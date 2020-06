Sommerkino in Zschaitz: Ein Stück Normalität in der Corona-Krise

Zschaitz

Fast hätte man denken können, alles ist wie immer und es gebe kein Virus, das das kulturelle Leben derzeit nahezu lahm legt. Aber eben nur fast. Denn der Abstand zwischen den Besuchern des Zschaitzer Sommerkinos war eben doch größer als gewöhnlich. Und der verriet: Es ist noch lange nicht alles wie immer. Trotzdem war die Veranstaltung im Nacherholungszentrum des Ortes ein Lichtblick. Nachdem schon das traditionelle Dorf- und Vereinsfest der Corona-Krise zum Opfer fiel, mussten die Bürger lange um den sommerlichen Filmabend bangen. Letztendlich fand das Sommerkino statt und die Zschaitzer schauten gemeinsam mit ihren Gästen „100 Dinge“ – ein deutscher Streifen mit und von Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer.

Handschuhe und Desinfektionsmittel

„Es waren etwa 70 Leute da. Also fast wie immer“, sagt Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos). Was zu knabbern und Getränke gab es auch. „Wir haben den Abstand zwischen denen, die bewirten und denen, die bewirtet werden, deutlich vergrößert“, so der Bürgermeister. Handschuhe und Desinfektionsmittel gehörten zur Ausstattung derjenigen, die Speisen und Getränke ausgegeben haben.

Spendenbox statt Eintritt

Um den Kontakt weitestgehend zu minimieren wurde außerdem auf das Kassieren von Eintritt verzichtet. „Viele hätten gern was gegeben. Vielleicht stellen wir nächstes Mal eine Spendenbox oder so was auf“, überlegt Barkawitz. Und ein nächstes Mal gibt es – zumindest unter Vorbehalt. „Ich bin gerade kein Freund von langfristigen Planungen“, so das Gemeindeoberhaupt. Trotzdem verkündet er die gute Nachricht: Auch das Sommerkino im Juli kann stattfinden. Ob es weitere Vorstellungen gebe, machte Immo Barkawitz vom ersten Durchgang abhängig. Und weil dort alles wie am Schnürchen lief, geht der Spaß weiter. Gezeigt wird demnach am Freitag, 10. Juli, die Komödie „Elsterglanz und der Schlüssel für die Weibersauna“. Einlass ist wieder ab 20 Uhr. Der Film beginnt gegen 22 Uhr.

Vorsichtig ist Immo Barkawitz noch mit der Ankündigung zum dritten Durchlauf. Man weiß ja nie. Wenn aber alles gut geht, dann wird das Sommerkino in diesem Jahr am 14. August zum dritten Mal stattfinden.

Von Stephanie Helm