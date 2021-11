So wird in der Region Döbeln gegen das Coronavirus geimpft

Region Döbeln

Der Inzidenzwert steigt seit Wochen rapide an. Dass sich die Bürger impfen lassen, ist wichtiger denn je um die vierte Welle zu brechen. Um den Menschen in der Region möglichst flächendeckend ein Impfangebot machen zu können, sind die Impfteams des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in den nächsten Wochen unterwegs. So soll die Möglichkeit, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, so niederschwellig wie möglich gestaltet werden. Denn zu allen Terminen können die Bürger ohne vorherige Terminanmeldung erscheinen.

Ob es sich dabei um die Erst-, Zweit- oder eine Auffrischungsimpfung handelt, spielt keine Rolle. Zur sogenannten Booster-Impfung, also die Auffrischimpfung frühestens sechs Monate nach der zweiten Impfung, dürfen nun neben den besonders gefährdeten Gruppen auch alle anderen ab 18 Jahren. Die Empfehlung kommt von der Sächsischen Impfkommission und gilt ab dem 1. November.

Für alle Termine gilt: Die Bürger sollten neben ihrer Chipkarte ihren Ausweis oder Pass dabei haben, sowie – falls vorhanden – der Impfausweis. Anamnese- und Aufklärungsbogen gibt es vor Ort.

Aktuelle Impfaktionen:

Ostrau: 19. November, 9 bis 12 Uhr, Parkplatz an der Grundschule (Ernst-Thälmann-Straße)

Zschaitz: 19. November, 14 bis 17 Uhr, Parkplatz am Waldstadion (Am Burgberg 7)

Hartha: 20. November, 9 bis 17 Uhr, Hartharena

Döbeln: 22./23./24. November, 9 bis 17 Uhr, Volkshaus (Burgstraße 4)

Roßwein: 29./30. November, 9 bis 17 Uhr, Markt 4

Hartha: 3./4. Dezember , 9 bis 17 Uhr, Hartharena

Döbeln: 6./7./8. Dezember, 9 bis 17 Uhr, Volkshaus (Burgstraße 4)

Roßwein: 13. Dezember, 9 bis 17 Uhr, Brambor Pflegedienstleistungen (Karl-Marx-Straße 2)

Döbeln: 14. Dezember, 9 bis 17 Uhr, Brambor Pflegedienstleistungen (Ritterstraße 14)

Hartha: 16./17./18. Dezember , 9 bis 17 Uhr, Hartharena

Döbeln: 18./20./21./22. Dezember, 9 bis 17 Uhr, Volkshaus (Burgstraße 4)

Roßwein: 27./28. Dezember, 9 bis 17 Uhr, Markt 4

Döbeln: 27./28. Dezember, 9 bis 17 Uhr, Volkshaus (Burgstraße 4)

Hartha: 30. Dezember , 9 bis 17 Uhr, Hartharena

Von DAZ