So steigen die Abfallgebühren in Mittelsachsen ab 2022 

Mittelsachsen

Die Einwohner in Mittelsachsen müssen ab neuem Jahr mehr für die Abfallentsorgung bezahlen. Die Preissteigerung beträgt laut Erstem Beigeordneten Lothar Beier durchschnittlich rund 4,5 Prozent für Normalverbraucher mit einer 80 Liter Restabfalltonne. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am Mittwoch in Hartha die entsprechend geänderte Abfallgebührensatzung beschlossen, die zum 1. Januar 2022 in Kraft treten soll.

Grundgebühr gleich, Entleerungsgebühr steigt

Die aktuelle Kalkulationsperiode 2020/2021 läuft Ende dieses Jahres aus. Eine Neukalkulation der Abfallgebühren war erforderlich. Diese gilt für die Jahre 2022 und 2023 und bildet die Grundlage für die neuen Abfallgebühren. Lothar Beier: „Trotz allgemeiner Preissteigerungen, zum Beispiel im Energiesektor, ist es uns gelungen, die Abfallgebühren niedrig zu halten. So bleibt die Grundgebühr für Restabfallbehälter gleich. Eine Erhöhung gibt es bei der Entleerungsgebühr.“ Der Beigeordnete sieht die neue Gebührensatzung als „gutes Resultat“. Der Landkreis Mittelsachsen habe damit im Vergleich mit den anderen Landkreisen im Freistaat Sachsen nach wie vor relativ geringe Abfallentsorgungsgebühren. Beträgt also bisher die behälterbezogene Festgebühr für eine 80 Liter-Restabfalltonne 3,20 Euro im Monat, so bleibt dieser Betrag unverändert. Das gilt auch für die anderen Behältergrößen. Die Behälterentleerungsgebühr steigt von derzeit 4,20 Euro pro Entleerung einer 80 Liter-Tonne auf 4,58 Euro. Für die 120 Liter-Tonne steigt die Gebühr von 6,30 Euro auf 6,87 Euro, für den 240 Liter-Behälter von 12,60 Euro auf 13,74 Euro und für den 1100 Liter-Behälter von 57,75 Euro auf 62,97 Euro – jeweils pro Entleerung.

Gebühr für Grünschnitt sinkt

Positiv für all jene Bürgerinnen und Bürger, die ein Grundstück oder einen Garten haben, ist die Tatsache, dass die Gebühr für die Entsorgung von Garten- und Grünabfällen bei der Abgabe auf den Wertstoffhöfen sinkt – von derzeit 20,50 pro Kubikmeter auf 16,50 Euro. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Kritik an den relativ hohen Gebühren für die Grünschnitt-Entsorgung gegeben. Steigen wird hingegen die Gebühr für die Entsorgung von Mehrmengen an Sperrmüll von 39,67 Euro pro Kubikmeter auf 45,98 Euro sowie die Gebühr für einen zur Entsorgung zugelassenen 80 Liter-Restabfallsack von 4,50 Euro auf 4,90 Euro pro Sack.

Von Olaf Büchel