So viele Asylsuchende leben aktuell in der Region Döbeln

Döbeln

Mit Stand 30. April sind in der Stadt Döbeln 126 Personen in der Gemeinschaftsunterkunft (Asylbewerberheim) an der Döbelner Friedrichstraße untergebracht. 39 weitere Flüchtlinge beziehungsweise Asylsuchende sind im zugehörigen Wohnprojekt an der Friedrichstraße untergebracht. 60 Personen leben verteilt im Stadtgebiet in Wohnungen. Das teilte André Kaiser, Pressesprecher des Landratsamtes Mittelsachsen auf Anfrage dieser Zeitung mit.

225 Flüchtlinge auf 24.000 Döbelner

Somit leben aktuell in der rund 24.000 Einwohner zählenden Stadt Döbeln 225 Flüchtlinge und Asylsuchende. Das entspricht knapp einem Prozent der Einwohnerschaft. Im Bereich des Altkreises Döbeln lebten zum Stichtag Ende April insgesamt 127 Personen in Wohnungen beziehungsweise dem Wohnprojekt in Waldheim, Hartha, Leisnig, Ostrau und Roßwein. Hierbei handelt es sich zumeist um Flüchtlingsfamilien.

Auf der jüngsten Döbelner Stadtratssitzung am 30. April hatte der frühere NPD-Stadtrat Stefan Trautmann die Bürgerfragestunde zu Beginn der Tagung genutzt, um zu fragen, ob gerade Asylbewerber in größerer Zahl in Döbeln ankommen und wo diese untergebracht würden. Oberbürgermeister Sven Liebhauser ( CDU) konnte die Frage nicht beantworten und verwies an das Landratsamt, das zuständig sei.

Zuweisungen wurden ausgesetzt

André Kaiser, Pressesprecher des Landratsamtes, stellte auf Anfrage dieser Zeitung klar, dass genau das Gegenteil der Fall sei und nur sehr wenige Asylbewerber und Flüchtlinge im Landkreis ankommen. „Durch Corona wurden die Zuweisungen sogar einige Wochen ausgesetzt. Erst am 6. Mai wies die Landesdirektion 25 Asylsuchende dem Landkreis zu, dabei handelte es sich im Familien. Sie wurden im gesamten Landkreis in verschiedenen Orten untergebracht. Davon wurden neun Personen in den Altkreis Döbeln verteilt. Eine weitere Zuweisung an den Landkreis im Mai ist vorgesehen“, so der Landkreis-Sprecher.

Kommentar: Nicht zuständig ist keine Antwort Es gibt, vor allem in rechten Netzwerken krude Theorien, wonach während die Menschen wegen Corona zuhause blieben, die Regierung angeblich heimlich Flüchtlinge ins Land schaffe. Nun mag man das als hirnrissig abtun. Doch der beste Weg, damit sich solche Theorien nicht verbreiten, ist eine entsprechend offene Informationspolitik. Wenn dann also im Stadtrat von Bürgern angefragt wird, ob in Döbeln gerade mehr Flüchtlinge einquartiert werden, ist der Hinweis des Döbelner Oberbürgermeisters, dass dafür nicht die Stadt sondern das Landratsamt zuständig ist und man deshalb dazu nichts sagen könne, zwar richtig, aber nicht hilfreich. Der fragende Bürger wird weggeschickt. Soll er doch beim Landratsamt nachfragen. Auf die sachlich vorgebrachte Anfrage wäre eine verbindlichere Antwort besser gewesen. Auch ein Oberbürgermeister kann und muss nicht sofort alles wissen. Er kann es aber einfacher in Erfahrung bringen, als der fragende Bürger. Und diese Informationen sind erstens interessant und zweitens kein Geheimnis. „Wir machen uns kundig und teilen die Antwort mit“, wäre eine bessere Reaktion gewesen. Denn nur mit Offenheit und Klarheit, kann man verhindern dass Falschinformationen und Gerüchte zu Selbstläufern werden und die Stimmung vergiften. So viele Asylsuchende... E-Mail: th.sparrer@lvz.de

Keine Kinder aus Griechenland

Die AfD im Döbelner Stadtrat sorgte sich, dass auch Flüchtlingskinder aus den überfüllten Lagern auf den griechischen Inseln in Döbeln oder dem Landkreis Mittelsachsen untergebracht werden könnten. Annemarie Reiche ( AfD) stellte im Stadtrat eine entsprechende Anfrage. Oberbürgermeister Sven Liebhauser verwies auch hier auf die Zuständigkeit des Landkreises bei diesem Themengebiet. Dazu antwortet Landkreissprecher André Kaiser mit einem kurzen „Nein. Das sei nicht vorgesehen“.

Corona-Regeln im Asylheim

Von den insgesamt 210 Plätzen in der Gemeinschaftsunterkunft an der Döbelner Friedrichstraße sind aktuell nur 126 belegt. Das macht es den Mitarbeitern leichter auch hier die Corona-bedingten Hygieneregeln durchzusetzen. „Die Mitarbeiter vor Ort weisen die Bewohner regelmäßig auf die pandemiebedingten Verhaltensregeln hin. Darunter fällt auch die Aufklärung über erforderliche Hygienemaßnahmen, die zudem auch als mehrsprachige Aushänge zu finden sind“, sagt Landkreissprecher André Kaiser. Im Zusammenhang mit den Hygienevorkehrungen wurden in den Eingangsbereichen der Einrichtungen Spender mit Handdesinfektionsmittel installiert. In den Unterkünften stehen bei einer Erkrankung freie Wohnungen / Zimmer zur Verfügung, die zur Quarantäne genutzt werden könnten.

Fünf Prozent Ausländeranteil in Döbeln Insgesamt leben in ganz Mittelsachsen etwas mehr als 9000 Ausländer, darunter Geflüchtete und der überwiegende Teil EU-Ausländer. Döbeln als zweitgrößte Stadt im Landkreis Mittelsachsen hat auch den zweitgrößten Ausländeranteil nach Freiberg. Nach Daten, die aus der öffentlichen Beratung des kriminalpräventiven Rates der Stadt Döbeln vom Vorjahr stammen, leben etwa 1200 Ausländer in Döbeln. Davon sind aktuell 225 Asylbewerber beziehungsweise Flüchtlinge. Der größere Rest sind EU-Bürger, die hier zumeist arbeiten. Damit liegt der Ausländeranteil in Döbeln bei rund fünf Prozent.

Von Thomas Sparrer