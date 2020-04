So wird während der Coronakrise im Altkreis Döbeln geheiratet

Döbeln/Roßwein/Hartha

Es läuft alles ein bisschen anders, in diesen Tagen. Wer jetzt eine Hochzeit geplant hatte, muss umdenken. Große Feiern sind nicht erlaubt. Wenn der Bund fürs Leben geschlossen wird, dann im kleinen Kreis. Dennoch: Im Altkreis lassen sich die Paare davon bisher nur wenig abschrecken.

Die Döbelner trauen sich trotz Corona

„Allein am Samstag habe ich drei Trauungen“, erzählt die Döbelner Standesbeamtin Irina Schädlich. Zusammen mit ihrer Kollegin Mandy Neumüller sorgt sie auch in Krisenzeiten dafür, dass die Eheschließungen stattfinden. Allerdings sind diese nur noch unter Auflagen möglich. „Die Paare dürfen nur noch mit insgesamt sechs Personen zu uns kommen, die dann im ganzen Saal mit genügend Abstand sitzen“, so Schädlich. Das gilt seit dem 22. März. Bei größeren Familien muss also entschieden werden, wer mit darf. Die Pärchen sind jedoch bei allen Regelungen immer sehr verständnisvoll, sagt Schädlich. Viele halten weiterhin an ihren Trau-Terminen fest. „Von uns aus werden keine Eheschließungen abgesagt“, betont Schädlich.

In Hartha wird erst wieder im Mai geheiratet

Auch in den Standesämtern in Roßwein und Hartha ist bisher weniger Trubel durch Corona entstanden als gedacht. In Hartha seien im April keine Hochzeiten geplant gewesen, erzählt die dortige Standesbeamtin Sylvia Richter.

In Hartha sorgt Sylvia Richter (r.) für glückliche Eheschließungen. Quelle: Sven Bartsch

„Es gab einige Trauungen im März, bevor die Maßnahmen griffen. Das war Glück. Die weiteren Termine sind erst wieder ab Mitte Mai geplant.“ Ansonsten kann sie ihre Arbeit fast wie bisher weiter machen, erzählt Richter. Vieles lasse sich auch telefonisch oder per E-Mail regeln, wie zum Beispiel die Vorgespräche mit den Paaren.

Das Traudatum – oft ein Tag mit großer Bedeutung

Bei Claudia Bochnigk im Roßweiner Rathaus ist der Terminplan für dieses Jahr schon recht voll. Daran ändert auch Corona nichts. „Einige Paare haben ihre Termine verschoben, manche auf später im Jahr, manche schon bis 2021“, sagt sie. Sie hat gut zu tun, im vergangenen Jahr gab es 54 Eheschließungen in Roßwein und den Außenstellen. Und auch in diesem Jahr gibt es, trotz Corona, Trauungen. Abgesagt hätten bisher nur zwei. „Für viele Paare ist das Datum von Bedeutung und der Termin daher wichtig. Das sind zum Beispiel die Kennenlern- oder Jahrestage“, sagt sie. Zehn Personen dürfen in Roßwein noch dabei sein. Das liegt vor allem daran, dass als Ausnahme der große Sitzungssaal im Rathaus geöffnet wurde. „Das ist schon was ganz besonderes, die Möglichkeit gibt es sonst so nämlich nicht“, erzählt Bochnigk.

Hochzeitsfeiern im großen Kreis fallen aus

Nach der Trauung wird, in der Regel, gefeiert. Gerade ist das aber verboten. Zu spüren bekommen das vor allem diejenigen, die den Rahmen für solche Feiern bieten. Einer davon Marcus Weinert vom Landhotel Sonnenhof in Ossig. Alle geplanten Termine: abgesagt oder verschoben. „Wir hatten jetzt einige, die ihren Termin nur ein bisschen nach hinten im Jahr gesetzt haben, aber auch einige die es direkt erst im nächsten Jahr angehen wollen,“ erzählt Weinert. Werden Veranstaltungen abgesagt, ist er kulant. Berechnet wird nichts.

Den Moment unvergesslich machen

Weil eben so klassische Hochzeitsfeiern momentan nicht möglich sind, ist der Trauakt ein Höhepunkt für Paare. „Wir versuchen, den Moment so gut und schön wie möglich zu machen. Unser Trausaal wird geschmückt, die Reden sind sehr persönlich“, erzählt Schädlich. Da habe man in Döbeln natürlich auch Glück mit dem Ambiente, findet sie.

Heiraten trotz Corona-Krise: Sylvia und Andreas Müller aus Döbeln sagten Ende März im Döbelner Standesamt zueinander Ja. Quelle: Thomas Sparrer

Das manch ein Paar ihr Trauungen weit nach hinten verschiebt, kann sie verstehen. „Gerade für diejenigen, die zum Beispiel zum ersten Mal heiraten, ist das ein sehr großes Datum. Da soll natürlich auch die ganze Familie dabei sein.“ Für Schädlich macht es aber keinen Unterschied, ob eine große Gesellschaft oder nur sehr wenige Gäste kommen. Das sei auch in anderen Zeiten so. „Nur die wenigen Stühle im großen Saal, die geben einem irgendwie ein ganz anderes Gefühl.“

Von Vanessa Gregor