Solaranlage statt Kleingartenidyll in Westewitz

Westewitz

Fährt man die Straße Am Waldrand bis ganz nach hinten, an den gerade erst verkauften Wohnblöcken vorbei, kann man erahnen, dass dort ein kleine Gartenanlage zwischen Bäumen und Büschen lauert. Mit Baum und Busch ist dort bald Schluss. Zumindest, wenn es nach der MJ Projektservice GmbH aus Sachsen-Anhalt geht. Denn die will auf der Fläche am Bahnhofsweg, zwischen Wald und Bahnlinie, eine Solaranlage errichten. Für die Pächter der Gärten würde das das Ende ihres Idyll bedeuten. Nicht nur das sorgt im Gemeinderat für Unmut. Die Ratsmitglieder hatten das Thema am Dienstagabend auf dem Tisch. Sie sollen grünes Licht für die Aufstellung eines Bebauungsplanes geben. Der ist nötig, um die 1,5 Megawatt Peak-Anlage überhaupt auf der Fläche bauen zu können.

Kritische Stimmen

Doch die Meinungen über die geplante Photovoltaikanlage gehen auseinander. Während Bürgermeister Jörg Burkert sich klar für den Bau ausspricht, gibt es in den Reihen der Gemeinderäte viele, die dem Vorhaben kritisch gegenüber stehen. Einer von ihnen ist Heiko Schmiedchen (Freie Wähler). Er hat selbst einen Kleingarten in der Anlage gepachtet. Abgesehen davon, dass er seinen Garten natürlich gern behalten wolle, treibt ihn eine ganz andere Sorge um: „Ist die Gemeinde überhaupt in der Lage, den Aufwand, einen Bebauungsplan zu erstellen, zu leisten?“ Und sollte sie das überhaupt? Denn finanziell springt für die Gemeinde nicht so viel dabei heraus, dass das die viele Zeit, die die Verwaltung dafür opfern müsste, rechtfertigen würde.

Viele Gärten verwahrlost

Vor zwei Jahren wurde das Gelände, auf dem die Kleingartenanlage seit vielen Jahren besteht, vom Freistaat Sachsen verkauft. Ein Investor schlug zu, nachdem die Gemeinde sich gegen einen Kauf der Fläche entschlossen hatte. Und der will jetzt eine Solarfläche daraus machen. Viele der Gärten sind schon lange verlassen, manche regelrecht verwahrlost. Der Zustand der Anlage war schon oft Thema in der Gemeinde. Mit dem Bau der Photovoltaikanlage könnte jetzt Ordnung auf dem Gelände einkehren. Den Pächtern nützt das wenig. Doch die Gemeinde will Abhilfe schaffen, so gut sie kann. „Wir haben in anderen Kleingartenanlagen freie Kapazitäten, die wir den jetzigen Pächtern auch anbieten würden“, sagt der Bürgermeister.

Der Zustand der Fläche ist der Gemeinde schon lange ein Dorn im Auge. Auch ein Großteil der Kleingärten ist mittlerweile verwildert. Quelle: Sven Bartsch

Ratsmitglied Thomas Philipp (Freie Wähler) würde sich freuen, wenn auf dem Gelände endlich Ordnung rein kommt. „Für das Aussehen der Gemeinde ist das die einzig richtige Entscheidung“, sagt er. Auch der Bürgermeister sieht in dem Projekt eine Chance für die bisweilen verwilderte Anlage. „Der Investor würde die Beräumung der Anlage übernehmen, Schadstoffe entsorgen und so weiter“, erklärt das Gemeindeoberhaupt. Auf die Gemeinde kommen keinerlei finanzielle Ausgaben zu. Das würde in einem städtebaulichen Vertrag geregelt.

Schafft die Gemeinde das überhaupt?

Es seien weniger die finanziellen Aufwendungen, die Heiko Schmiedchen Sorge bereiten. Ihm geht es viel mehr um die Frage: Schafft die Gemeinde das überhaupt? „Ich höre aus der Gemeindeverwaltung immer wieder, wir haben keine Zeit, das ist alles zu viel“, sagt er. „Es gibt kein ordentlich besetztes Bauamt. Ihr werdet euch mit Themen herumstreiten müssen – das wird euch viel Zeit kosten.“ Und das, obwohl finanziell nur eine überschaubare Summe für die Gemeinde herausspringt. Zwar würde die Gemeinde von Gewerbesteuereinnahmen, Wege- und Kabelrechten sowie einer Zusatzvergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz profitieren, aber – und da nimmt Heiko Schmiedchen kein Blatt vor den Mund: „Die Einnahmen kommen erst in Jahren. Und in drei, vier Jahren wird es unsere Gemeinde mit Sicherheit nicht mehr geben.“ Dass die Anlage mitten im Ort errichtet werden soll, tut sein übriges dazu. Er bleibt bei seiner Meinung. „Ich möchte in meinem Westewitz keine Solaranlage.“

Fehlende Bürgerbeteiligung

Währenddessen kritisiert CDU-Ratsmitglied Sven Krawczyk, dass die Bürger – im speziellen die Gartenpächter sowie die direkten Anwohner – nicht beteiligt wurden. „Wir als Gemeinderäte müssen im Interesse unserer Bürger und nicht eines Investors handeln“, sagt er. „Die Leute haben Geld und Zeit investiert, ihre Gärten dort hübsch zu machen. Jetzt haben sie nicht mal die Chance, sich dazu zu äußern.“ Auch die Mieter der beiden großen Wohnblöcke, die die Gemeinde vor wenigen Monaten erst verkaufte, werden jetzt vor vollendete Tatsachen gestellt.

Mieter beeinträchtigt

„Die Mieter gucken mal auf einen Solarpark“, sagt auch Marc Bohnstedt (CDU). Dem widerspricht der Bürgermeister. „Sie müssten sich schon ziemlich weit aus dem Fenster lehnen, um den Solarpark zu sehen. Außerdem würde die Anlage eine Einfriedung bekommen.“ Bohnstedt blieb dabei: „Ich halte das für kein optimales Projekt, so mitten im Wohngebiet.“ Er würde es lieber sehen, wenn solche Solaranlagen auf freien Flächen, wo nicht gebaut werden darf, oder noch besser auf Dächern errichtet werden würden. Den Gartenfreunden ihre Grundlage zu nehmen, lehnt der CDU-Mann ab.

Entscheidung vertagt

Den Vorwurf, die Gemeinde würde hinter dem Rücken derer, die es betrifft, Entscheidungen treffen, weist unterdessen Heiko Schmiedchen zurück: „Der Gemeinde hat das Grundstück nie gehört. Sie hat keine Handhabung und demnach auch keine Pflichten, die Leute zu informieren“, sagt er. Das Vorhaben wurde nicht im stillen Kämmerlein besprochen, argumentiert Schmiedchen, der nicht nur Gemeinderat sondern auch Stellvertretender Bürgermeister ist. Der Investor stellte den Gemeinderäten das Projekt vor. Im Zuge des Verfahrens bekommt die Gemeinde zudem die Möglichkeit, sich dazu zu positionieren. „Wir stehen ganz am Anfang“, so der Bürgermeister. Sollte das Vorhaben angeschoben werden, werden noch alle möglichen Belange gehört. Die des Umweltamtes zum Beispiel, aber auch die der Bürger.

Am Dienstagabend entschieden Gemeinderäte und Verwaltung gemeinsam, den Beschluss erst einmal zu vertagen. Zuvor wird es eine Vor-Ort-Begehung geben. Mitte April soll die stattfinden. Und erst dann wollen die Gemeinderäte entscheiden, ob sie der Aufstellung eines Bebauungsplanes zustimmen.

Von Stephanie Helm