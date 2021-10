So steht es um die hausärztliche Versorgung im Raum Döbeln

Döbeln

Jede achte Hausarztpraxis in Sachsen ist unbesetzt. In Zahlen fehlen sachsenweit 370 Hausärzte. Im Versorgungsgebiet Döbeln, das aus dem Altkreis Döbeln besteht, hat die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (KVS) zwölf unbesetzte Hausarztstellen gezählt. Die Lage wird sich in den nächsten Jahren drastisch verschlimmern. Denn ein Großteil der aktuell niedergelassenen Ärzte stehen vor der Rente. Landesweit sind 124 Hausärzte 70 Jahre alt oder älter, 171 sind zwischen 65 und 69 Jahre alt, 511 zwischen 60 und 64. Ein ähnliches Bild zeigt sich in der Region Döbeln. Der älteste praktizierende Hausarzt in Döbeln ist über 80 Jahre alt. Ein großer Teil zwischen 60 und 64.

Wo ist es bei der Hausärzteversorgung besonders eng?

Bis ins kleinste örtliche Detail kann das Katharina Bachmann-Bux von der Kassenärztlichen Vereinigung gar nicht sagen. „Unsere Planung bezieht sich auf den jeweiligen gesamten Planungsbereich. Für einzelne Orte innerhalb dieser Gebiete erfolgt keine gesonderte Bedarfsplanung. Der Versorgungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis der Zahl der Vertragsärzte beziehungsweise angestellten Ärzte in der jeweiligen Arztgruppe zur Einwohnerzahl des Planungsbereichs.“

Fragt man die Bürgermeister stellt sich der drohende Ärztemangel im Altkreis Döbeln recht unterschiedlich dar. Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst sieht seine Stadt aktuell mit mehr als fünf Allgemeinmedizinern ärztlich recht gut versorgt. Auch sein Bürgermeisterkollege Dirk Schilling in Ostrau macht sich im Moment für sein Gemeindegebiet über den Ärztemangel weniger Sorgen. Drei Hausarzt-Praxen gibt es, zwei in Ostrau und eine in Schrebitz. „Bei Frau Dr. Strobel ist sogar die Tochter als zusätzliche Ärztin aktiv, so dass wir ganz gut aufgestellt sind. Dazu kommen noch zwei Zahnarztpraxen und eine Frauenärztin“, weiß Schilling. Mit der Apotheke in Ostrau, gleich gegenüber vom Rathaus, ist man in der Gemeinde quasi rund um versorgt. „Das ist im ländlichen Raum nicht selbstverständlich und wir wissen das sehr zu schätzen. Das ist auch ein Grund dafür, weshalb wir die Gemeinde Ostrau als Versorgungs- beziehungsweise Grundzentrum sehen, auch wenn das der regionale Planungsverband des Landes Sachsen nicht wahrhaben will.“ Auf die gute Versorgungslage in der Nachbargemeinde Ostrau stützt sich auch Immo Barkawitz, Bürgermeister der benachbarten Gemeinde Zschaitz-Ottewig. Jörg Burkert, Bürgermeister der Gemeinde Großweitzschen, würde sich über eine zusätzliche Hausarztpraxis in seiner Kommune freuen. Immerhin gibt es aber eine. Kerstin Hübner hält mit ihrer Praxis im Ort zur Stange. In Roßwein sind drei von fünf Hausarztstellen besetzt. Dramatisch wird es laut Bürgermeister Veit Lindner, wenn Frau Dr. Otto in den Ruhestand geht.

So sieht es in Döbeln aus

In Döbeln sind aktuell neun Allgemeinmediziner als Hausärzte tätig. Dazu kommen noch einmal fünf Fachärzte für Innere Medizin, die hausärztlich tätig sind. Insgesamt sind in der Großen Kreisstadt 46 Ärzte unterschiedlicher Fachgebiete in Niederlassungen tätig. Dazu kommen noch drei Radiologen, zwei Psychiater und zwölf Zahnärzte. Was rein zahlenmäßig gar nicht so schlecht aussieht, stellt sich in den Praxen anders dar. Etwa im Ärztehaus an der Muldenstraße heißt es im Moment an der Anmeldung in den Hausarztpraxen Geduld mitzubringen. In zwei Praxen, welche das Klinikum Döbeln als Medizinische Versorgungszentren (MVZ) betreibt, ist je eine Ärztin in Mutterschutz. „Dadurch, dass die Praxen doppelt besetzt sind, kommt es hier nicht zum Ausfall, aber natürlich zu Engpässen“, sagt Martin Preißer, Verwaltungsleiter des Klinikums Döbeln. Die MVZ der regionalen Krankenhäuser füllen seit Jahren Lücken bei der hausärztlichen Versorgung. Aktuell betreibt das Klinikum Döbeln neben den beiden Döbelner Hausarztpraxen, je eine weitere in Waldheim und Hartha. Das lässt Harthas Bürgermeister Ronald Kunze auch noch recht zufrieden auf die hausärztliche Versorgung in seiner Stadt blicken. „Durch MVZ Mittweida, Schönbach und Krankenhaus Döbeln, die alle in Hartha Standorte betreiben, ist die Versorgung mit Hausärzten sehr gut.“ Problematischer sei es eher mit Fachärzten oder Kinderärzten. Da müsste man dann schon mal weiter fahren.

Eine Praxis fehlt in Leisnig

Ein differenzierteres Bild malt Elgine Tur de la Cruz (62): „Natürlich, effektiv haben wir Ärztemangel.“ Das sagt die Allgemeinärztin aus Leisnig. Immerhin würden sich bei Hausärzten Schlangen bilden. Es gebe teils stundenlange Wartezeiten. Das habe nicht immer damit zu tun, dass die Wartezimmer wegen der vorgeschriebenen Corona-Abstandsregeln nicht voll besetzt werden dürfen. Sie räumt auch ein: Ein bis zwei Arztbesuche im Quartal, wie es laut Kassenärztlicher Vereinigung eben vorgesehen ist, reiche bei manchen Patienten eben nicht. Das Thema sei vielschichtig, und nicht allein auf Patientenzahlen herunterzubrechen. Gerade in ländlichen Bereichen sei der Zeitaufwand für einen Patienten höher, denn gerade für die auf dem Land lebenden älteren Menschen muss die Zeit für Hausbesuche eingeplant werden . Diese Zeit steht dann für Menschen, die in die Praxis kommen, nicht zur Verfügung.

In Leisnig schloss zum Jahresbeginn Birgit Stockmann ihre Praxis. Sie liegt ebenso in der Würkert- Straße wie die Praxis von Tur de la Cruz. „Etwa120 bis 150 Patienten wechselten in meine Praxis, bis ich selbst im Februar bis Ende April krankheitsbedingt ausfiel. Die früheren Stockmann- Patienten und Patientinnen verteilten sich dann auf andere Ärzte, auch in der weiteren Umgebung. Das sei kein seltenes Phänomen. Als in Waldheim die Praxen Löwe, Leschke, Hoffmann und Marx schlossen, seien Waldheimer zu ihr nach Leisnig gewechselt. Der eigentliche Ärztemangel werde deutlich, wenn Fachärzte konsultiert werden müssen. Dort sehe sie persönlich Lücken in den Bereichen Psychiatrie oder Neurochirurgie. Perspektivisch sei allerdings auch jetzt schon ziemlich genau abzusehen, dass es in Leisnig mit den Allgemeinärzten in fünf bis zehn Jahren knapp wird. Die bisher praktizierenden Mediziner stünden nur wenige Jahre vorm regulären Rentenalter. „Gibt es innerhalb der Familie keine Nachfolgeregelung, wie beispielsweise zuletzt bei Familie Fischer, dann wird es schwer sein, die Praxen mit jungen Medizinern zu besetzen.“

Döbeln plant Netzwerk für den Ärztenachwuchs

Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser hat in seinem Bürgermeisterwahlkampf das Thema ärztliche Versorgung in Döbeln aufgegriffen. „Natürlich sehe ich den deutlichen Handlungsbedarf. Es gibt Praxen bei uns, die können gar keine neue Patienten mehr aufnehmen. Zudem kommen in den nächsten Jahren viele niedergelassene Ärzte ins Ruhestandsalter“, sagt er. Mit der Allgemeinmedizinerin Dr. Andrea Mielke, die in der Döbelner Kreuzstraße ihre Praxis betreibt, hat er bereits Gespräche geführt. Mit ihr und weiteren Ärzten in der Stadt und der Region Döbeln soll ein Netzwerk geknüpft werden, das Hochschulabsolventen und Ärzte in der Facharztausbildung in der Region Praxispartner vermittelt. „Wir wollen versuchen, unsere Ärztekollegen in der Region Döbeln so zu vernetzen, dass wir dem ärztlichen Nachwuchs hier für alle Teilbereiche der fachlichen Ausbildung Partner vermitteln können. Vielleicht gelingt es so, die jungen Ärzte für die Niederlassung in kleineren Städten und Gemeinden zu gewinnen“, sagt dazu Andrea Mielke. Als akademische Lehrpraxis der TU Dresden und Weiterbildungsbefugte für Allgemeinmedizin liegt ihr die Aus- und Weiterbildung zukünftiger Ärztinnen und Ärzte am Herzen.

Junge Ärzte wertvoll wie Goldstaub Lange Wartezeiten in Wartezimmern werden die Menschen in der Region auch in Zukunft vielerorts aushalten müssen. Den Hausarztpraxen vor allem im ländlichen Raum droht in den nächsten Jahren ein Aderlass. Denn viele Hausärzte erreichen bald das Rentenalter oder arbeiten schon darüber hinaus. Der Freistaat Sachsen und die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen haben das Thema durchaus auf der Agenda. Gerade erst hat der Freistaat ein Landärzteprogramm beschlossen. Die KVS fördert Praxisgründungen außerhalb der Ballungszentrum mit ordentlichen Beträgen. Seit zwei Jahren gibt es für Medizinstudenten ein Hausarztstipendium , wenn sie sich verpflichten, später auf dem Land zu praktizieren. Auch im ungarischen Pecz kauft der Freistaat jährlich 20 Studienplätze für künftige sächsische Landärzte. Doch die Medizinerausbildung kostet nun mal auch Zeit. So lässt der Durchbruch auf sich warten. Die junge Landärzte sind wertvoll wie Goldstaub. So ist es ein kluge Initiative, wenn sich die Region Döbeln aufmacht, selbst ein Netzwerk zu gründen, um den „medizinischen Goldstaub“ in hiesige Breiten zu locken. So steht es um die hausärztliche Versorgung im Raum Döbeln E-Mail: th.sparrer@t-online.de

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer, Dirk Wurzel, Simon Ecker, Steffi Robak und Stephanie Helm