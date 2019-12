So steht es um die Qualität von Harthas Grundwasser

Hartha

Vor rund drei Wochen war die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie (AfU) aus Mittweida in der Hartharena zu Besuch. Bereits im vergangenen Jahr kamen sie mit dem Angebot, das Brunnenwasser der Harthaer auf ihre Qualität zu untersuchen. Auch Bodenanalysen führte die AfU durch. „Auf die Ergebnisse müssen wir allerdings noch einige Tage warten, die Bodenproben mussten wir in ein Labor geben“, erklärt Ramona Stephan von der AfU Mittweida.

Nachfrage zurückgegangen

Acht solcher Bodenproben wurden abgegeben. Insgesamt ist die Angebotsnachfrage in diesem Jahr jedoch etwas zurückgegangen, so Stephan. „Im vergangenen Jahr waren wir aber auch zum ersten Mal in Hartha, da war es natürlich auch viel voller.“ Fünfzehn Harthaer kamen trotzdem, um sich auch direkt vom Team des AfU ihre Ergebnisse geben zu lassen. „Das war eigentlich eine gute Anzahl, die konnten unsere Mitarbeiterinnen in der einen Stunde alle bearbeiten.“ Viele kämen allerdings auch nur, um Fragen zu stellen oder sich beraten zu lassen.

Hartes Wasser in der Region

Wer eine Wasserprobe abgab, erfuhr das Ergebnis direkt im Anschluss. Unter anderem wurde dabei auch der Ph-Wert gemessen. „Dazu nutzen wir Glaselektroden. Die sind recht genau.“ Die Werte seien in Hartha durchaus im Rahmen, nur etwas niedriger als der Durchschnitt, betont Stephan. Insgesamt wurden fünf Wasserhärte-Proben durchgeführt und eine große Wasseranalyse, deren Ergebnisse allerdings noch nicht vorliegen. Eines sei jedoch schon deutlich: „Das Wasser in der Region ist allerdings sehr hart.“ Da es sich nicht um Trinkwasser handelt, sei das jedoch hauptsächlich für Rohre ein Problem.

Bei den Werten handele es sich jedoch ausschließlich um Brunnenwasser und nicht um Trinkwasser, verdeutlicht Stephan. Wer die Werte für das Trinkwasser erfahren möchte, sollte sich an den Abwasserzweckverband „Untere Zschopau“ wenden, der die Harthaer Gemeinden betreut.

Von Vanessa Gregor