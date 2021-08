So sitzen die Brüder: Die Großen im Gefängnis, die Kleinen auf der Anklagebank im Amtsgericht Döbeln

Döbeln

Zu seinem großen Bruder hat er derzeit keinen Kontakt. Um ihn zu treffen, müsste der 22-Jährige auch ins Gefängnis fahren. Der Große machte als Benz-Räuber von Döbeln Schlagzeilen und sitzt derzeit wegen anderer Delikte wie gefährlicher Körperverletzung. Das Urteil für den Autoraub ist nicht rechtskräftig, die Staatsanwaltschaft hat Revision eingelegt.

Auch Apfelschorle geklaut

Tritt der 22-Jährige nun in die kriminellen Fußstapfen seines großen Bruders? Dieser Eindruck kann sich mit Blick auf die Tatvorwürfe tatsächlich erst einmal aufdrängen, die in mehrere Anklagesätzen stehen: Gemeinsam mit dem Mitangeklagten sei er am 17. September 2019 in eine Wohnung am Obermarkt eingebrochen und habe zwei Spielkonsolen im Wert von 710 Euro und noch einen Zehner Bargeld gestohlen. Ebenfalls im September 2019 sei er in mehrere Gartenlauben in Döbeln eingebrochen, habe mal eine Flasche Apfelschorle, mal Werkzeug für 70 Euro und manchmal auch gar nichts erbeutet, sondern nur Sachschaden angerichtet.

In Ostrauer Döner eingebrochen

40 Flaschen mit Limonade – darunter Fanta und Cola – sowie Videotechnik und ein elektrisches Dönermesser kamen zwischen dem 8. und 12. Dezember 2019 im Ostrauer Dönerimbiss weg. Der 22-Jährige soll sie gestohlen haben. Weil er zur Tatzeit unter 21 Jahren alt war und rechtlich damit als Heranwachsender gilt, war das Jugendschöffengericht für diese Anklagen zuständig. Knapp zwei Jahre nach den Taten verhandelte es diese nun im Amtsgericht Döbeln.

Angeklagter ist keine unangenehme Erscheinung

„Ihre Entwicklung hat einen guten Weg genommen, den Sie hoffentlich fortsetzen werden“, stellte dessen Vorsitzende, Richterin Marion Zöllner, nun fest. Denn der junge Mann hat sich anscheinend gefangen: Er geht im Schichtbetrieb arbeiten, hat eine eigene Wohnung, hat alle Auflagen aus früheren Urteilen erfüllt – wie soziale Trainingskurse und Antiaggressionstraining. Er grüßte freundlich, als er den Gerichtssaal betrat. Das Diebesgut aus dem Wohnungseinbruch hat er zurückgegeben, der Geschädigte hat ihm verziehen.

Bilgro-Einbruch bleibt unaufgeklärt

„Dieser Täter-Opfer-Ausgleich ist nun mal in der Welt. Dann muss er auch etwas wert sein“, sagte Rechtsanwalt Martin Göddenhenrich und beantragte zehn Monate Einheitsjugendstrafe mit Bewährung, zwei Monate weniger als die Staatsanwältin. Der Verteidiger des 22-Jährigen hatte gemeinsam mit der Staatsanwältin und dem Gericht eine Verfahrensabsprache ausgehandelt. Für ein Geständnis hatte das Gericht eine Strafe zwischen zehn Monaten und einem Jahr zugesichert. Und auch noch, eine weitere Anklage zu beerdigen, weil die Strafe dafür nicht beträchtlich ins Gewicht gefallen wäre. Es ging um einen Einbruch bei Bilgro in Döbeln mit Tabak und Zigaretten für fast anderthalb tausend Euro als Beute.

Urteil nicht rechtskräftig

Zehn Monate Einheitsjugendstrafe mit Bewährung wurden es dann auch. In diese Strafe bezog das Gericht die Strafe aus einem früheren Urteil ein. Der Angeklagte hatte gemeinsam mit einem anderen im Januar 2019 einen Betrunkenen vorm Kimmi Dolly schwer verprügelt und dafür acht Monate Jugendhaft bekommen. „Ich will die Diebstähle nicht relativieren, aber sie sind im Vergleich zu Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit schon etwas anderes, da muss man differenzieren“, sagte die Vorsitzende, als sie das Urteil des Jugendschöffengerichts begründete. Es ist nicht rechtskräftig.

Schlechtes Vorbild

Nachdem das Gericht das Urteil des 22-Jährigen verkündet hatte, verhandelte es weiter gegen dessen Mittäter beim Einbruch in die Wohnung. Der 20-Jährige räumte über seinen Verteidiger ein, dieses Verbrechen begangen zu haben. Und dazu noch Ladendiebstahl und gefährlicher Körperverletzung. „Die räuberische Erpressung bestreiten wir aber“, sagte Rechtsanwalt Thomas H. Fischer. Gemeinsam mit seinem Bruder soll dieser Angeklagte versucht zu haben, einem jungen Mann 70 Euro abzuziehen – angeblich als Schmerzensgeld, weil der Geschädigte die Schwester der Beiden geschlagen habe. Der große Bruder des 20-Jährigen sitzt ebenfalls gerade im Gefängnis, wegen gefährlicher Körperverletzung. Wenn das letzte Urteil des 24-Jährigen so rechtskräftig wird, dauert der Aufenthalt noch mal 14 Monate. „Ich bin das Vorbild, wie man es nicht macht“, sagte der 24-Jährige damals in seinem Prozess vorm Schöffengericht.

Gericht bittet schwänzende Zeugen zur Kasse

Das sah nämlich den großen Bruder als Täter der räuberischen 70-Euro-Erpressung. Aber war der kleine Bruder daran auch beteiligt? Das versuchte das Jugendschöffengericht am Mittwoch zu klären, kam mit diesem Vorhaben aber nicht wesentlich voran. Zwei Zeugen, darunter der Geschädigte, fehlten. Sie bekamen 150 Ordnungsgeld oder ersatzweise drei Tage Haft. Gleiches verhängte das Gericht auch gegen einen Ladendetektiv, der als Zeuge zu einem anderen Anklagepunkt aussagen sollte aber ebenfalls schwänzte.

Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Dirk Wurzel