Leisnig

Mit ihrer Colditzer Straße haben die Leisniger echt kein Glück. Schon im vergangenen Jahr hatte die Straße in der Sommerhitze „geblutet“. Diese Bezeichnung hat sich eingebürgert für den Vorgang, wenn das Bitumen sich verflüssig und davon läuft. Die Colditzer Straße, 2017 gebaut, hat nun endlich auch ihre neue Straßenmarkierung bekommen. Doch wie Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth ( CDU) informiert, seien an einigen Stellen, etwa in Höhe vom Krankenhaus, bereits die nächsten desolaten Stellen zu erkennen.

„Die Markierung ist drauf. Insgesamt können wir mit der Arbeit zufrieden sein, auch wenn der Belag an einigen Stellen schon wieder aufgewühlt ist“, sagt Goth. „Es ist einfach schlecht für die Straße, dass es schon wieder so warm ist.“

Das Stadtoberhaupt hat angewiesen, dass die Mitarbeiter vom Stadtbauhof immer mal wieder nach der Straße und ihrem Belag sehen, damit die Hitze keime größeren Schäden dort anrichtet. Mit dem Bauunternehmen, das mit dem Bau der Straße beauftragt war, sei die Stadt im Reinen. Die Firma habe nachweisen können, dass ihre Mitarbeiter den Straßenbelag ordnungsgemäß hergestellt haben.

Die Größe der Gesteinskörner sei in der Form zulässig gewesen. Es sei wohl verhältnismäßig mehr Bitumen als Gestein zur Verwendung gekommen. Das kommt jetzt bei hohen Temperaturen ins Laufen. Die Markierung ist drauf, doch es werde weiter gearbeitet an der Colditzer Straße. Am 1. August sollen die Arbeiten beginnen für einen neuen Fußweg, und zwar von der Johannistalkreuzung bis zur Einmündung in die Eulenbergstraße.

Von Steffi Robak