So starten die Grundschulen in Döbeln ins neue Schuljahr

Döbeln

Birgit Frainge, Schulleiterin der Kunzemann-Grundschule in Döbeln, ist erleichtert: Fünf Lehrerinnen verließen zum Schuljahresende die Schule. Doch wenn am Montag das neue Schuljahr beginnt, ist der Unterricht komplett abgesichert. Größtenteils gelingt dies durch Abordnungen von Lehrerkolleginnen aus anderen Grundschulen. Zudem wurde eine junge Lehrerin, die bis zuletzt als Referendarin an der Schule war, eingestellt und wird eine der beiden ersten Klassen übernehmen. Weiterhin verstärkt zum ersten Mal ein Mann das Lehrerkollegium der Kunzemannschule. Eine weitere Kollegin wird wunschgemäß von Leipzig an die Döbelner Kunzemannschule versetzt. Allerdings zählt die werdende Mutter aktuell nur auf dem Papier. Hilfe kommt von der Grundschule Döbeln-Nord, von der eine junge Kollegin das ganze Schuljahr eine vierte Klasse übernimmt. Lehrerinnen der Mochauer Grundschule helfen im neuen Schuljahr stundenweise bei den Kunzemännern aus. Insgesamt zwei erste Klassen mit 25 und 26 Kindern werden am Sonnabend feierlich aufgenommen.

34 ABC-Schützen werden am Sonnabend bei einer gemeinsamen Schuleingangsfeier auf dem Schulhof der Grundschule Döbeln-Ost aufgenommen. „Da die Feier im Freien stattfindet, dürfen auch Großeltern und Geschwister dabei sein“, freut sich Schulleiterin Andrea Katzer. Zum Kollegium stößt mit dem neuen Schuljahr Tom Roespel. Nach seinem Referendariat hat sich der junge Lehrer für Döbeln-Ost als seine Stammschule entschieden und wird eine der beiden ersten Klassen übernehmen. Auch zwei abgeordnete Lehrerkollegen helfen dem zehnköpfigen Kollegium, den Unterricht für die 145 Schüler im neuen Schuljahr abzusichern.

Zwei erste Klassen mit 22 und 23 Schülern starten an der Grundschule Am Holländer am Sonnabend. Zur Feierstunde im Speiseraum der Schule können jedoch pro Schulanfänger nur zwei Personen dabei sein. Die Zuckertüten werden dann aber auf dem Schulhof übergeben, damit auch Großeltern und Geschwister dabei sein können.

Auch für die 26 Schulanfänger der Grundschule Großbauchlitz gibt es die Zuckertüten auf dem Schulhof. Die Feierstunde findet zuvor in der Turnhalle der Schule statt, wo ausreichend Platz ist. Das neue Schuljahr startet auch hier mit abgeordneten Lehrern.

In Mochau sind es 33 Erstklässler in zwei Klassen, die an der Schule aufgenommen werden. Sechs Angehörige pro Kind dürfen mit zur Feierstunde in der Turnhalle. Fürs neue Schuljahr sind alle Lehrerinnen am Start, allerdings muss die Schule stundenweise Kollegen an andere Schule abgeben, um dort den Unterricht zu sichern.

Bereits heute Nachmittag sind die Eltern der 24 Schulanfänger der Evangelischen Grundschule Technitz gefragt. Traditionell schmücken sie die Technitzer Kirche, wo am Sonnabend mit Eltern und Verwandten der Schuleinführungsgottesdienst stattfindet. Bereits in den Ferien halfen die Eltern Klassenleiterin Sabine Weichsel und Erzieherin Claudia Eisold beim Einrichten der Klassenräume. Nach dem Gottesdienst wird traditionell im Gelände des Lernraumes ein Klassenbaum gepflanzt, bevor die Eltern an der Freilichtbühne die Zuckertüten übergeben.

Für alle Erstklässler beginnt das neue Schuljahr zunächst mit Kennenlerntagen. Für alle Grundschüler sind zunächst drei Mal wöchentlich Corona-Tests angesagt. Eltern sollten deshalb an die unterschriebene Testerlaubnis für ihre Kinder denken. Mund-Nase-Bedeckungen müssen die Grundschüler aber nicht tragen.

Von Thomas Sparrer