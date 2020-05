So verlief der Betreuungs-Neustart in den Kitas der Region Döbeln

Region Döbeln

Viele Kinder dürften ihre Kita-Spielkameraden schon schmerzlich vermisst haben. Nun sehen sie sie endlich wieder. Der Neustart in den Kindertagesstätten der Region verlief am Montag weitgehend reibungslos. Einiges ist aber in den Einrichtungen jetzt anders.

Pförtnerdienst am Eingang

„Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen“, scherzt Kerstin Saupe, stellvertretender Leiterin der Kindertagesstätte Rößchengrund in Döbeln. 61 von 66 Kindern waren am Montag wieder im Haus. Schon das an sich war nach acht Wochen Corona-Pause eine Herausforderung. Denn in den letzten Wochen wurden hier zwischen drei und zuletzt 30 Kindern betreut. Mit vielen Erklärungen und eben aufwendigen neuen Regelungen ging es nun wieder los. Nur die Eltern der Krippenkinder durften zum Abgeben ihrer Steppkes in die Einrichtung. Für alle anderen nahm ein Pförtnerdienst der Erzieherinnen die Kinder an der Tür ab und kontrollierte die täglich neu zu unterschreibenden Elternzettel. Darauf müssen die Eltern künftig jeden Morgen aufs Neue bestätigten, dass es im eigenen Haushalt keine Corona- Erkrankungen oder -symptome gibt.

Anzeige

An der Pforte der Kita Rößchengrund gab es am Morgen zu Stoßzeiten schon ein paar Minuten Wartezeit. Doch der schnelle Abschied von den Eltern an der Tür war für die meisten kein ernstes Problem, obwohl viele Kinder seit acht Wochen zum ersten Mal wieder in die Kita durften. Die Freude auf die Spielkameraden war dementsprechend groß. „Wer dennoch nach acht Wochen ein bisschen fremdelte und mit den Tränen kämpfte, der durfte Mutti oder Vati noch vom Gruppenraumfenster winken.

Weitere LVZ+ Artikel

Die Gruppen sind ab jetzt feste Einheiten, die sich in der Einrichtung untereinander nicht begegnen. Jede Gruppe hat dabei nun feste Gartenzeiten und separate Bereiche. „Trotz der neuen Regelungen und Einschränkungen haben unsere Eltern das alles recht positiv aufgenommen. Es ist schön, dass alle Kinder jetzt wieder da sein können“ so Kerstin Saupe.

Auch im Evangelischen Kindergarten „ St. Florian“ in Döbeln funktionierte der erste Tag recht gut. Die FSJlerin nahm am Eingang die größeren Kinder entgegen. „Es war schön zu sehen, wie sich die Kinder nach so vielen Wochen aufeinander gefreut haben. So gab es zum Glück nur wenigen Tränchen beim Abschied von Mutti und Vati“, sagt Leiterin Ute Behrisch. Die meisten Eltern waren durch die kitaeigene Homepage gut informiert. Problematisch ist dagegen die Öffnungszeiten der Einrichtung personell sicherzustellen. Denn es kann morgens und nachmittags keine zusammengefassten Früh- oder Spätdienstgruppen geben. So müssen alle Erzieher aus der Kurzarbeit der letzten Wochen heraus nun in den Stunden aufs maximal mögliche aufgestockt werden. In jedem Gruppenraum gibt es jetzt wieder die Pupen- und die Bauecke, weil gerade kein offenes Konzept gelebt werden kann.

Die Schulanfänger des evangelischen Kindergartens werden seit Montag im Kinder-, Jugend- und Familienzentrum der Kirchgemeinde betreut. Weil die offenen Angebote der Kirchgemeinde gerade ruhen, stand die Etage und das Außengelände mit dem Spielplatz an der Zwingerstraße zur Verfügung.

Dickes Lob an die Eltern

Ein dickes Lob spricht Ute Wiesner, Leiterin der Kita Bussibär in Roßwein, allen Eltern „ihrer“ Kinder aus. „Bei uns hat der Neustart reibungslos geklappt. Die Eltern verhalten sich sehr vernünftig. Es ist zwar vieles neu und in manchen Dingen heißt es, sich umzugewöhnen. Aber auch unsere Kinder tragen das gut mit“, berichtet Ute Wiesner zufrieden vom ersten Tag nach Ende der Notbetreuung. In der zurückliegenden Zeit waren in der städtischen Einrichtung bis zu 33 Kinder betreut worden, bei einer Kapazität von 72 als fast die Hälfte. Bis auf wenige Ausnahmen bringen laut Wiesner nun wieder alle Eltern ihre Kinder.

Für die altehrwürdige Villa an der Gersdorfer Straße, in der die Kita Bussibär untergebracht ist, gelte in striktes Betretungsverbot für die Eltern. Das funktioniere, weil in der Krippe schon etwas ältere Kinder ab zwei Jahren betreut werden. „Die Gruppen sind strikt voneinander getrennt und wir achten darauf, dass sich diese sowohl im Haus als auch im Freigelände nicht über den Weg laufen“, erklärt die Leiterin. Es gelte ein eingeschränkter Betrieb von 7 bis 16 Uhr, etwas kürzer für die Waldgruppe. Zudem gebe es eine feste Bringzeit am Morgen und Abholzeit am Nachmittag. „Auch das mit den Formularen hat bei uns gut funktioniert“, sagt Ute Wiesner. Müssen doch die Eltern täglich bestätigen, dass ihre Kinder frei von Corona-Symptomen sind.

Einzigartige Situation

80 von möglichen 96 Mädchen und Jungen waren für den Montag an der Waldheimer Kita Tierhäuschen angemeldet, wie Leiterin Ines Hebenstreit berichtete. In der Zeit der Notbetreuung waren es immerhin auch schon um die 50 Kinder. Die ganzen Vorbereitungen für den Wiedereinstieg in den Regelbetrieb hätten viel Zeit, Kraft und Nerven gekostet. „So etwas habe ich in meiner ganzen Laufbahn als Erzieherin noch nicht erlebt“, sagte Hebenstreit. Gut gerüstet startete die Awo-Einrichtung am Montag, unter anderem mit festen Bring- und Abholzeiten.

In der Gemeinde Kriebstein ist der Kita-Betrieb normal angelaufen, wie Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler Kriebstein) mitteilt. Ein bisschen was ist aber anders als sonst. „Wir haben die Öffnungszeiten geringfügig verkürzt“, sagt die Bürgermeisterin. So hat die Einrichtung in Grünlichtenberg von 6.30 Uhr bis 16 Uhr auf, die in Kriebethal von 6 bis 16 Uhr.

Die Hygienestandards können die Kriebsteiner Kita mit ihren fast 100 Plätzen recht gut erfüllen, da es feste Gruppen gibt. Damit die Kinder in der Garderobe nicht unnötig aufeinander hocken, sprechen sich die Gruppenleiterinnen ab, welche Gruppe sich gerade umzieht. In Grünlichtenberg sind Bereiche für größere und kleinere Kinder eingerichtet. In Kriebethal zum Beispiel nehmen die Erzieherinnen die Kinder einzeln an der Tür in Empfang. Die Kita „Feldmäuse“ in Grünlichtenberg hat 39 Plätze, die Kita „Burggeister“ in Kriebethal 60. Diese sind fast alle wieder belegt. „Es sind so gut wie alle Kinder da“, sagt Maria Euchler.

Von Thomas Sparrer, Olaf Büchel und Dirk Wurzel