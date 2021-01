So war das Jahr 2020 in Hartha

Hartha

Auch Hartha spürte 2020 die Auswirkungen der globalen Corona-Pandemie. Dennoch gab es auch viele anderen Themen, die die Harthaer bewegten. Im großen DAZ-Jahresrückblick schauen wir noch einmal auf die vergangenen zwölf Monate zurück.

Das passierte im Januar

Ursprünglich stand er in Waldheim als Teil des ehemaligen Bismarck-Denkmals, jetzt ziert er den Harthaer Heegweg – der Bismarckstein. Die IG „Wir für ein schönes Hartha“ und der Heimatverein haben ihn dort aufgestellt. Frank Zenker hat den Stein gefunden und zur Verfügung gestellt. Er soll an Bismarcks bemerkenswerte Arbeit im Bereich des Sozialen erinnern und den geplanten Wanderrungweg um Hartha noch attraktiver gestalten.

Die IG „Wir für ein schönes Hartha“ präsentiert den Bismarckstein. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im Februar

Eigentlich wollte Wolfgang Schuster aus Dresden nur einen Ort, an dem er die Funktionalität seiner Erfindung unter Beweis stellen kann. Dafür kaufte er die Gewächshäuser der ehemaligen Gärtnerei BluBäu. Mit dem von ihm entwickelten Glas ist es möglich besonders energieeffizient Pflanzen anzubauen – auch exotische Früchte. In den Harthaer Gewächshäusern will der Erfinder aus Dresden auch Papayas anbauen.

Wolfgang Schuster hat ein spezielles Glas für Gewächshäuser entwickelt. In Hartha hat er jetzt den richtigen Platz dafür gefunden. Quelle: Vanessa Gregor

Das passierte im März

Von Hartha nach Banjul, Gambia. Diese Mammutstrecke hatten sich Adrian Koch, Samuel Wüst, Sandro Voland und Thomas Grüpner vorgenommen. Mit ihren beiden alten Kombis gingen sie bei der Rallye „ Dresden – Dakar – Banjul“ an den Start. Die Idee hatte Sandro Voland. Der 34-Jährige hatte schon lange vor, an der Rallye teilzunehmen. Mitte März mussten die Vier auf Grund der pandemischen Gefahrensituation jedoch schon wieder den Rückweg antreten.

Für das vierköpfige Team um Adrian Koch (hinten links) startete im März das Abenteuer "Rallye Dresden - Banjul" Adrian Koch, Samuel Wüst, Sandro Voland und Thomas Grüpner mussten ihre Reise wegen der Corona-Pandemie jedoch vorzeitig wieder abbrechen. Quelle: privat

Das passierte im April

Der April stand ganz im Zeichen des ersten Corona-Lockdowns. Auch der Harthaer Stadtrat war betroffen. Zum ersten, aber nicht zum letzten Mal musste die Stadtratssitzung in der Hartharena stattfinden. Da nicht klar war, ob der Rat während der Pandemie weiterhin zusammenkommen könne, ermächtigten die Stadträte Bürgermeister Ronald Kunze unaufschiebbare Angelegenheiten bis zum vorläufigen Ende der Ausgangsbeschränkungen alleine zu entscheiden.

Wegen der Hygieneauflagen muss der Harthaer Stadtrat in der Hartharena tagen. Quelle: Vanessa Gregor

Das passierte im Mai

Doch auch 2020 gab es Gründe sich zu freuen. Zum Beispiel für Harthaer, die gerne mal in die Pedale treten. Im Mai wurden zwei Teilabschnitte des Fahrradwegs Waldheim – Geringswalde fertiggestellt.

Ebenfalls freuen durften sich die Schüler der Pestalozzi-Oberschule und des Martin-Luther-Gymnasiums. Mit ihrem gemeinsames Projekt „Schule und Forschung regional vernetzt“ gewannen sie Fördergelder vom Freistaat Sachsen in Höhe von 300 000 Euro.

Harthas Bürgermeister Ronald Kunze (r.) tritt auf dem neuen Radweg ordentlich in die Pedale. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im Juni

Nach 30 Jahren übergab Monika Koch (r.) ihre Harthaer Park-Apotheke an ihre Nachfolgerin Sylvia Rost. Pünktlich zu ihrem wohlverdienten Ruhestand erhielt Monika Koch den Bundesverdienstorden von Ministerpräsident Michael Kretschmer. Über ein Vierteljahrhundert habe sie sich für den Berufsstand der Apotheker eingesetzt und sich im pharmazeutischen Bereich ehrenamtlich engagiert, hieß es in der offiziellen Begründung.

Nach 30 Jahren übergab Monika Koch (r.) ihre Apotheke an Kristin Rost. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im Juli

Ein besonderes Jubiläum: Am 23. Juli feierte der Harthaer Heinz Pelz seinen 100. Geburtstag. Seine große Liebe war und ist der Kanusport, der Kanuslalom sein Steckenpferd. Bis in die 1980er Jahre war er auch als Trainer aktiv. In Westewitz hat er sich direkt an der Zufahrt zum Kanuheim ein kleines Refugium in Form eines Bungalows geschaffen. Dort verbringt er noch immer viel Zeit. Seinen Geburtstag feierte er natürlich auch am Kanuheim.

Der Harthaer Heinz Pelz feierte seinen 100. Geburtstag. Sein Lieblingsfoto entstand, als er Mitte 20 war. Quelle: privat

Das passierte im August

Der Fördermittelbescheid wurde erteilt: Veronika Bellmann, Mitglied des Bundestagsausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur, und Harthas Bürgermeister Ronald Kunze bei der offiziellen Fördermittel für den Breitbandausbau in Hartha. Der Bund stellt 4,94 Millionen Euro für die Bereitstellung von schnellem Internet in der Stadt zur Verfügung. Weitere 3,2 Millionen Euro bringt der Freistaat Sachsen auf.

Harthas Bürgermeister Ronald Kunze, Bundestagsabgeordnete Veronika Bellmann und Anja Gaudlitz freuen sich über die Bereitstellung der Fördermittel für den Breitbandausbau. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im September

Mitte des Monats kamen die Bagger angerollt, um das Harthaer Stadtgut dem Erdboden gleich zu machen. Nach jahrelangem Leerstand und Verfall war die Bausubstanz nicht mehr zu gebrauchen. Die Denkmalbehörde gab grünes Licht für den Abriss. Ende November war von dem historischen Gebäude nichts mehr übrig. Im Dezember beschloss der Stadtrat das Grundstück an der Leisniger Straße an die Diakonie zu verkaufen.

Im September begannen der Abriss des Harthaer Stadtguts. Ein Haufen Schutt, mehr blieb von dem alten Gemäuer nicht übrig. Quelle: Max Hempel

Das passierte im Oktober

Die Anwohner staunten nicht schlecht, als am 8. Oktober plötzlich ein Großaufgebot der Polizei in der Flemmingener Straße mit Blaulicht vorfuhr. Ein maskierter Unbekannter hatte Bankangestellte mit einer Waffe bedroht und Geld verlangt. Er konnte mit seiner Beute unerkannt fliehen. Selbst der angeforderte Polizeihelikopter konnte den Flüchtigen nicht ausfindig machen. Von Geld und Räuber fehlt bis heute jede Spur.

Ein Schreck für alle: Im Oktober überfiel ein Unbekannter die Sparkassenfiliale in der Flemmingener Straße. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im November

„Die digitalen Segel sind gesetzt“, sagte Harthas Bürgermeister Ronald Kunze, bevor er zum ersten Spatenstich ansetzte. Seit November verlegt die Firma „web + phone“ aus Grimma in Hartha insgesamt 70 Kilometer Glasfaserkabel, damit bald alle von einem schnellen Internetanschluss profitieren können. Hartha ist die erste Kommune in Mittelsachsen, die den flächendeckenden Breitbandausbau vornimmt.

Seit November verlegt die Firma „web + phone“ aus Grimma in Hartha Glasfaserkabel. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im Dezember

Wie schon im Frühjahr begibt sich Deutschland in den Lockdown. Von den Auswirkungen sind Bewohner von Alten- und Pflegeheimen besonders betroffen. Doch in Schönerstädt ist man vorbereitet. Schon im November haben die Betreiber des Senioren-Pflegeheims auf dem Gelände ein Container aufgestellt, in dem sich alle Besucher auf das Virus testen lassen müssen. Nur wer negativ getestet wird, darf das Heim betreten. Zum Schutz der Bewohner.

Ohne vorherigen negativen Test kommt niemand mehr in das Senioren-Pflegeheim Schönerstädt. Quelle: Sven Bartsch

