Sonderschau zu Otto Rost – ein Döbelner Künstler in zwei Diktaturen

Am Dienstag ist der 50. Todestag des Döbelner Bildhauers Otto Rost (1887 - 1970) aus diesem Grund eröffnet am Dienstag eine neue Sonderausstellung im Döbelner Stadtmuseum. Diese beleuchtet bis zum 11. September das Wirken von Otto Rost in seiner Geburts- und Heimatstadt Döbeln. Neben Entwürfen und Exponaten aus der städtischen Sammlung, die im Atelier des Künstlers ab 1959 unter dem Dach des Rathauses entstanden sind, zeigt das Stadtmuseum eine Zusammenfassung aller Werke im öffentlichen Raum und dokumentiert ihre Entstehungsgeschichte.

Vortrag auf September verschoben

Der eigentlich schon im Juni geplante Vortrag „ Otto Rost. Ein Döbelner Bildhauer in widersprüchlichen Zeiten“ des Leipziger Architekten und Autors Bernd Sikora wurde auf Grund der Corona-Schutzmaßnahmen auf den 7. September verschoben. Die Skulpturen des Bildhauers Otto Rost sind auch im Döbelner Stadtbild zu finden. So im und vor dem Döbelner Stadtbad, der Lautenspieler im Bürgergarten und das Relief am heutigen Tanzhaus. Ebenso findet man Reliefs an Wohnhäusern wie in der Max-Planck-Straße.

Museumsleiterin Kathrin Fuchs hofft auf viele Besucher der Otto-Rost-Ausstellung im Döbelner Rathaus. Quelle: Bartsch

Professur in Dresden

In Döbeln-Keuern, wo Otto Rost am 16. Juni 1887 geboren wurde, ist eine Straße nach ihm benannt. Er besuchte die Schlossbergschule, lernte in Döbeln Gürtler und Ziseleur und studierte an der Kunstgewerbeschule in Dresden. 1920 wurde er Meisterschüler an der Akademie der Bildenden Künste in Dresden, wo er 1938 bis 1945 selbst eine Professur. Danach arbeitet Otto Rost in Dresden als freischaffender Bildhauer und schuf große Ehrenmale der sowjetischen Armee.

Die Ausstellung ist zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses sowie an den Samstagen, 27. Juni, 4. Juli, 1. August und 7. September, jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Von Thomas Sparrer