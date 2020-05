So sind die Schulen der Region Döbeln auf den Start am Montag vorbereitet

Region Döbeln

Ein tägliches Zweischichtsystem gilt ab Montag an der Oberschule Am Holländer in Döbeln, wenn die Klassen 5 bis 8 wieder ins Schulhaus kommen. 450 Schüler wie sonst passen unter den aktuell geltenden Hygiene- und Abstandsregeln nicht ins Schulhaus in Döbeln-Nord. Jede Klasse wurde in zwei Gruppen aufgeteilt. Die jeweils erste Gruppe jeder Klasse wird von 7.35 Uhr bis zur 10.10 Uhr in den ersten drei Stunden unterrichtet. Dann ist Schichtwechsel. Dieser wird für ein Reinigen der Tische und Stühle in den Klassenräumen genutzt. Dann erst beginnt der Unterrichtsblock für die jeweils zweite Gruppe jeder Klasse. Gelehrt wird hier von der 4. bis 7. Stunde.

Dazwischen gibt es auch wieder Lerntage zu Hause. Vor allem während der schriftlichen Prüfungen der Zehntklässler und der Hauptschulabgänger ab 25. Mai bleibt die Oberschule für die anderen Schüler geschlossen. „Wir versuchen dafür zu sorgen, dass sich die Schüler außerhalb ihrer Gruppen im Schulhaus wenig begegnen. Viele Zwischentüren bleiben auf, um den Kontakt mit Türklinken zu minimieren“, so Schulleiterin Katrin Wagner. Der Einlass erfolgt nur am Haupteingang der Schule für den ersten Durchgang ab 7.15 Uhr und für den zweiten Durchgang ab 10.50 Uhr. Mitzubringen sind am Montag eine Mund-Nasen-Bedeckung, wenn die Schüler im Schulhaus etwa ins Infokabinett wechseln, muss diese getragen werden. Zudem muss die unterschriebene Covid-19-Belehrung mitgebracht werden.

Montag kommt auch die Stunde der Wahrheit, denn auch die Arbeitsmaterialien und bearbeitete Aufgaben der Fächer laut Sonderplan der letzten Wochen sollten die Schüler vorlegen. Von den bereits wieder gestarteten Neuntklässlern weiß die Schulleiterin, dass die ihre Aufgaben fleißig gelöst haben. Bei den Zehnern gab es dagegen einige, die das Zuhauselernen zu locker sahen.

Wochenweiser Wechsel und Familienbildung

Das Lessing-Gymnasium hat wie schon die Elferkurse nun auch die fünften bis zehnten Klassen halbiert und nach Alphabet des Nachnamens in eine A- und eine B-Woche aufgeteilt. So haben alle Schüler bis zu den Sommerferien eine Präsenzwoche mit Unterricht und kompakter Stoffvermittlung und eine Woche zur häuslichen Vertiefung des Stoffes zu Hause im Wechsel. Die Details hat Schulleiter Michel Höhme am Mittwoch auf die Schulhomepage gestellt.

An der Grundschule Am Holländer in Döbeln wird am Montag jede Klasse zur Familie mit festem Tagesablauf. Begegnungen mit anderen Klassen beim Essen und in den Pausen werden vermieden. „Das ist wohl für die Grundschule der einzig gangbare Weg“, sagt Anja Buda, stellvertretende Schulleiterin. Die Eltern müssen zudem täglich einen unterschriebenen Vordruck mitgeben und bescheinigen, dass die Kinder und die Familie symptomfrei ist.

Auch im Christlichen Lernraum Technitz sind Klassen jetzt Familien. Jede Familie hat eine Etage im Schulhaus. Und weil das nur drei Etagen hat, wurde in der Turnhalle ein weiteres Klassenzimmer eingerichtet. Für die Pausen hat jede Klassenfamilie einen bestimmten Bereich im großzügigen Gelände, an der Freilichtbühne, im Musepark, an der Nestschaukel. Die Bereiche werden tageweise gewechselt. Die offene Arbeit im Hort und in den Ganztagsangeboten musste wegen dieser Trennung ausgesetzt werden.

Keine Maskenpflicht im Roßweiner Klassenzimmer

Roßweins Oberschulleiter Thomas Winter sieht dem Schulstart kommenden Montag positiv entgegen. Man sei gut vorbereitet. Die Gebäudestruktur der Roßweiner Geschwister-Scholl-Oberschule käme den Anforderungen in solch einer Krisensituation entgegen. Früher war das Haus in Mädchen- und Jungenschule aufgeteilt, habe von daher zwei Eingänge. Die Verbindungsgänge würden ab Montag im Einbahnstraßensystem genutzt, um unnötige Begegnungen zu vermeiden.

Die einzelnen Klassen sind in jeweils zwei Gruppen geteilt, täglich werden zwei Klassen beschult. Die Buskinder von der ersten bis zur sechsten Stunde, die Stadtkinder von der zweiten bis zur siebenten Stunde. Damit soll eine weitere zeitliche Verschiebung sichergestellt werden. Maskenpflicht im Klassenzimmer bestehe nicht, im Schulgebäude sei es wünschenswert und das werde auch so kommuniziert. Am Eingang wird es Desinfektionsmittel geben.

Der Speiseraum steht aufgrund der Situation nicht für Mittagessen zur Verfügung, da er anderweitig genutzt werden muss. Auch der Bäckerwagen, der seit Jahren immer um 8.45 Uhr zur Frühstückspause vor die Schule gerollt kommt, muss erst einmal pausieren. Thomas Winter ist froh, dass alle seine Lehrer an einem Strang ziehen.

Gesundheit täglich bestätigen in Waldheim

An der Förderschule in Waldheim werden ab Montag wieder alle vier Klassen der Primarstufe und jeweils mindestens drei von sechs Klassen der Sekundarstufe unterrichtet. „Den Rahmen dafür vorgeben hat die Zahl unserer Klassenzimmer und die des Personals. Die Fachkabinette nutzen wir noch nicht“, erklärt Schuleiter Heiko Felgner. Für die Erst- bis Viertklässler bedeutet das, dass sie montags bis freitags täglich in ihrem Klassenverband Unterricht haben. Für die Schüler der fünften bis achten Klassen gelten festgelegte Tage, an denen sie entweder in der Schule oder zu Hause lernen. Für Letzteres bekommen sie wie bisher Aufgaben. Die Verbesserung besteht darin, dass diese Aufgaben an den Schultagen nun intensiver besprochen und kontrolliert werden können. Felgner: „Das gibt eine ganz andere Struktur.“

Die Eltern sind über die neuen Abläufe informiert worden. Zudem gibt es Belehrungen über die besonderen Regeln. Der ab kommende Woche geltende Tagesablauf wird im Kollegium am Freitag besprochen. „Das betrifft zum Beispiel die getrennten Pausenzeiten, den Toilettengang, wie die Kinder früh ankommen und wie sie nach dem Unterricht mit Bus oder Taxi nach Hause kommen. Auch Absprachen mit anderen Einrichtungen, wie dem Hort, waren notwendig, beispielsweise um den Schulhof aufzuteilen.

Allgemeinverfügung, Dienstanweisungen, Konzept – es habe ihn schon einige graue Haare gekostet, um innerhalb einer Woche alles unter einen Hut zu bringen, so der Schulleiter. Was Heiko Felgner am meisten Kopfzerbrechen bereitet, ist, dass die Eltern für die Schüler der kleineren Klassenstufen täglich eine Gesundheitsbestätigung in einer Tabelle abzeichnen müssen. Felgner: „Was passiert, wenn früh ein Kind aus Leisnig bei uns ankommt und die Bestätigung nicht hat? So einfach ist das nicht.“

Bei den Großen keine Probleme in Hartha

In der Pestalozzi-Oberschule Hartha blickt Schulleiterin Dagmar Hardege mit Spannung auf die kommenden Tage. Das hat an der „Pesta“ vor allem bauliche Gründe. „Bei den Großen, also 9. und 10. Klasse, sehe ich noch keine Probleme“, sagt Hardege. Hier habe die Schule jeweils nur eine Klasse, die jeweils in drei Kleingruppen aufgeteilt wird. Knifflig werde es jedoch hinsichtlich der Raumbelegung, meint Hardege. „Da müssen wir schauen, dass wir nicht mit den Bauarbeiten in Konflikt geraten.“ Aktuell stünden deshalb nur acht Klassenräume für Unterricht zur Verfügung. Darüber hinaus würden auch ab und zu Räume mit der angrenzenden Grundschule getauscht. „Hier wollen wir unbedingt den Kontakt vermeiden.“

Außerdem hat Hardege weitere Vorgaben für den Schulbetrieb aufgestellt. Pflicht für jeden Schüler am Morgen wird der Gang zum Händewaschen vor dem Unterricht sein. Außerdem vorgesehen: eine Gang- und Pausenaufsicht für alle Pausen – große wie kleine – sowie eine sogenannte „Rechtsregel“ im Treppenhaus. Diese besagt, dass die Schüler immer nur die von sich aus gesehen rechte Seite des Ganges benutzen dürfen.

Stetigkeit für Kinder in Sitten

„Die Kinder brauchen jetzt vor allem Stetigkeit“, sagt Sylke Rasch. Sie leitet die Grundschule in Sitten, derzeit auch in Leisnig. Alle Schulen hatten ihr Konzept fertig für den gestaffelten Schulstart. Dass nun kurz vorher das Kultusministerium befindet, es sollen alle Schüler gleichzeitig beginnen, bedeute zusätzlich Aufwand: Die Klassenzimmer, mit anderthalb Meter auseinander gerückten Tischen, müssen am Freitag nach Schulschluss umgeräumt werden.

Die Klassen werden nicht geteilt, das Klassenleitermodell wird angewendet: Ein Lehrer bleibt bei den Schülern, außer in den vierten Klassen im Englischunterricht. Die Klassenleiter nehmen die Schüler morgens in Empfang, geleiten sie zum Händewaschen und in die Klassenzimmer. Auch zum Essen gehen die Kinder mit den Lehrern zusammen, gestaffelt. Das ist in Sitten eine Herausforderung, weil bis 12 Uhr alle durch sein müssen. Dann kommt der Schulbus. Insgesamt soll mit diesen und weiteren Maßnahmen gewährleistet werden, dass sich die Gruppen nicht mischen. Gleiches gilt für die Nutzung des Außenbereiches der Schulen in den Pausen. Sylke Rasch: „Da haben wir beispielsweise in Leisnig den Vorteil, den Außenbereich vierteln zu können. So kann jedes Kindern Spielplatz, Fußballplatz und die anderen Angebote im Freien nutzen.“

Eltern in Ostrau mit eingebunden

Bereits am Montagabend traf sich Ostraus Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU), die Leitung der Grundschule sowie Vertreter der Elternschaft zu einer Schulkonferenz. „Die Schule ist zum Verkehrsgarten geworden. Überall Schilder und Hinweise“, sagt das Gemeindeoberhaupt. Ein Vorteil zeigte sich recht schnell. Die Ostrauer Grundschule ist groß genug, um sich mit möglichst großem Abstand darin zu bewegen. „Jetzt zahlt sich aus, dass damals so großzügig gebaut wurde“, so Schilling.

Der ursprüngliche Plan, immer zwei Klassen wöchentlich im Betrieb zu halten, wurde durch die vollständige Öffnung der Schulen seitens des Freistaates gekippt. Demnach kommen ab Montag wieder alle Schüler zum Unterricht. Aber: „Es wird nur in festen Gruppen gelernt. Es gibt keine offene Arbeit“, weiß der Bürgermeister. Auch die Pausenzeiten wurden angepasst, so dass beispielsweise in zwei Schichten Mittag gegessen wird. Und dann ist da ja noch das Plaketten-System, das Schulleiterin Angela Jurczyk schon vor Wochen einführte, als sie die Viertklässler zurück zum Unterricht begrüßte. Auch das wird weiter seine Verwendung finden.

Von Manuela Engelmann-Bunk, Steffi Robak, Olaf Büchel, Max Hempel und Thomas Sparrer