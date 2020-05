So strotzen die Händler der Döbelner Ritterstraße der Krise

Döbeln

Abstand halten ist in der Coronakrise bekanntlich Trumpf - und trotzdem schweißt die Krise auch viele Menschen zusammen. Auch die Händler der Döbelner Ritterstraße haben ihren Optimismus nicht verloren und rücken in der Krise ganz eng zusammen. „Wir wollen zeigen, dass wir gemeinsam stark sind und dass es immer weiter geht. Jeder Händler in der Ritterstraße hat etwas zu bieten, das die Kunden glücklich machen wird“, freut sich die Initiatorin Susan Ranft, die ihr Geschäft „ Soultrip Fashionstore“ nach einer sechsmonatigen Ausbauzeit am 7. März eröffnete und nur wenige Tage danach coronabedingt vorübergehend wieder schließen musste. Dennoch blickt sie positiv und mit jeder Menge Elan nach vorn. Nach der Wiedereröffnung warten in dem Geschäft strahlende Sommerkollektionen aus Ibiza und Wohnaccessoires und Schmuck. Hier kann natürlich nach Herzenslust anprobiert werden. Das Team von Nähweißchen & Fadenrot hat jede Menge kreative Anregungen zum Nähen und natürlich auch die passenden Sommerstoffe dazu.

16 Händler in einem Boot

Im Boot der Initiative sind insgesamt 16 Händler aus der Ritterstraße, die ein großes Repertoire an Leistungen abdecken. „Die Leute finden in der Ritterstraße alles, was sie brauchen, um in den kommenden Frühlings- und Sommermonaten eine schöne Zeit zu verbringen. Wenn die Leute schon nicht in die Urlaubsregionen dieser Welt fliegen dürfen, wollen wir wenigstens hier in der Ritterstraße ein bisschen Urlaubsflair zaubern und ihnen ein paar erholsame Erlebnisse schaffen - „sozusagen Urlaub vom Alltag.“ „Ich danke allen Firmen, die durch ihren tollen Zusammenhalt eine solche Initiative in einer solchen schweren Zeit möglich machen. Ein großer Dank geht natürlich auch an die vielen Kunden, die uns in den vergangenen Wochen die Treue gehalten haben und zum Beispiel über die sozialen Netzwerke den Kontakt mit uns gehalten haben.“ Und das Angebot in der Ritterstraße ist vielfältig: während man sich in der Buch-Oase den richtigen Lesestoff für die Urlaubszeit oder den Reiseführer für den Urlaub in der Heimat und im Spielwarenladen Faßbinder das passende Spielzeug holen kann, kann man sich ein paar leckere französische Spezialitäten im „Gourmandise“ gönnen. Außerdem wurde in dieser Woche eine Ausstellung des Döbelner Künstlers Enrico Marczi unter dem Gewölbe der „Gourmandise“ eingerichtet. Diese kann mit Abstand und Genuss besichtigt werden. Im Antiquariat Scholz findet man außerdem Omas Trödeldinge aus der ganzen Welt.

Kunden halten Treue

Im Bioladen wartet unter anderem frisches Obst. Zwischendurch ist ein Urlaub für Haare und Nägel eine echte Wohltat. Diesen gibt es unter anderem im „Nailbomb“, im Nagelstudio Trendy oder in der Hairfactory. Bewegung gibt es bei ML Sports & Gesundheitssport Döbeln. Nach dem Umzug in die Sattelstraße 4/5 kann man hier derzeit beim Abverkauf von Sportartikeln und -kleidung noch das eine oder andere sportliche Schnäppchen machen. Aktuell sind im Büro am Niedermarkt 15 noch Beratungen und Anmeldungen möglich. Ebenfalls mit im Boot ist das Gesundheitszentrum Kupfer mit dem Sanitätshaus und der medizinischen Hand-und Fußpflege in der Ritterstraße 25. „Wir bedanken uns bei unseren Kunden, dass sie zu uns halten, da wir als systemrelevanter betrieb geöffnet hatten und auch weiterhin haben. Kommt in das Ritterstraßenviertel und unterstützt unsere regionalen Händler weiter“, appelliert Christian Kupfer.

Kreativ geht es im Atelier „Talismanart“ zu. Hier kann man wunderschöne Erinnerungen aus dem letzten Urlaub zu individuellem Schmuck verarbeiten lassen. Das Reisebüro „Reisen & Service“ ist voller Hoffnung, bald wieder tolle Urlaubsreisen in alle Welt anbieten zu können. Optimistisch blickt übrigens auch Sven Weißflog, der Inhaber des KL17, nach vorn: „Das unser Sommergarten im Ritterstraßenwäldchen mit Spielplatz, 1.000 Eis-Variationen, Grill-Leckereien und coolen Drinks bald aufmacht, ist fest versprochen.“

Von Andreas Neustadt