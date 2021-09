So wählten die Mittelsachsen

Mittelsachsen

Carolin Bachmann (AfD) ist nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis als Abgeordnete des Wahlkreises 161/Mittelsachsen in den Bundestag gewählt. Demnach erhielt die 32-Jährige, die in Mulda und Dorfchemnitz aufgewachsen ist, mit 48.720 die meisten Stimmen, der prozentuale Anteil liegt bei 33,4 Prozent.

Carolin Bachmann folgen Veronika Bellmann (CDU) mit 34.636 Stimmen (23,8 Prozent), Alexander Geißler (SPD) mit 25.727 Stimmen (17,7 Prozent), Philipp Hartewig (FDP) mit 14.420 Stimmen (9,9 Prozent), Stefan Hartmann (Die Linke) mit 12.162 Stimmen (8,3 Prozent) und Lea Fränzle (Grüne) mit 5.396 Stimmen (3,7 Prozent) . „Am Freitag tritt der Kreiswahlausschuss um 9 Uhr in Freiberg zusammen um das Ergebnis amtlich festzustellen“, informiert das Landratsamt.

Der Wahlkreis 161/Mittelsachsen ist in den Farben der AfD getränkt. Die Alternativen holten sich in jeder Kommune die meisten Stimmen. Quelle: Patrick Moye

Der Wahlkreis 161/Mittelsachsen wird künftig aber von zwei Abgeordneten im Bundestag vertreten sein. So hat außer der AfD-Frau Carolin Bachmann noch Philipp Hartewig von der FDP den Sprung nach Berlin geschafft – und zwar über die Landesliste. Dort war er auf Platz 3 gesetzt, die sächsischen Liberalen können aufgrund des Zweitstimmenergebnisses insgesamt vier Männer und eine Frau in den Bundestag entsenden. Bei den Sozialdemokraten sind es vier Frauen und drei Männer die über die Liste in den Bundestag kommen. Mittelsachsens Direktkandidat Alexander Geißler hatte Listenplatz 9, verfehlt den Einzug nur knapp.

Anders bei der CDU: Dort schaffen es über die Landesliste lediglich eine Frau und zwei Männer in den Bundestag. Veronika Bellmann, die ihre fünfte Legislaturperiode in Angriff nehmen wollte, aber als Direktkandidatin in Mittelsachsen scheiterte, hat nur den Listenplatz 10, der ein erneutes Mandat unerreichbar macht. Worüber sich Bellmann zumindest etwas freuen kann: In ihrer Heimatgemeinde Eppendorf und in der Nachbargemeinde Leubsdorf liegt sie beim Erststimmenanteil an der Spitze.

So sieht die Verteilung der Erststimmen im Wahlkreis 161/Mittelsachsen aus. Die AfD führt deutlich, dahinter folgt die CDU. Quelle: Statistisches Landesamt

Beim Zweitstimmenanteil hat die CDU im Wahlkreis 161/Mittelsachsen noch massiver eingebüßt als bei der Erststimme, und zwar um minus 10,2 Prozent. Trotz ihres Wahlsieges hat die AfD gegenüber der Bundestagswahl 2017 bei der Zweitstimme etwas an Boden verloren – um minus 1,2 Prozent. Ihr bestes Ergebnis fuhren die Alternativen in der Gemeinde Dorfchemnitz ein, wo Carolin Bachmann mit mehr als der Hälfte der Stimmen (52,3 Prozent) gewählt wurde und der Zweitstimmenanteil bei 47,9 Prozent liegt.

Wie schon in der Region Döbeln gehört Die Linke auch in ganz Mittelsachsen zu den Wahlverlierern. Ihr Zweitstimmenanteil liegt nur noch bei 8,0 Prozent , was einen Verlust von 6,5 Prozent gegenüber der Vorwahl bedeutet. Zulegen kann sehr deutlich die SPD – um 5,7 Prozent bei der Erst- und 8,8 Prozent bei der Zweitstimme. Die FDP legt bei der Zweitstimme um 3,7 Prozent und die Grünen um 1,9 Prozent zu.

Bei den Zweitstimmen führt zwar auch die AfD mit 30,0 Prozent, dafür legte die SPD als zweitstärkste Kraft deutich zu. Die CDU rutscht auf den dritten Platz. Quelle: Statistisches Landesamt

Die Zahl der Wahlberechtigten im Wahlkreis 161/Mittelsachsen lag bei der Bundestagswahl bei 193.775 und damit doch deutlich niedriger als 2017, als die Zahl noch rund 202.000 betrug. Die Wahlbeteiligung lag letztlich bei 76,2 Prozent und war damit 1,9 Prozent niedriger als bei der letzten Wahl.

