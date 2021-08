Region Döbeln

Es ist Urlaubszeit – und damit auch Zeit für unsere Foto-Aktion „Sommer im Sucher“. Denn auch in diesem Jahr sucht lvz.de wieder die schönsten Urlaubsbilder, völlig egal ob nun ein exotisches Reiseziel, Alpen oder Harz, das Mittelmeer oder die immer wieder wunderschöne Ostsee, ob das eigene Bundesland, der eigene Landkreis oder der eigene Garten! Schicken Sie uns also Ihre Lieblingsfotos – am besten per E-Mail und im jpg-Format an doebeln.redaktion@lvz.de. Vergessen Sie dabei nicht, Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer dazuzuschreiben. Außerdem ein paar Zeilen, wo die Aufnahme entstand, was und wer darauf zu sehen ist – und vielleicht gibt es ja sogar eine kleine Geschichte dazu zu erzählen. Wir würden uns darüber freuen. Wie immer werden die schönsten Urlaubsfotos prämiert. Auf die sechs Gewinner warten jeweils vier Tageskarten für den Leipziger Zoo. Also nutzen Sie die verbleibenden beiden Ferienwochen, zücken Sie hin und wieder den Fotoapparat und schicken uns Ihre Schnappschüsse zu.

Zur Galerie Während Helga und Klaus Engemann aus Döbeln die Via Regia in Polen entlang wanderten, verbrachten Evelyn Keil und ihre Familie ein paar Tage in Świeradów-Zdrój. Kreativ im Urlaub wurde Thomas Börner aus Brösen, während Familie Jähnichen aus Döbeln im Sommerurlaub die dicken Jacken auspacken mussten.

Von DAZ