So war Halloween in der Region Döbeln

Region Döbeln

Ein paar hundert Eltern mit ihren Kindern zogen gestern Abend durch das Rittestraßenviertel und den dahinter liegenden Gruselwald am Muldenufer. Die Organisatoren der traditionellen Halloween-Veranstaltung hatten wieder für gruselige Dekoration, für Speis und Trank gesorgt. Mutig zogen am Abend selbst die Kleinsten mit ihren Lampions den Klängen der Spielleute hinterher. Viele Muttis und Vatis waren extra gruselig kostümiert.

In Döbeln kamen auch Spiderman und Clown zur Halloween-Feier an der Ritterstraße. Quelle: Gerhard Schlechte

In Roßwein startete der Rasselumzug zum Halloween bereits am Sonnabend auf dem Markt, wo auch eine riesige Feuerschale entzündet wurde. Jeder Teilnehmer musste möglichst etwas mitbringen, das richtig Krach macht, um die Gruselgeister zu vertreiben. Ein Heidenspaß nicht nur für die kleinen Besucher.

Schon am Nachmittag gab es im Döbelner Ritterstraßenwäldchen gruselige Angebote. Quelle: Gerhard Schlechte

Die große Ostrauer Halloweenparty zog in diesem Jahr vom Platz vor dem Feuerwehrgerätehaus auf den größeren Festplatz an der Döbelner Straße um. Feuerwehrverein, Kinderförderverein und die Kindertagesstätte „Jahnataler Wiesenstrolche“ waren wieder die Veranstalter und die zogen alle Register. Der Fackel- und Lampionumzug startete an der Grundschule in Ostrau. Angeführt von den Roßweiner Spielleuten zog die Laternenschlange bis zum Festplatz. Dort gab es Musik und eine Feuershow. Ein Feuerwerk bildete den Höhepunkt und Abschluss.

In Ostrau kamen auch die Erwachsenen verkleidet zur Halloween-Feier. Quelle: Gerhard Schlechte

Über 100 Menschen zogen am Sonnabend durch Ehrenberg. Dort hatte der Ortschaftsrat zur Halloween-Feier geladen. Die Feuerwehr Grünlichtenberg sicherte den Umzug ab. „Es war eine Runde Sache im wesentlichen hat alles funktioniert“, sagt Ortsvorsteher Michael Fuhse. Es kamen deutlich mehr Besucher, als die Veranstalter erwartet hatten.

Überraschend viele Besucher zelebrierten Halloween an der alten Feuerwache in Ehrenberg. Quelle: privat

Von Thomas Sparrer und Dirk Wurzel