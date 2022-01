So werden die Döbelner Schulen digital

Döbeln

Die Grundschule Großbauchlitz wird nach den Februarferien die erste Grundschule der Stadt Döbeln sein, die nach dem „Digitalpakt Schule“ ausgestattet ist. Das kündigt Döbelns Hauptamtsleiterin Natalie Möckel an.

Die Kabelarbeiten im Schulgebäude sind abgeschlossen. In den Winterferien soll nun die Technik geliefert und installiert werden. Zum einen sind das Router, die das schnelle Internet per W-LAN in die Klassenzimmer bringen. Geliefert werden zudem zwei interaktive Tafeln, Notebooks und PC sowie eine Dokumentenkamera.

1,2 Millionen Euro bis Ende 2024

Die nächsten beiden Döbelner Schulen, die in diesem Jahr im Rahmen des Digitalpaktes Schule ausgestattet werden, sind das Lessing-Gymnasium Döbeln mit seinem Hauptgebäude an der Straße des Friedens und dem Nebengebäude am Körnerplatz sowie die Förderschule auf dem Döbelner Schlossberg. Im Jahr 2023 sind die Grundschule und die Oberschule Am Holländer an der Reihe. 2024 werden die Grundschulen in Mochau, die Kunzemann-Grundschule Döbeln und die Grundschule Döbeln-Ost entsprechend verkabelt und mit Technik ausgestattet. „Bis Ende 2024 müssen alle Investitionen aus dem Digitalpakt Schule getätigt und abgerechnet sein“, sagt Natalie Möckel. Für Döbeln geht es dabei um Fördergeld in Höhe von insgesamt 1,195 Millionen Euro.

Die Schulen selbst hatten dabei immer ein eigenes Konzept zu erstellen und konnten Wünsche äußern, was an Technik angeschafft werden soll. Bevor es in jeder der Schulen ans Bauen und Anschaffen der Technik geht, ist jeweils eine Vor-Ort-Analyse geplant. Damit werden die in den letzten eineinhalb Jahren aufgestellten Planungen nochmals aktualisiert.

Beim Lessing-Gymnasium muss die Stadt die Vergabe der Digitalpaktaufträge zudem europaweit ausschreiben. Das ist wegen der Größenordnung von 386 000 Euro vorgeschrieben.

Lehrer-Laptops werden im Februar ausgegeben

Schon seit einigen Monaten in Betrieb sind die so genannten Corona-Laptops an den Döbelner Schulen. Diese Technik kann sowohl als Klassensätze für Projekte genutzt werden oder auch im Falle von Homeschoolingphasen an Schüler ausgeliehen werden, deren Haushalte nicht über ausreichend Technik fürs Lernen zuhause verfügen.

Geliefert wurden zwischenzeitlich auch die sogenannten Lehrerlaptops. Damit müssen die Pädagogen künftig nicht mehr eigene private Computertechnik für den Fernunterricht nutzen. Für 119 000 Euro schaffte die Stadt Döbeln 56 I-Pads und 152 Notebooks für die Pädagogen der Döbelner Schulen an. Sie werden aktuell eingerichtet und sollen in den Februarferien an die Pädagogen ausgegeben werden. Außerhalb der aktuellen Investitionsprogramme tauscht die Stadt Döbeln in den Ferien zudem den altersschwachen Server der Oberschule Am Holländer gegen einen neuen aus. Der alte Server war zur digitalen Schwachstelle geworden.

Von Thomas Sparrer