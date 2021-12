So war das Jahr 2021 in Ostrau, Zschaitz-Ottewig und Großweitzschen.

Ostrau/Zschaitz-Ottewig/Großweitzschen

Das zurückliegende Jahr war auch für die drei Landgemeinden Ostrau, Zschaitz-Ottewig und Großweitzschen eine besondere Herausforderung. Im großen LVZ-Jahresrückblick blicken wir noch einmal auf die vergangenen zwölf Monate zurück. Ob Gemeinde-Fusion, prähistorische Funde oder besondere Projekte, die angeschoben wurden.

Das passierte im Januar

Ein Spaziergang rund um den Stausee in Baderitz endet für Sarah Bär und ihre Familie in einer Katastrophe: Hündin Sky frisst einen Giftköder – wenige Stunden später ist sie tot. / Ein Skatepark für Ostrau: Jenny Leisker schiebt das Projekt an und hat binnen kürzester Zeit Bürgermeister und Gemeinderäte auf ihrer Seite. / Die Feuerwehrhalle in Schrebitz muss abgerissen werden. Die Halle verfällt zusehends, die Decke bricht herunter.

Die junge Hündin Sky stirbt, nachdem sie einen Giftköder am Stausee in Baderitz gefressen hat. Sarah Bär und Tom Saske mit Sohn Linus waren geschockt. Quelle: Stephanie Helm

Das passierte im Februar

Fasching in Corona-Zeiten: Statt im großen Festsaal feiern die Narren des Carneval Club der Muldenschiffer zu Westewitz digital. / Die Gemeinde Großweitzschen verabschiedet die langersehnte Vereinsförderrichtlinie. Dort ist festgelegt, wie viel finanzielle Unterstützung die Vereine der Gemeinde erhalten. / Verstärkung für die Schiedsstelle in Großweitzschen: Thomas Malkowski wird stellvertretender Friedensrichter, René Schlosser ist ab sofort Protokollant.

Digitales Blödeln hieß es für die Narren des Carneval Club der Muldenschiffer zu Westewitz zu Beginn des Jahres. Die Corona-Krise verhinderte ein gemeinsames Feiern. Quelle: Michael Reichel/dpa

Das passierte im März

Corona wütet in der Gemeinde Ostrau: Besonders stark betroffen sind die Kindereinrichtungen. Viele Kinder und Erzieher haben sich infiziert. Ostrau zieht die Reißleine und schließt die Einrichtungen für einige Tage. / Die Ostrauer Feuerwehr bekommt neue Kleidung. Die ist ab sofort rot. / Anne-Marie Beuchel ist die neue Pfarrerin für Ostrau. / Bürgermeister Dirk Schilling bemüht sich um ein Testzentrum an der Grundschule in Ostrau.

Die Kameraden der Ostrauer Feuerwehr bekommen neue Kleidung. Sie entscheiden sich für die Signalfarbe Rot. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im April

Die mdr-Sendung „tierisch, tierisch“ ist wieder zu Gast im Ostrauer Tierheim. Diesmal stehen die Tierschutzkids im Rampenlicht. / Es sollte eine Premiere werden, doch Corona machte dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung: Das Schlagerfest muss abgesagt werden. / Als eine der ersten Stationen macht der Impfbus des Deutschen Roten Kreuzes in Ostrau Halt. Über 100 Menschen bekommen ihre Impfung, um sich vor dem Coronavirus zu schützen.

An den Osterfeiertagen werden in Ostrau mehr als 100 Menschen zum Schutz gegen das Coronavirus geimpft. Es ist eine der ersten Stationen des Impfbusses des Deutschen Roten Kreuzes. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im Mai

Thomas Malkowski gründet den Mühlenverein Strocken. Erklärtes Ziel: Die Rettung der Bockwindmühle im Ort. / Das Fachkrankenhaus Bethanien in Hochweitzschen bekommt eine Kletterwand. Sie ist für Patienten aber auch für Mitarbeiter gedacht. / Eigentlich war sie schon im Ruhestand, jetzt ist Marlies Przybilla wieder als Tierheim-Chefin zurück. / Die Ostrauer Grundschule bekommt ein Insektenhotel.

Eigentlich war sie schon längst im Ruhestand, doch im Mai kehrt Marlies Przybilla als Tierheim-Chefin zurück. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im Juni

In einer Scheune der „Wundervollen Weihnachtswelt“ in Strocken bricht ein Feuer aus. 50 Kameraden rückten mit 13 Feuerwehrfahrzeugen an, um den Brand zu löschen. Ursache war ein technischer Defekt. / Archäologen durchforsten das Areal, auf dem das neue Wohngebiet „Am Kirschberg“ in Westewitz entstehen soll. Sie machen prähistorische Funde. / Ein Unwetter wütet in Schrebitz und setzt Häuser und Straßen unter Wasser.

In Westewitz beginnen die Archäologen mit den Ausgrabungen auf dem Areal, wo das neue Wohngebiet entstehen soll. Dabei machen sie prähistorische Entdeckungen. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im Juli

Über 30 Jahre lang war Manfred Nestler der Friedensrichter der Gemeinde Großweitzschen. Nach langer, schwerer Krankheit verstarb er am 3. Juli. / Ostrau startet einen Wettbewerb: Wer hat den schönsten Garten der Gemeinde? Rita Hesse gewinnt. / Bei der Ostrauer Feuerwehr findet ein Familientag statt. / Ostraus Bürgermeister Dirk Schilling wandert mit Bürgern durch die Gemeinde. / Gemeinderäte geben grünes Licht für Tennisplatzerneuerung in Schrebitz.

Die Gemeinde Ostrau startet zum ersten Mal den Wettbewerb um den schönsten Garten im Gemeindegebiet. Rita Hess gewinnt die Premiere. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im August

Bürgermeister Jörg Burkert hat ordentlich die Werbetrommel gerührt und Spenden gesammelt. Von dem Geld bekam die Kita „Pfiffikus“ in Großweitzschen eine Kletterspinne. / Zschaitz feiert sein 975-jähriges Bestehen klein, aber fein. / Die Ostrauer Feuerwehr empfängt Kameraden aus Kall. Es ist der Beginn einer Freundschaft mit den von der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen betroffenen Männern.

In der Kindertagesstätte „Pfiffikus“ in Großweitzschen zieht eine Kletterspinne ein. Möglich gemacht haben das großzügige Spenden. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im September

Ostrau feiert groß: Kartoffelfest meets Schlager heißt das Spektakel, dass mit Anna-Maria Zimmermann und Vincent Gross zwei große Stars in den kleinen Ort holt. / Christa Berger übergibt den Staffelstab in der Schrebitzer Bibliothek an Bernfriede Drengner. Und auch Andreas Beckert zieht in der Lüttewitzer Bücherei den Hut. / Das Ostrauer Tierheim feiert 30-jähriges Bestehen. / In Westewitz wird zum Spatenstich fürs neue Wohngebiet geladen.

Spatenstich fürs neue Wohngebiet „Am Kirschberg“ in Westewitz. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im Oktober

Josefine Tzschoppe wird zur neuen Friedensrichterin der Gemeinde Großweitzschen gewählt. / Ostrau erweitert sein Wohngebiet „Am Eichenweg“ um 20 Bauplätze. Die Sparkasse Döbeln erschließt es. / Die Ostrauer Feuerwehr besuchen die Kameraden in Kall. Sie haben eine große Spende im Gepäck: 7000 Euro sollen der Feuerwehr, die von der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen betroffen war, helfen.

Josefine Tzschoppe wird zur neuen Friedensrichterin der Gemeinde Großweitzschen gewählt. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im November

Die Förderzusage für den Skatepark in Ostrau ist da: Für 250.000 Euro kann die Anlage im Gewerbegebiet entstehen. An der Planung wirkten Initiatorin Jenny Leisker und einige Mitstreiter mit. / Die Rassekaninchenzüchter von Ostrau veranstalteten ihre Jahnatalschau unter der Corona-bedingten 2G-Regel. / Der Park in Westewitz wird zur Begegnungsstätte: Baumaschinen gestalten das Areal vor dem Bahnhof um.

Die Förderzusage für den Skatepark im Ostrauer Gewerbegebiet erreicht die Gemeindeverwaltung. Gleichzeitig werden die Planungen für das Projekt angeschoben. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im Dezember

Die diesjährige LVZ-Spendenaktion „Ein Licht im Advent“ sammelt Geld für die 55-jährige Ute Friedrich aus Zunschwitz. 22.522 Euro kamen zusammen. / Die beiden Gemeinden Ostrau und Zschaitz-Ottewig wollen fusionieren und zu einer großen Kommune werden. Kurz vor Weihnachten unterzeichnen beide Bürgermeister den Ehevertrag. / Das Fachkrankenhaus Bethanien in Hochweitzschen wird zur Lehrstätte der Universität Leipzig.

Dirk Schilling (links) und Immo Barkawitz setzten Unterschrift und Stempel unter den Vorentwurf zum Ehevertrag. Quelle: Sven Bartsch

Von DAZ/she