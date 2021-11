So startet die Region Döbeln in die fünfte Jahreszeit

Region Döbeln

Am 11.11. wird es erneut still bleiben auf dem Marktplatz von Leisnig. Eine der größten traditionellen Eröffnungsveranstaltungen der Faschingssaison, mit Freibier, Pfannkuchen, dem alten und neuen Prinzenpaar, mit der Funkengarde und nicht zuletzt mit vielen kostümierten großen und kleinen Leisnigern fällt erneut ins Wasser.

Seit Montag gilt in Sachsen, nur noch Geimpfte und Genesene haben Zutritt zu Innenräumen, Gaststätten und sonstigen Veranstaltungen. Doch wie sieht das dann aus bei einer Veranstaltung zwar unter freiem Himmel, wenn auch mit vielen Menschen – so wie am 11.11. auf dem Leisniger Marktplatz?

„Die Vereinsspitze vom Carneval Club Leisnig hat sich unter anderem mit dem Gesundheitsamt, mit der Stadtverwaltung beraten, zudem juristischen Rat eingeholt“, sagt Hansjörg Oehmig vom Verein und Elferrat. „Wir wollten am Dienstag entscheiden, ob und was wir auf dem Marktplatz machen können, ob das vielleicht als private Veranstaltung im öffentlichen Raum hätte durchgehen können. Schließlich kamen wir überein: Letztlich möchte niemand die Verantwortung übernehmen für den Fall, dass danach jemand mit Corona infiziert ist.“ Eine öffentliche Party zum Faschingsstart wird es also erneut nicht geben. „Wir wollen aber auch nicht wie im vergangenen Jahr einen Korb mit dem Schlüssel aus dem Fenster in Empfang nehmen“, so Oehmig. „Den holen wir uns schon persönlich. So viel Tradition muss sein. Nur, dass uns die faschingsbegeisterten Leisniger dazu nicht begleiten können. Uns tut das zwar sehr leid, doch es ändert nichts an der Situation. Und wir stehen auch hinter den angeordneten Maßnahmen.“ Trotzdem solle pünktlich am 11.11. der Online-Kartenvorverkauf für die Veranstaltungen der bevorstehenden Veranstaltungssaison im kommenden Jahr starten. Im Netz, auf der Internetseite des Leisniger Carneval Clubs, können Interessenten Tickets buchen. „Wir richten uns nach den dann geltenden Regeln. Deshalb kann wie in den anderen Jahren auch online vorbestellt werden. Ein Zwang, die Karten abzunehmen, falls dann nicht gefeiert werden darf, existiert natürlich nicht“, so Oehmig.

Zschaitzer suchen neues Domizil

Alles neu macht die Faschingssaison: Beim Zschaitzer Faschingsclub passiert gerade ordentlich was. Nachdem sich die langjährige Vorsitzende Ina Plato von der Poleposition verabschiedet hat, übernimmt Heidi Bautz ab sofort das Ruder im Verein. Und die hat, gemeinsam mit ihren Mitstreitern, gleich eine schwere Aufgabe vor der Brust. Bisher feierten die Zschaitzer ihren Fasching immer im Gasthof „Zur Post“ von Adalbert Jentzsch. Der Wirt hat für diese Saison aber bereits abgesagt. Künftig müssen sich die Zschaitzer nach einem anderen Domizil umsehen. „Wir haben die Turnhalle in Lüttewitz im Blick“, sagt Heidi Bautz. Aktuell sind die Vereinsmitglieder dabei, die Rahmenbedingungen zu klären. Vor allem der finanzielle Aspekt treibt die Vorsitzende um. Catering, Lichttechnik, eine Bühne, Miete für die Turnhalle – das alles muss bezahlt werden. Hinzu kommt, dass noch keine funktionierende Heizung in der Turnhalle verbaut ist. „Wir dachten, wir haben noch eine Saison Zeit. Jetzt muss es doch schneller gehen“, sagt Heidi Bautz. Die wichtigste Voraussetzung ist aber gegeben: Die Zschaitzer wollen, nachdem die vergangene Saison schon Corona zum Opfer fiel, unbedingt feiern. Corona ist ein gutes Stichwort: Denn noch weiß keiner, ob die Saison überhaupt stattfinden kann. „Mit 2G fangen wir nicht an und Fasching mit Maske zu feiern ist für uns auch keine Alternative“, sagt die neue Vereinsvorsitzende.

Also bleibt den Zschaitzern nur das Hoffen, dass die Infektionszahlen bis zum Februar sinken. Am Donnerstag wollen Heidi Bautz und ihre Mitstreiter aber erst einmal die Karnevalssaison einleiten. Um 10 Uhr besuchen sie den Kindergarten „Waldspatzen“ in Lüttewitz, ehe sie pünktlich um 11.11 Uhr bei Bürgermeister Immo Barkawitz klingeln, um sich Kasse und Schlüssel zu besorgen. Unter welchem Motto die neue Faschingssaison in Zschaitz steht, verrät Heidi Bautz noch nicht. Das Geheimnis wird erst am Donnerstag gelüftet.

Schrebitzer blasen Auftakt ab

Unter dem Motto „Maskenball im Impfzentrum“ wollte der Schrebitzer Carnevalsclub eigentlich am Sonnabend in die Saison starten. Doch aufgrund der dann geltenden 2G-Regel verzichten die Schrebitzer Narren lieber auf die Sause im Vereinsheim. „Entweder wir können mit allen feiern oder gar nicht“, sagt die Vereinsvorsitzende Peggy Dietrich-Lohse. Den Schlüssel holen sich die Schrebitzer am Donnerstag aber trotzdem von Ostraus Bürgermeister Dirk Schilling. Wie schon im vergangenen Jahr wird Oberzertifikatszeremonienmeister Thomas Lohse im Rathaus vorbeischauen und sich Kasse und Schlüssel schnappen.

Kein Saalfasching in Westewitz

Wie schon die vergangene wird auch die kommende Saison wieder eine stille bei den Narren vom Westewitzer Carnevalsclub (CCM). „Wir holen uns am 11.11. den Schlüssel vom Bürgermeister, aber wir können schon jetzt sagen, dass wir auch im Februar keinen Saalfasching veranstalten werden“, sagt Vereinspräsidentin Kerstin Schmiedchen. „Wir müssten schon jetzt die Verträge machen. Geht dann noch etwas schief, kommen wir da nicht mehr raus. Das könnten wir finanziell nicht stemmen.“ Ob es, wie zur letzten Saison, dafür wieder einen digitalen Fasching gibt, weiß Kerstin Schmiedchen heute noch nicht.

Kleine Runde in Döbeln

In Döbeln holt sich am Donnerstag um 11.11 Uhr eine kleine Abordnung des Limmritzer Faschingsclubs im kleinen Sitzungssaal des Rathauses den Rathausschlüssel und die Geldkassette bei Oberbürgermeister Sven Liebhauser und einigen närrischen Rathausmitarbeitern ab. „Wir wollen gern zeigen, dass wir zu unseren Vereinen wie dem LFC stehen“, so Sven Liebhauser.

Haßlauer verschieben 50. Vereinsgeburtstag

50 Jahre Spaß und gute Laune – das wollten die Aktiven des Karnevalsclubs Haßlau am Sonnabend im Landhotel Sonnenhof Ossig mit ihrem Publikum feiern. Corona macht nun auch durch die runde Geburtstagsfeier des Vereins einen Strich. „Wir holen das nach“, versichert Vereinspräsident Oliver Rühle. Am Donnerstag holt sich eine kleine Abordnung des Vereins bei Roßweins Vize-Bürgermeister Peter Krause die Rathausschlüssel. Aber die närrische Seniorenparty am Nachmittag muss diesmal entfallen.

Waldheimer Narren Open Air

Auch in Waldheim wird der Bürgermeister den Rathausschlüssel wieder an die Faschingsnarren herausrücken müssen. Wie das aber genau ablaufen soll, ist noch nicht entschieden, sagt Silvio Müller vom Elferrat des Spindelfaschingsclubs Hartha/Waldheim (SFC). Zur Schlüsselübergabe am 11.11. gehört auch der Karnevals Klub Reinsdorf. In Waldheim wird Fasching übrigens auch noch gefeiert. Geplant ist eine Open-Air-Veranstaltung auf dem Festplatz am Kreuzfelsen am Sonnabend. So kann der SFC als Veranstalter die Corona-Schutzbestimmungen besser einhalten. Momentan prüfe das Gesundheitsamt des Landkreises das Konzept, heißt es.

