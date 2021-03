So verlief der Schulstart mit Corona-Test in der Region Döbeln

Region Döbeln

Schulstart mit Tests an den weiterführenden Bildungseinrichtungen auch im Altkreis Döbeln. Die Beteiligung an den befragten Schulen lag zwischen 23 und 55 Prozent. Bislang sind alle Befunde negativ. Die freiwilligen Corona-Schnelltests für Schüler und Lehrer liefen an der Peter Apian-Oberschule in Leisnig professionell ab. Die Testwilligen wurden über einen vorgeschriebenen Gang zum Testzentrum geleitet, das sich in einem dafür hergerichteten Raum der Schule befindet. Dafür, dass fachlich alles richtig über die Bühne ging, sorgten der Leisniger Allgemeinmediziner Ernst-Christian Schleußner und Schwester Mandy Kühn. Schulleitung und Lehrer koordinierten die Aktion.

55 Prozent lassen sich testen

Testen lassen konnten sich alle Schülerinnen und Schüler der 7. bis 9. Klassen, die laut Wechselmodell zur ersten Gruppe gehören, die jetzt wieder Präsenzunterricht an der Oberschule hat. Von den Schülern nutzten am Montag rund 55 Prozent die Test-Möglichkeit, hatten also eine entsprechende Bestätigung der Eltern. Von den anwesenden 20 Lehrern ließen sich alle testen. Der Arzt Ernst-Christian Schleußner hält die an der Leisniger Oberschule praktizierte Variante – also Schnelltests durch fachlich geschultes Personal – für die bessere. Er begründet das so: „Bei den Selbst- oder Laientests wird die Fehlerquote relativ hoch sein. Wenn Fachleute die Abstriche nehmen, ist die Genauigkeit größer.“

Selbsttests noch diese Woche

Am Döbelner Lessing-Gymnasium testete die Zigraer Allgemeinmedizinerin Petra Lorenz am Montag 160 Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte. Schulleiter Michael Höhme ist mit der Teilnehmerzahl zufrieden. Über die Hälfte der Schüler, die diese Woche wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren, hätten sich einer Untersuchung unterzogen. Positive Testergebnisse habe es keine gegeben, sagt der Leiter des Döbelner Gymnasiums. „Wir haben den Tests gelassen und sachlich entgegen gesehen. Dennoch sind wir natürlich erleichtert, dass bei niemandem eine Infektion nachgewiesen werden konnte, denn es ist schon eine Spannung innerhalb des Kollegiums und der Schülerschaft zu spüren, weil die Gefahr einer Infektion besteht“, sagt Michael Höhme. Noch in dieser Woche sollen am Lessing-Gymnasium übrigens die verpflichtenden Selbsttestungen beginnen. Laut Schulleiter Höhme stünden die Testkits ab Dienstag zur Abholung bereit.

Die Oberschule Am Holländer setzte bei den Testungen auf eine Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK). „Alles ist super gelaufen. Ich bin natürlich zufrieden, weil wir keinen positiven Fall haben“, sagt Schulleiterin Katrin Wagner. Am Morgen sei sie noch ein wenig aufgeregt gewesen, weil nicht vorhersehbar sei, welche Ergebnisse die Tests zu Tage bringen würden. Ungefähr ein Drittel der Schüler nahm an den Tests in der alten Turnhalle der Schule teil. Darüber ist Katrin Wagner erfreut, sagt aber auch: „Die Beteiligung kann nie groß genug sein, denn Sinn ergeben die Tests eigentlich nur, wenn alle mit machen – so, wie es mit den Selbsttest dann kommen soll.“

Freude über negative Tests in Hartha

Auch in Hartha war das DRK unterwegs. Zuerst machten die Mitarbeiter an der Pestalozzi-Oberschule, dann am Martin-Luther-Gymnasium Halt. Ungefähr 130 und genau 211 Kinder kehrten am Montag in die Lehranstalten der Stadt zurück. An beiden Schulen hatte gut die Hälfte der Schülerinnen und Schüler einem Test zugestimmt. „Es ist schön, dass jetzt wieder viele Kinder im Haus sind“, sagt die Leiterin des Gymnasiums Heike Geißler. Positive Testergebnisse gab es am Montag in Hartha keine. „Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns mal über negative Ergebnisse freuen werden“, sagt Heike Brüssau, Schulleiterin der Oberschule.

Ärger der Eltern zu spüren

In der Waldheimer Oberschule ließen sich 41 von 180 Schülern und damit knapp 23 Prozent der Schüler testen. Alle Ergebnisse waren negativ. „Das lief sehr routiniert ab, wir haben da bereits Erfahrung“, sagt Schulleiter Jan Genscher. Die Oberschule arbeitet mit dem DRK Döbeln-Hainichen zusammen. „Aber eigentlich kann es nicht sein, dass sich der Schulleiter ums DRK kümmern muss“, sagt er und schildert auch, wie die Schule die Verwirrung und den daraus resultierenden Ärger der Eltern zu spüren bekommt, so zum Beispiel bei den nicht gelieferten Corona-Schnelltests. Damit sollten sich die Schüler eigentlich ab Montag selbst testen. Nun ist das in der Oberschule ab kommender Woche geplant. Wer am Unterricht teilnehmen will, so regelt es die Corona-Schutzverordnung, muss sich in Anwesenheit zweier Lehrer selbst testen. Jan Genscher fragt sich, ob dies aus pädagogischer Sicht die richtige Herangehensweise ist.

Von daz