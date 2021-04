So werden die Vereine von Großweitzschen gefördert

Großweitzschen

Endlich ist sie klar geregelt: die Vereinsförderung in der Gemeinde Großweitzschen. Mit Verabschiedung der neuen Vereinsförderrichtlinie gibt es keine offenen Fragen mehr, wer, wann und wie viel an finanziellem Zuschuss kassiert. Bisher war die Förderung zweckgebunden. Das heißt: Ein Verein konnte Geld beantragen, wenn er etwas anschaffen wollte oder zum Durchführen einer Veranstaltung beispielsweise. Seit diesem Jahr ist das auch noch möglich. Das nennt sich jetzt Sonderförderung. Zusätzlich – und das ist neu – können Vereine einen Zuschuss berechnet nach ihrer Mitgliederzahl beantragen. Für jedes erwachsene Mitglied gibt es fünf Euro, für Mitglieder unter 18 Jahren das Doppelte.

Jugendarbeit wird honoriert

Der Carnevalclub der Muldenschiffer (CCM) zu Westewitz hat davon einen großen Nutzen. Für 40 Kinder und Jugendliche hat der Verein die Förderung beantragt. Neben dem SV Medizin Hochweitzschen ist der CCM der einzige Verein, der das konnte. „Das ist der richtige Weg. So wird die Arbeit von Vereinen, die Jugendarbeit leisten, honoriert“, findet Vereinspräsidentin Kerstin Schmiedchen.

Förderung bisher zweckgebunden

In den vergangenen Jahren bekam der Carnevalclub zwischen 500 und 700 Euro. Zweckgebunden, meistens für die Faschingsveranstaltungen. „Dieses Jahr hätte ich gar nichts beantragen können, weil wir ja keine Veranstaltungen druchführen und auch sonst nichts anschaffen müssen“, so Schmiedchen. Der Verein wäre also leer ausgegangen. Mit der neuen Regelung, die die Mitgliederzahl als Berechnungsgrundlage nimmt, bekommt der Verein nun doch 710 Euro ausgezahlt.

Sportverein bekommt Sonderförderung

Zusätzlich zur Förderung nach Höhe der Mitglieder besteht für die Vereine aber trotzdem noch die Möglichkeit, weiteres Geld für eben jene Anschaffungen oder die Durchführung von Veranstaltungen zu beantragen. Davon machten fünf Vereine in diesem Jahr Gebrauch. Der SV Medizin Hochweitzschen beispielsweise bekommt insgesamt rund 2.100 Euro als Zuschuss für unter anderem das Sportfest der Grundschule, für die Pflege der Sportanlage und die Schaffung von Stauraum im Vereinsheim – zusätzlich zur Mitglieder basierten Förderung in Höhe von rund 1.000 Euro.

Fördersumme bleibt konstant

Die Gemeinde Großweitzschen zahlt demnach in diesem Jahr insgesamt rund 5.500 Euro an ihre Vereine aus. Das hält sich in etwa die Waage zu dem, was sie auch in den zurückliegenden Jahren. Zuletzt waren es immer um die 6.000 Euro.

Gemeinderat entscheidet

Gemeinderat Sebastian Wloch (CDU) wollte wissen, was passiert, wenn mehr Vereine die Sonderförderung beantragen und das Vereinsförderbudget der Gemeinde dann gesprengt werden würde – also über den im Haushalt eingestellten 6.000 Euro liegt. „Dann entscheidet der Gemeinderat darüber, wer gefördert wird und in welcher Höhe“, erklärt Hauptamtsleiterin Denise Lange.

Weder Kürzung, noch Streichung

Da die beantragten Zuschüsse in diesem Jahr aber im Budget liegen – auch, weil manche Vereine keine Förderung beantragt haben – musste nicht gekürzt oder gar ausgewählt werden. Alle eingereichten Anträge wurden bedacht und werden in den nächsten Wochen an die Vereine überwiesen.

Weitere 5.560 Euro für Sportverein

Auch nicht vergessen werden darf die Projektförderung des SV Medizin Hochweitzschen. Der Verein will die Zuwegung zum Vereinsheim erneuern beziehungsweise barrierefrei gestalten (die DAZ berichtete). Dafür beantragte der Verein Fördermittel in Höhe von 55.600 Euro. Sollte die Förderzusage kommen, muss der Verein beziehungsweise die Gemeinde etwa 5.560 Euro davon zahlen. Vorgesehen war, das Geld dafür aus dem Vereinsfördertopf zu nehmen. Der ist nun aber ausgeschöpft. „Sollte es zu einem positiven Votum kommen, entscheidet der Gemeinderat und unsere Haushaltslage darüber, wie viel vom Eigenanteil die Gemeinde stemmen kann“, erklärt Denise Lange.

So werden die Vereine gefördert Nach Mitgliederzahl: SV Medizin Hochweitzschen – 1.085 Euro, Carnevals Club der Muldenschiffer zu Westewitz – 710 Euro, Landjugend Großweitzschen – 135 Euro, Kleingartenverein Am Freudenberg Großweitzschen – 220 Euro, Fortuna Gallschütz – 270 Euro, Feuerwehrverein Westewitz/Großweitzschen – 110 Euro, Feuerwehrverein 1860 Gallschütz – 190 Euro Sonderförderung: Fortuna Gallschütz – 550 Euro (Sportplatzpflege, neues Ballfangnetz), Landjugend Großweitzschen – 100 Euro (Vereinsjubiläum), Motorcycle Club Döbeln – 0 Euro (Überlassung von Technik für Bühne, Musikanlage und Biertischgarnituren), Feuerwehrverein Westewitz/Großweitzschen – 0 Euro (Überlassung Bühne und Bierzeltgarnituren), SV Medizin Hochweitzschen – 2.100 Euro (Sportanlagenpfelge, Betankung Rasentraktor, Wartung und Reparatur Rasentraktor, Schaffung Stauraum im Obergeschoss des Vereinsheimes).

Von Stephanie Helm