuhalten. Die vorherige Corona-Verordnung hatte ja Erleichterungen und auch klare Bedingungen für Weihnachtsmärkte geregelt. Bis 1000 Besucher muss der Markt nicht eingezäunt und eine Kontakterfassung organisiert werden. 1000 Besucher auf einmal, das schafft auch der Döbelner Weihnachtsmarkt nicht. Zum Glück in diesem Falle. „Wir vergrößern die Abstände zwischen den Buden und Geschäften. So können die Besucher flanieren und vorn und hinten Essen und trinken“, beschreibt Angela Petzold vom Kulturamt der Stadt. Das Bühnenprogramm wird verkürzt, um längere und größere Menschansammlungen zu vermeiden. Zwei Dinge fallen Corona zum Opfer: Die beliebte Veranstaltung Döbeln singt Weihnachtslieder und der traditionelle Stollenanschnitt mit der Bäckerei Körner. Franziska Seyffarth, Geschäftsführerin der Bäckerei Körner, ist darüber sehr traurig. „Es nützt nichts. Es ist aber wichtig, dass der Weihnachtsmarkt überhaupt stattfinden kann. Wir beteiligen uns mit unserem weihnachtlichen Café und bieten an unserem Stand weihnachtliche Leckereien und Deftiges, wie Bäckergulasch im Brotlaib“, sagt sie. Mit Ständen sind auch wieder, der Pferdebahnverein, der Bund der Selbstständigen, Künstlerin Olga Scheck und viele neue Akteure vertreten.

Leisniger Weihnachtsmarktplanung läuft

Für den Leisniger Weihnachtsmarkt hat der Döbelner Event-Gastronom Michael Köhler schon vor geraumer Zeit die Vereine wegen ihrer Weihnachtsmarktbeteiligung angeschrieben. Im Auftrag der Stadt Leisnig hat er die Aufgabe übernommen, den Weihnachtsmarkt zu organisieren. Der Kirchplatz sei absperrbar, mehr als 900 Menschen seien gleichzeitig nicht zu erwarten. Er sieht dem Ereignis gelassen entgegen. Sein Geschäftspartner Tino Poitzsch ergänzt: „Für Außengastronomie ist nichts vorgeschrieben. Die aktuelle Verordnung gilt außerdem erst einmal bis 25. November. Der Termin für den Leisniger Weihnachtsmarkt liegt danach, am ersten Dezemberwochenende. Die Verordnungen können sich also bis dahin noch ändern.“

Hartha plant am letzten Adventswochenende

In Hartha macht die aktuelle Verordnung aus dem gleichen Grund erst einmal niemanden unruhig: Der Harthaer Markt am 17. bis 19. Dezember, liegt traditionell auf dem vierten Adventswochenende. Bis dahin vergehen noch Wochen. „Wir gehen zum heutigen Zeitpunkt entspannt mit dem Thema um. Die Vereine, die teilnehmen möchten, haben sich gemeldet“, sagt Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos). Wie mit der dann geltenden Verordnung umgegangen wird, werde sich dann auch zeigen.

Für die Weihnachtsmärkte auf den Dörfern bleiben die Veranstalter ebenso optimistisch. Zum einen weil die Weihnachtsmärkte allesamt draußen stattfinden, aber auch weil der Grenzwert von 1000 Besuchern nicht erreicht wird. Weder in Jahna und Schrebitz, noch in Ostrau.

