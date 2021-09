So verlief der Wahltag in der Region Döbeln

Region Döbeln/Mittelsachsen

Die Bundestagswahl 2021 verlief in der Region Döbeln störungsfrei und dank vieler ehrenamtlicher Helfer ordnungsgemäß ab. Doch in Waldheim Richzenhain sorgte ein Feueralarm für Aufregung. Das Wahllokal am Döbelner Körnerplatz war als Besonderes ausgewählt.

Deutlich mehr Briefwähler

Deutlich mehr Briefwähler als bei der Bundestagswahl 2017 gab es diesmal. In Roßwein beispielsweise haben 1320 Wahlberechtigte die Briefwahlunterlagen beantragt, wie Gemeindewahlleiterin Michaela Neubert erklärte, fast doppelt so viele wie vor vier Jahren. Bei diesmal 5 957 Wahlberechtigten in Roßwein macht der Anteil der Briefwähler also mehr als 20 Prozent aus.

Ab 15 Uhr begannen im Döbelner Rathaus die Briefwahlvorstände ihre Arbeit. Sechs davon wurden in Döbeln für die 19 000 Wähler eingerichtet, weil mit einer Vielzahl an Briefwählern gerechnet wurde. 2700 Döbelner nutzten vor vier Jahren die Briefwahl. Bis Freitag wurde die Rekordzahl von 4395 Briefwählern in Döbeln registriert.

Die Briefwahlumschläge wurden am Sonntag ab 15 Uhr in den Briefwahlvorständen geöffnet und die darin enthaltenen ausgefüllten Wahlscheine geprüft. Die verschlossenen Umschläge mit den Stimmzetteln kamen dann in einen Wahlurne, die dann wieder versiegelt wurde. Erst um 18 Uhr zur Auszählung wurde die Urne wieder geöffnet.

Ina Ebert versiegelt im Döbelner Rathaus die Urne mit den Briefwahlstimmen. Quelle: Sven Bartsch

Junge Leute in Wahlvorständen

Tom Plonka (23), Celine Eisner (19) und Nick Kunert (22) gehören zu den jüngsten Wahlhelfern in Döbeln. Celine ist Erstwählerin und Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten im Döbelner Rathaus. Tom Plonka ist Zollobersekretär. Er arbeitet am Leipziger Flughafen. Nick hat nach dem Studium gerade eine Ausbildung zum Prüfingenieur bei der Dekra begonnen. Bereits im Frühjahr hatten die jungen Männer davon gehört, dass die Stadt Wahlhelfer sucht und sich bereit erklärt.

Wählen in der Bäckerei

Im Roßweiner Ortsteil Grunau gaben übrigens die Wähler ihre Stimme in der ehemaligen Bäckerei ab. Die Einwohner wollten auf ein Wahllokal im Dorf nicht verzichten, und da die Kommune dort keine eigenen Räume mehr hat, stellte der Bäcker und Ortsvorsteher Frank Trommer den Verkaufsraum seiner ehemaligen Bäckerei zur Verfügung. Neu bei dieser Bundestagswahl war, dass in besonders kleinen Ortschaften mit Wahllokal mindestens 50 Wählerinnen und Wähler vor Ort gewählt haben mussten, damit die Stimmen auch in diesem Wahllokal ausgezählt werden konnten. War das nicht der Fall, mussten die Stimmzettel zum Auszählen ins Wahllokal eines größeren, benachbarten Ortes gebracht werden.

Alarm zum Wahlauftakt

Im Waldheimer Ortsteil Richzenhain befand sich das Wahllokal im Feuerwehrgerätehaus. Während die Wahlhelfer pünktlich um 8 Uhr die Tür für die Wähler und Wählerinnen öffneten, musste fast gleichzeitig die Feuerwehr zu einem Einsatz ausrücken. Die Ladung eines Sattelaufliegers auf einem in der Nähe befindlichen Speditionsgelände war in Brand geraten. Da mussten natürlich auch die Richzenhainer Einsatzkräfte mit ran.

Während am Morgen das Wahllokal im Feuerwehrgerätehaus Richzenhain öffnete, musste auch die Feuerwehr zu einem Brand ausrücken. Quelle: Sven Bartsch

Repräsentativ ausgewähltes Wahllokal

Das größte Wahllokal in Döbeln ist das im Berufsschulzentrum mit 1195 Wahlberechtigten. Das zweitgrößte ist das in der Walter-Eckhardt-Straße für die Stadtteile, Am Roten Kreuz, Gärtitz und Pommlitz mit 1190 Wahlberechtigten. Das kleinste Döbelner Wahllokal steht in Limmritz mit 786 Wahlberechtigten. Das Wahllokal in der Döbelner Körnerplatzschule wurde vom statistischen Landesamt als repräsentatives Wahllokal ausgewählt. Dort wird zwar genauso anonym gewählt wie überall, doch die Stimmzettel sind für Männer, Frauen und nach Altersgruppen farbig markiert. So kann im Nachgang statistisch ausgewertet werden, welche Parteien mehr von Männern oder Frauen gewählt worden oder in welchen Altersgruppen, welche Parteien besonders beliebt sind. Die Wahlbeteiligung im Wahllokal am Körnerplatz war zunächst verhalten. Bis Mittag hatten 20 Prozent der Wahlberechtigten dieses Stimmbezirkes ihre Stimme abgegeben. Bis 14 Uhr waren es 32 Prozent.

