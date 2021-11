So wird im November in der Region Döbeln gegen das Coronavirus geimpft

Region Döbeln

Der Inzidenzwert liegt seit Tagen über der 300er-Marke. Dass sich die Bürger impfen lassen, ist wichtiger denn je um die vierte Welle zu brechen. Um den Menschen in der Region möglichst flächendeckend ein Impfangebot machen zu können, sind auch im November die Impfteams des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) unterwegs. So soll die Möglichkeit, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, so niederschwellig wie möglich gestaltet werden. Denn zu allen Terminen können die Bürger ohne vorherige Terminanmeldung erscheinen.

Ob es sich dabei um die Erst-, Zweit- oder eine Auffrischungsimpfung handelt, spielt keine Rolle. Zur sogenannten Booster-Impfung, also die Auffrischimpfung frühestens sechs Monate nach der zweiten Impfung, dürfen nun neben den besonders gefährdeten Gruppen auch alle anderen ab 18 Jahren. Die Empfehlung kommt von der Sächsischen Impfkommission und gilt ab dem 1. November. In Sachsen liegt die Impfquote aktuell bei 58,74 Prozent.

Hartha macht den Anfang

Den Anfang macht das mobile Impfteam in Hartha. Am Freitag, 5. November, sowie am darauffolgenden Samstag, 6. November, wird in der Hartharena geimpft – jeweils in der Zeit von 9 bis 17 Uhr.

Vom 8. bis zum 10. November impft das DRK auch wieder im Volkshaus, Burgstraße 4, in Döbeln. Jeweils in der Zeit von 9 bis 17 Uhr bekommen Bürger ihre Impfung im Kaminzimmer, 1. OG. Zur Verfügung stehen die Impfstoffe Biontech, Moderna sowie Johnson & Johnson. Eventuell auftretende Fragen können telefonisch über 03431/579213 oder per E-Mail über wohnen-soziales@doebeln.de angesprochen werden.

Am 15. und 16. November bekommen Bürger auf dem Markt in Roßwein ihre Schutzimpfung gegen das Coronavirus. Auch hier empfangen die Mitarbeiter die Impfwilligen in der Zeit von 9 bis 17 Uhr.

Neben dem mobilen Impfteams ist auch der Impfbus noch einmal in der Region unterwegs. Und der macht am 19. November in Ostrau Halt. In der Zeit von 9 bis 12 Uhr steht er an der Grundschule in der Ernst-Thälmann-Straße. Auch hier gilt: Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig, aber die notwendigen Dokumente müssen mitgebracht werden. Bei Fragen steht Denise Pönitz von der Gemeindeverwaltung in Ostrau als Ansprechpartnerin telefonisch zur Verfügung. Sie ist unter der Telefonnummer 034324/2090 zu erreichen. Auf der Internetseite (www.gemeinde-ostrau.de) finden Bürger auch die notwendigen Formulare. Im besten Fall bringen sie die zum Impftermin ausgefüllt mit. Zum Termin sind alle zugelassenen Impfstoffe vorrätig. Die Bürger können also selbst entscheiden, welches Vakzin gespritzt werden soll.

Von Ostrau aus fährt der Impfbus an diesem Tag gleich noch nach Zschaitz weiter. Dort wartet er in der Zeit von 14 bis 17 Uhr auf dem Parkplatz des Waldstadions, Am Burgberg 7, auf Impfwillige. Auch dort werden alle zugelassenen Impfstoffe vorrätig sein. Wer keine Möglichkeit hat sich Anamnese- und Aufklärungsbogen aus dem Internet auszudrucken, kann sich die Dokumente auch auf dem Gemeindeamt holen.

Zschaitz impft im Gemeindeamt

Am 19. November macht das mobile Impfteam erneut Halt in Hartha. Wieder wird von 9 bis 17 Uhr in der Hartharena geimpft. Am selben Tag können auch die Bürger von Zschaitz-Ottewig ihre Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Die Impfaktion findet in der Gemeindeverwaltung in Zschaitz statt, in der Zeit von 14 bis 20 Uhr.

Bis zum Ende des Monats folgen dann noch einmal Impftermine in Hartha, Döbeln und Roßwein: Am 20. November macht das mobile Impfteam des DRK in Hartha Halt. Zu den gewohnten Zeiten, von 9 bis 17 Uhr, erhalten Bürger ohne vorherige Terminankündigung in der Hartharena ihre Schutzimpfung gegen das Coronavirus.

Vom 22 . bis zum 24. November impft das DRK erneut im Volkshaus in Döbeln. Jeweils in der Zeit von 9 bis 17 Uhr bekommen Bürger ihre Impfung im Kaminzimmer, 1. OG. Anschließend folgen zwei weitere Termine in Roßwein: Am 29. und 30. November wird auf dem Markt geimpft. In der Zeit von 9 bis 17 Uhr sind die Impfärzte vor Ort.

Auch für den Dezember stehen schon erste Impftermine fest, zumindest in Döbeln. Das DRK wird dann vom 6. bis 8. Dezember sowie vom 20. bis 22. Dezember wieder im Volkshaus gegen das Coronavirus impfen.

Für alle Termine gilt: Die Bürger sollten neben ihrer Chipkarte ihren Ausweis oder Pass dabei haben, sowie – falls vorhanden – der Impfausweis. Anamnese- und Aufklärungsbogen gibt es vor Ort.

Von DAZ