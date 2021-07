Sommerkino in Zschaitz ohne Test und Maske

Zschaitz

Das letzte Mal als im Zschaitzer Naherholungszentrum am Waldrand ein Film beim Sommerkino über die Leinwand flimmerte, hatte für die etwa 100 Besucher noch die Kontaktnachverfolgung und Testpflicht bestanden. Jetzt am Freitag sieht das anders aus. „A Star Is Born“ mit Lady Gaga wird gezeigt und wer den Kinoabend unter freiem Himmel genießen will, muss weder einen Test vorweisen noch etwas ausfüllen. Allerdings, so Bürgermeister Immo Barkawitz, werde man auch bei der gastronomischen Versorgung auf die Abstände zwischen den Leuten achten. Wer will, kann sich auch seinen eigenen Stuhl mitbringen und eine Maske tragen. Einlass ist ab 19.30 Uhr, los geht die Vorstellung um 21.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Von ME