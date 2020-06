So wirbelt Corona in der Region Döbeln den Abschied von der Schule durcheinander

Hartha/Döbeln

Normalerweise ist der Abiball für junge Menschen der krönende Abschluss ihrer Schullaufbahn – feuchtfröhlich, tränenreich, der Start ins Erwachsenen-Leben. In diesem Jahr ist Dank Corona jedoch alles anders.

„Wir haben uns entschieden, in diesem Jahr keinen Abiball zu veranstalten“, lässt Schulleiterin Heike Geißler vom Martin-Luther-Gymnasium in Hartha wissen. Ein schwerer Schritt, der aber unvermeidbar gewesen sei. Letztlich hätten die vielen Auflagen ein schönes Fest mit rund 600 Leuten unmöglich gemacht. „Es müsste weiterhin der Mindestabstand von 1,5 Metern zueinander eingehalten werden, es darf weder getanzt noch gesungen werden und Buffet- oder Barbetrieb wären auch nicht erlaubt“, zählt Geißler auf.

Doch Geißler hat auch gute Nachrichten. „Wir wollen trotzdem allen Schülerinnen und Schülern einen angemessenen Abschluss ermöglichen.“ Trotz aller Vorgaben wird deshalb eine Zeugnisübergabe am 10. Juli stattfinden, zu der alle Abiturienten inklusive zwei Begleitpersonen eingeladen sind. „Ich bin froh, dass wir jetzt wenigstens mit allen Schülern gemeinsam diesen Tag begehen dürfen“, sagt Heike Geißler. Vor zwei Monaten sei noch nicht mal dieses Szenario sicher gewesen.

Im kommenden Frühjahr soll der Abiball dann nachgeholt werden, in Form einer Absolventenfeier – zu diesem Zeitpunkt dann hoffentlich mit Singen, Tanzen und Feiern. „Wir unterstützen die Schüler in ihrem Vorhaben diesen Tag auf jeden Fall nachholen zu können“, sagt Geißler optimistisch.

Nachholtermine anvisiert

Verschoben ist auch der Abi-Ball der Absolventen des Lessing-Gymnasiums Döbeln. Er sollte am 4. Juli im Döbelner Sport- und Freizeitzentrum Welwel steigen. „Jetzt haben wir uns gemeinsam mit unseren Abiturienten und dem Welwel auf den 19. September als Nachhol-Termin für den Abiball fokussiert“, sagt Michael Höhme, Schulleiter des Lessing-Gymnasiums Döbeln.

Der letzte Schultag, der von den Abiturienten in Döbeln traditionell mit Bühne, Band und einem Programm aller Kurse ganz groß auf dem Schulhof gefeiert wird, fällt in diesem Jahr Corona zum Opfer. „Wir haben uns mit unseren Abiturienten abgestimmt und sind uns einig, dass unter den aktuellen Bedingungen und den geltenden Corona-Abstandsregeln eine solche Massenfete mit allen Schülern auf dem Schulhof nicht angesagt ist“, sagt Michael Höhme.

Der diesjährige Abiturjahrgang hatte wegen der Corona-Pandemie einige erschwerte Bedingungen. Am Donnerstag bekamen die Zwölfer ihre Ergebnisse des zweiten Halbjahres bekannt gegeben. In der kommenden Woche laufen am Lessing-Gymnasium noch mündliche Prüfungen, mit denen sich Schüler noch hier und da im Gesamtergebnis verbessern können. So kann zum Abschneiden des Döbelner Corona-Abiturjahrganges erst Anfang Juli, wenn alle Ergebnisse feststehen, genaueres gesagt werden.

Fest steht aber, dass es in der Döbelner Stadtsporthalle am Lessing-Gymnasium am Sonnabend, dem 4. Juli, eine feierliche Zeugnisausgabe für alle sechs Abiturkurse geben wird. Wegen der Corona-Regeln dürfen zwei Familienangehörige pro Abiturienten dabei sein. „Wir machen die Veranstaltung coronafest und sorgen dafür, dass alle sechs Abiturkurse eine würdige Zeugnisausgabe haben werden“, sagt Michael Höhme. Und auch wenn diesmal der Lehrerchor nicht für die Zwölfer singen darf, lasse man sich an der Schule etwas Kulturelles einfallen für die festliche Zeugnisausgabe, verspricht der Schuleiter.

Geänderte Zeugnisausgabe

An der Oberschule Am Holländer in Döbeln haben die künftigen Absolventen in der nächsten Woche noch die mündlichen Prüfungen vor sich. Ihre Abschlusszeugnisse bekommen die 67 Zehntklässler am 10. Juli feierlich überreicht. Coronabedingt kann die Zeugnisausgabe aber dieses Jahr nicht im Döbelner Theater stattfinden. Stattdessen gibt es die Zeugnisse klassenweise in der Mensa der Oberschule. Der Haken dabei: Um die Abstandsregeln einzuhalten, darf pro Zehntklässler nur ein Elternteil an der Ausgabe der Abschlusszeugnisse teilnehmen.

Die 20 Hauptschulabsolventen der Oberschule bekommen am 13. Juli in zwei Durchgängen ihre Abschlusszeugnisse überreicht.

Von Max Hempel und Thomas Sparrer