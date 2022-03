So soll der Skatepark in Ostrau einmal aussehen

Ostrau

Schon im Frühjahr sollen die Arbeiten im Ostrauer Gewerbegebiet starten. Dann entsteht ein Skatepark – ein Ort, an dem Kinder und Jugendliche gemeinsam Zeit verbringen können und mit ihren Rollern, Inline-Skates, Skateboards und Fahrrädern jeder Art abhängen können. Die Gemeinderäte vergaben dafür am Dienstagabend die ersten Aufträge. Das betrifft den Rohbau, die Betonarbeiten und die Gründungsteile genauso wie die ersten Skateelemente wie beispielsweise Rampen.

Beton wird vor Ort gegossen

Die Arbeiten übernimmt die Firma Holzwerk Oranienbaum GmbH aus Kemberg. Insgesamt werden dafür rund 185.000 Euro fällig. Bei der Planung wurde darauf geachtet, langlebig zu bauen. Demnach werden keine Holzplatten verbaut, weil die zum einen von nicht besonders langer Haltbarkeit zeugen und zum anderen verhältnismäßig laut sind. Stattdessen setzt man beim Bau des Skateparks auf Beton. Und der wird, wenn es soweit ist, vor Ort ausgegossen statt mit Fertigteilbeton zu arbeiten.

Ein erster Entwurf zeigt, wie der Skatepark in Ostrau einmal aussehen soll. Links ein Skatepool, dazwischen Rampen und sogenannte Flatrails – also waagerechte Stangen über dem Boden. Quelle: Ingenieurbüro Ritter-Müller

Eigentlich wollte die Gemeinde auch schon den Auftrag für die Tiefbauarbeiten vergeben. Doch der Beschluss musste noch einmal von der Tagesordnung geschmissen werden. „Die Angebote, die auf unsere Ausschreibung hin abgegeben wurden, haben die Kostenschätzung deutlich übertroffen“, erklärt Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). Eine Baugrunduntersuchung habe zum Beispiel ergeben, dass deutlich mehr Aushub nötig ist, als geplant. „Das hat die Kosten gesprengt“, so das Gemeindeoberhaupt. Also muss, gemeinsam mit Planer Jochen Ritter-Müller, noch einmal nachjustiert werden. So wurde beispielsweise mit einer ziemlich edlen Vorgehensweise bei der Zuwegung geplant.

Arbeiten könnten im Frühjahr beginnen

„Trotz der hohen Spendenbereitschaft soll alles im Kostenrahmen bleiben. Wir wollen das Projekt nicht ausufern lassen“, erklärt Dirk Schilling. Insgesamt 250.000 Euro soll der Skatepark im Ostrauer Gewerbegebiet, unweit des Biotops, kosten. Einen Großteil der Summe bekommt die Gemeinde gefördert. Die Fördermittelzusage vom Regionalmanagement des Leader-Gebiets der Lommatzscher Pflege flatterte bereits im November des vergangenen Jahres bei der Gemeindeverwaltung ein. Im Frühjahr sollen die Arbeiten beginnen.

Jenny Leisker aus Noschkowitz (hinten rechts) ist die Initiatorin des Projekts. Bei der Planung bekam sie Hilfe von Jugendlichen und Skate-Profis. Quelle: Sven Bartsch

In den vergangenen Monaten arbeiteten Jenny Leisker, die das Projekt einst initiierte, Jugendliche und erfahrene Skate-Profis an der Gestaltung der Anlage. Herzstück ist der große Skaterpool mit unterschiedlichen Höhen, so dass Kinder und Jugendliche jeden Alters ihn benutzen können. „Für alle ist etwas dabei“, sagt Jenny Leisker. 40 Meter lang und rund 500 Quadratmeter groß soll der Skatepark einmal werden. Zusätzlich ist noch eine Dirt-Jump-Strecke. eine Huckelpiste aus Erde, neben der eigentlichen Anlage geplant. Dafür soll gleich der Aushub genutzt werden. Diese Dirt-Jump-Strecke ist allerdings nicht Teil der Förderung, sondern ein kleines Extra. „Wir haben jemanden gefunden, der sich damit auskennt und die Anlage für uns sponsert und auch errichtet“, weiß Jenny Leisker.

Nach wie vor gehen auf dem Spendenkonto (IBAN: DE43 8605 5462 0036 9500 01), das die Gemeinde bei der Kreissparkasse Döbeln für den Skatepark errichtet hat, Spenden ein. Sie sollen als finanzieller Puffer dienen, aber auch für kleine Extras genutzt werden, die zusätzlich angeschafft werden sollen. Wichtig: Als Spendenzweck „Skaterpark Ostrau“ angeben. Jeder Spender bekommt von der Gemeinde eine Spendenquittung, die steuerlich geltend gemacht werden kann.

Von Stephanie Helm