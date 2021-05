So schön stirbt der Wald in Waldheim

Waldheim

Dünne Kronen, morsche Stämme – um den Waldheimer Wald kann einem Angst und Bange werden. Ein Rundgang mit Revierförster Dirk Tänzler durch den Kommunalwald rückt eine Menge Problem-Bäume in den Fokus. Dabei kann das Baumsterben auch ganz neue Möglichkeiten eröffnen. So wie an der Lutherhöhe hinterm Penny-Markt in der Oststadt. „Hier sind die Lärchen am Absterben. Darum haben wir gemeinsam mit Förster Tänzler eine kühne Idee entwickelt“, sagte Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) im Freiluft-Teil der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses. Dieser war eine Exkursion mit dem Förster, der in der Region für Privat -und Körperschaftswald zuständig ist. So gehört ein Großteil der bewaldeten Flächen am Eichberg der Stadt Waldheim.

Schutz vor Verbiss

Hinter der „kühnen Idee“ verbirgt sich der Plan, einen Hundewald einzurichten. „Wir zäunen die Fläche an der Lutherhöhe ein, stellen zusätzlich noch einige Tore auf und lassen die Natur in Ruhe“, sagte Steffen Ernst. Im eingezäunten Teil des Waldes können Hundebesitzer ihre vierpfotigen Lieblinge frei laufen lassen. Der Zaun verhindert, dass sie Frauchen oder Herrchen abhauen. Aber in erster Linie dient die Einfriedung aber dem Verbiss-Schutz. Sie soll verhindern, dass das Rehwild auf die Sukzessionsfläche geht und nachwachsende Bäume wegfrisst. Die Zäune sind mehrfach verwendbar. Sind die Bäume auf einer Fläche auf einer Fläche schon relativ groß und nicht mehr schutzbedürftig, zieht der Zaun einfach um und friedet einen anderen Flecken ein. „Ich wollte diesen Gedanken mal dem Technischen Ausschuss als Denkanregung mitgeben“, sagte Steffen Ernst, der solche Hundewälder bereits aus Dänemark kennt.

Klettermaxen anrufen

Ob man den Eichberg zu einem Hundewald umfunktionieren kann, steht nicht zur Debatte. Die ehemalige Austragungsstätte legendärer Feste hat derzeit ganz andere Probleme. Tote und kranke Bäume zum Beispiel, denen die Trockenheit der vergangenen Jahre übel zugesetzt hat. Auch Laubbäume haben ihre Borkenkäfer, lernen die Ausschussmitglieder bei der Exkursion vom Revierförster. „Hier müssen mir was machen“, sagte Dirk Tänzler vor einer kahlen Eiche gleich am südlichen Eingang des Waldes. Es geht um die Verkehrssicherungspflicht. „Ich werde mal einen Klettermaxen anrufen, der den Baum von oben herab runterschneidet“, sagte der Förster. Denn mit Technik kommt man an die Baumruine nicht ran.

Wirtschaftlicher Totalschaden

Keine Ruine aber trotzdem versaut ist eine weitere Eiche. Irgendwann haben mal welche einen Isolator in den Stamm gedreht, wohl um daran Festbeleuchtung zu installieren. Aber das verfärbt das Holz, für das dann keiner mehr hohe Preise zahlt. Manche Bäume am Eichberg sehen auf den ersten Blick noch ganz gut aus. Beim genaueren Hinsehen zeigten sich aber dünne Kronen und viel Totholz. An einer Roteiche wächst ein Baumpilz, der spektakulär aussieht. Wobei: der eigentliche Pilz ist im Stamm, was man sieht, ist der Fruchtkörper. Und dass der Pilz, vermutlich ein junger Schwefelporling, so vortrefflich gedeiht, verheißt nichts gutes für den Baum, weiß der Forstmann. Er bezeichnet den Waldheimer Kommunal-Wald als „wirtschaftlichen Totalschaden“, weil er sich wegen seiner Lage nur schlecht mit Technik wie Harvestern durchforsten lässt.

Von Dirk Wurzel