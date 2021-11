So schnell kommt die Warenabholbox in Döbelns Stadtzentrum

Döbeln

Grit Neumann macht Dampf. Wenn es nach ihr ginge, dann würde die erste Warenabholbox der Innenstadthändler in wenigen Tagen im Döbelner Stadtzentrum aufgestellt. Am 11. November hatte der Döbelner Stadtwerbering mit seinem Wettbewerbsbeitrag beim diesjährigen Innenstadtwettbewerb „Ab in die Mitte“ einen der Sonderpreise gewonnen. Mit diesen 9000 Euro soll nun die erste Warenabholbox am Rathaus in der Marktstraße aufgestellt werden.

Am Dienstag bedankte sich die Vorsitzende der Händlergemeinschaft in kleiner Runde bei den Machern des Wettbewerbsbeitrages. Thomas Kolbe, Geschäftsführer des Döbelner Briefkastenherstellers Max Knobloch Nachf. GmbH, hatte die Idee eingebracht, die in dem Unternehmen entwickelte Paketabholbox „Pikno“ für den hybriden Einzelhandel in der Innenstadt zu nutzen. Grit Neumann holte Daniel Gründl-Finger von der Döbelner Werbeagentur Arten&Vielfalt und Thomas Sparrer von der Döbelner Allgemeinen Zeitung mit an Bord. So wurde im Quartett aus der Idee ein erfolgreicher Wettbewerbsbeitrag.

Die ersten sieben Einzelhandelsgeschäfte der Innenstadt haben sich bereits um ein Fach in der Abholbox beworben und entsprechend ihrer Branche auch Maße angegeben, welche das Warenfach haben sollte. „Damit werden wir nun die erste Abholbox konfigurieren und weitere Fächer in verschiedenen Größen anbieten“, sagt Thomas Kolbe vom Briefkastenhersteller. Er sieht darin einen Beitrag der regionalen Industrie bei der Unterstützung des Handels, der durch die Corona-Pandemie stark gelitten hat. Die Abholbox soll nicht die Öffnungszeiten und Beratung beim Innenstadteinkauf in Döbeln ersetzen, sondern das Abholen von den Öffnungszeiten loslösen. Wie beim Online-Einkauf können Kunden beim stationären Einzelhändler im Stadtzentrum per Telefon oder online eine Ware bestellen und bezahlen. Der Blumenstrauß, die Flasche Lieblingswein, das Parfüm, die Kaffeemaschine oder das Kofferset werden dann vom heimischen Händler in einem Warenfach der Abholbox hinterlegt. Der Kunde bekommt einen Türcode übermittelt. Mit dem kann die Ware dann zu jeder Tages- und Nachtzeit in der Innenstadt abgeholt werden. Das System soll regionale Kundenbindung über die Öffnungszeiten hinaus schaffen. Die Umsätze bleiben in der Stadt, keine Versandkosten, keine Lieferdienste und beim nächsten Einkauf gibt es wieder persönliche Beratung. „Es ist ein ergänzendes Angebot unserer Innenstadt, mit dem wir Kundenbindung erzeugen können und im Gespräch bleiben“, ist Grit Neumann überzeugt.

Thomas Hanns, Technischer Dezernent im Rathaus, hat dem Stadtwerbering bereits zu dem Preisgewinn beglückwünscht. „Wir sollten uns schnellstmöglich nochmal die acht möglichen Standorte im Detail anschauen, um den günstigsten für die erste Abholbox auszuwählen“, schlägt er vor. Während nun Thomas Kolbe, die Produktion der Anlage vorbereitet, bereitet Werbefachmann Daniel Gründl-Finger das Bekleben der Anlage mit den Logos und Schriftzügen der Händler vor.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer