So übernahmen die Narren in der Region Döbeln die Macht

Region Döbeln

In kleiner Besetzung aber immerhin übernahmen am Donnerstag um 11.11 Uhr die Narren in der Region Döbeln wieder die Macht in den Rathäusern. Wie und mit welchen Veranstaltungen die fünfte Jahreszeit gefeiert werden kann, steht dabei in den Sternen. Dennoch wollten Karnevalisten und Verwaltungen überall ein Zeichen setzen, um zu zeigen, dass die Vereine auch in der zweiten von Corona geprägten Faschingssaison Gehör finden.

Schunkeln auf Döbelns Rathausbalkon

„Immerhin sind wir heute schon mit einer doppelt so großen Abordnung ins Rathaus gekommen, wie vor einem Jahr“, scherzte Matthias Friedrich. Der Präsident des Limmritzer Faschingsclubs kam dieses Mal zu zweit, gemeinsam mit Christin Uhlig von der Limmritzer Funkengarde, um sich bei Oberbürgermeister Sven Liebhauser den Döbelner Rathausschlüssel und bei Stadtkämmerer Gerd Wockenfuß die Stadtkasse zu holen. Zu einem Karnevalsschlager wurde dazu ein wenig auf dem Rathausbalkon geschunkelt. Der Technische Dezernent Thomas Hanns hatte „In Döbeln ist heut Karneval“ eingelegt. Den regionalen Faschingshit hatte der inzwischen leider verstorbene Döbelner Wirtschaftsförderer und Karnevalsfan Karl Körner geschrieben und aufgenommen.

Schunkeln und Schlüsselübergabe in kleiner Runde. Aber immerhin der Limmritzer Faschingsclub übernahm in Döbeln gestern trotz Corona-Beschränkungen das Zepter. Quelle: Thomas Sparrer

Wie die erneute von Corona-Beschränkungen geprägte Faschingssaison der Limmritzer über die Bühne gehen soll, ist noch nicht ganz klar. „Wir planen für Februar eine Abendveranstaltung für unsere Fans. Aber sie wird definitiv etwas anders als unsere bisherigen ablaufen“, kündigt Matthias Friedrich an. Fakt sei aber, dass die Vereinsmitglieder zur Stange halten. Das habe eine Versammlung vor einigen Wochen gezeigt. Auch Proben in kleinen Gruppen sind aktuell noch möglich. Auch der Elferrat kommt zusammen. „Der überwiegende Teil von uns ist geimpft. Da können wir auch zu Elft zusammenkommen“, sagt der LFC-Präsident. „Wir versuchen für den Februar etwas auf die Beine zu stellen. Wir werden aber in diesem Zuge unsere Vereinsmitglieder und Gäste nicht spalten. Deshalb werde es nicht um jeden Preis eine Abendveranstaltung geben.

Neues Prinzenpaar in Leisnig

Peggy und Mike geben dankend ab, Olaf und Beate nehmen dankend an: Die närrische Gemeinde von Leisnig hat ein neues Prinzenpaar. Olaf und Beate Rauch haben Zepter und Krone pünktlich am 11. 11. um 11.11 Uhr übernommen – zwar ohne großes Publikum, dennoch in nicht weniger herzlicher Atmosphäre im großen Sitzungssaal vom Leisniger Rathaus.

Dorthin hatten Vertreter vom Carneval Club Leisnig ihren Präsidenten Mario Richter begleitet, damit er dort standesgemäß Bürgermeister Tobias Goth (CDU) den Rathausschlüssel abnehmen kann. Fürs Foto ging es dann vor das Rathaustor, und siehe da, dort hatte sich dann doch eine kleine Handvoll Unentwegter eingefunden. Doch in diesem Jahr wurde erneut auf eine große Veranstaltung auf dem Marktplatz verzichtet.

Wie Hansjörg Oehmig vom CCL informiert, habe auch der Kartenvorverkauf online mittlerweile begonnen und es seien auch schon Eintrittskarten für die Veranstaltungen im Februar geordert worden. „Wir werden auch unsere Proben fortsetzen, so wie wir das in den vergangenen Wochen getan haben“, kündigt er an. Da es mehrere Programmeinlagen gibt, werden immer nur die Leute zusammengeholt, die zu der einen Gruppe für diese Programmeinlage gehören. Die Leisniger Narren feiern in dieser Saison unter dem Motto „Im Raumanzug zum Mond hinauf – Der CCL ist ko(s)misch drauf.“

Galgenhumor in Zschaitz

„Der Gastwirt schmeißt uns raus, trotzdem fällt in Zschaitz der Fasching NICHT aus. Aber man hat bedacht, ob Winter oder Sommer, ein Best-off wird gemacht.“ Mit ihrem Motto für die aktuelle Saison treffen die Zschaitzer Narren rund um die Vorsitzende Heidi Bautz voll ins Schwarze. Bisher feierten die Zschaitzer ihren Fasching im Gasthof „Zur Post“ von Adalbert Jentzsch. Der Wirt hat für diese Saison aber bereits abgesagt. Künftig müssen sich die Zschaitzer nach einem anderen Domizil umsehen. „Wir haben die Turnhalle in Lüttewitz im Blick“, sagt Heidi Bautz. Aktuell sind die Vereinsmitglieder dabei, die Rahmenbedingungen zu klären. Auch wenn einiges noch ungeklärt ist, Schlüssel und Kasse schnappten sich die Zschaitzer Narren am Donnerstag trotz allem. Sie klopften an die Tür von Bürgermeister Immo Barkawitz. Der bekennende Karnevalsfan öffnete als Impfarzt die Tür – mit einem neuen Impfstoff, direkt aus der Jahna.

Doppelter Galgenhumor in Zschaitz: Die Narren spielen mit ihrem Motto auf den Rausschmiss aus ihrem bisherigen Domizil an. Und Bürgermeister Immo Barkawitz scherzt über Corona-Impfstoffe. Quelle: Privat

Geheimniskrämerei in Schrebitz

Ein bisschen mehr Geheimniskrämerei gibt es in Sachen Motto-Bekanntgabe in Schrebitz. Traditionell wird das zur großen Auftaktveranstaltung bekannt gegeben. Da die - ursprünglich fürs Wochenende geplante – Party aber ins Wasser fällt, lassen sich die Schrebitzer Narren für den Samstag etwas anderes einfallen. Die kleine Überraschung gibt es für die Fans auf der Internetseite des Vereins (www.scc-schrebitz.de) – inklusive Motto-Verkündung. Den Schlüssel ergatterte Vereinspräsident Thomas Lohse am Donnerstag, pünktlich um 11.11 Uhr, trotzdem von Ostraus Bürgermeister Dirk Schilling. Das ist trotz angespannter Corona-Lage ein Pflichttermin für die Schrebitzer.

Pünktlich um 11.11 Uhr umstellten auch die Karnevalisten des Carnevalsclub der Muldenschiffer zu Westewitz das Gemeindeamt und forderten Bürgermeister Jörg Burkert zur Herausgabe des Gemeindeschlüssels und der Kasse auf. Der gab beides bereitwillig heraus und überließ den Narren in der beginnenden 5. Jahreszeit die Amtsgeschäfte. Kein Wunder, denn die Gemeindekasse enthielt nur noch den sprichwörtlich letzten Knopf. Es ist also höchste Zeit, dass die Narren an die Macht kommen. Unter dem Motto: „Bremst die Pandemie die Narren aus, kommt der CCM zu euch nach Haus“ planen die Westewitzer Narren für den Februar alternative Formen des Karnevals, coronakonform aber immer mit Humor und einem Augenzwinkern.

Die Saison steht unter keinem guten Stern. Trotzdem ließen es sich die Schrebitzer Narren, hier in Persona von Vereinspräsident Thomas Lohse (links), nicht nehmen und holten sich den Schlüssel bei Bürgermeister Dirk Schilling. Quelle: Privat

Vor Waldheims Rathaus legten Uwe Kuhnert (SFC) und Ralf Gühne(Reinsdorf) ein Tänzchen aufs Pflaster. Quelle: Dirk Wurzel

Tanz in Waldheim

„Spindel- Öl“ und “Reinsdorf Horrido“: Seilte der Waldheimer Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) den Rathausschlüssel im vergangenen Jahr noch ab, so brachte er ihn am Donnerstag persönlich zu den Präsidenten Uwe “Kuno“ Kuhnert (Spindelfaschingsclub) und Ralph Gühne (Karnevals Klub Reinsdorf). Es gab Musik, ein bisschen Tanz und ein kleines Programm der Kinder aus der Kita Tierhäuschen. Einige Schaulustige verfolgten das Spektakel. Auch die Rathauskasse übergab der Bürgermeister – da war allerdings nur kupfernes Klimpergeld drin und böse Zungen scherzten, das dies bereits die Einstimmung auf die Stadtfinanzen nach dem Beiersdorf-Weggang sei.

Gruppenbild mit Schlüssel: In Roßwein bekamen die Narren des KCH den Schlüssel wieder aus einem Fenster abgeseilt. Quelle: KCH Haßlau

Ein Orden in Roßwein

Unter dem Motto „50 Jahre KCH“ gehen die Haßlauer Narren in die neue Saison. Deshalb gab es am Donnerstag im Gegenzug für den Rathausschlüssel auch einen Orden für das Stadtoberhaupt. Peter Krause (Die Linke) nahm diesen als zweiter Stellvertreter von Veit Lindner (parteilos) entgegen und seilte im Gegenzug dafür den Schlüssel wieder aus einem Fenster über dem Brautloch des Rathauses ab.

Von Thomas Sparrer, Manuela Engelmann-Bunk, Steffi Robak, Dirk Wurzel und Stephanie Helm