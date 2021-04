Sonnenhof Ossig: Neue Pensionszimmer und neues Gehege für Friedel und Co.

Roßwein

„Wir arbeiten auf den schönsten Tag 2021 hin. Und da soll es hier richtig schön sein.“ Markus Weinert, Geschäftsführer im Landhotel Sonnenhof in Ossig, und sein Team arbeiten auf den Tag hin, an dem sie endlich wieder vor Ort Gäste bewirten dürfen. „Das Datum steht leider noch nicht fest. Doch wir nutzen die Schließzeit durch Corona, um eine Liste von Verschönerungen Schritt für Schritt abzuarbeiten.“

Streichelgehege ohne Pampe

Gerade können Wildschwein Friedel, Minischwein Rosi und die Ziegen vom Streichelzoo des Sonnenhofes ihre neuen Gehege wieder beschnuppern und in Besitz nehmen. Das gesamte Gelände wurde erneuert, der Boden ausgetauscht, neu befestigt und Gras eingesät. Für Friedel und Co wurden Baumstämme zum Schubbern und große Steine für die Ziegen zum Klettern eingebaut. Nicht nur die Tiere haben es dadurch schöner. Die Besucher des Sonnenhofes sollen durch die Neuerungen bei nahezu jedem Wetter mit einigermaßen sauberen Schuhen aus dem Streichelgehege kommen.

Erweiterung um ein Gästehaus

Im nächsten Schritt erweitert das Landhotel Sonnenhof seine Kapazitäten um 18 Betten. Dazu wird in Kürze das ehemalige Mitarbeiterdomizil der Firma Partzsch, gleich hinter dem Hochzeitssaal, zu einer Pension umgebaut. „Gästehaus Sonnenhof – Deine Pension“ steht auf dem neu entworfenen Logo für das Gebäude. Aktuell werden für die Umnutzung und den Umbau die Genehmigungen eingeholt. Dann werden die Räume auf den Stand 2021 gebracht, mit Schlüsselcard-Zugängen versehen und alles dem Sonnenhof auch farblich angepasst. Der Check In und die Frühstücksversorgung der Pensionsgäste läuft über das Hotel. Wochentags werden vor allem Handwerker und Firmen hier ihre Mitarbeiter unterbringen. Am Wochenende stehen die 18 preiswerteren Pensionsbetten allen zur Verfügung, die Gäste unterbringen möchten. Gerade bei größeren Hochzeiten oder Feiern wird das Zusatzangebot zu den Hotelbetten sicher gut genutzt.

Das einstige Wohnheim der Firma Partzsch wird mit Pensionszimmern zum Gästehaus Sonnenhof umgebaut. Quelle: Thomas Sparrer

Geschäftsführer Markus Weinert sprüht trotz der Corona-Krise geradezu vor Optimismus und Unternehmergeist. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die Außer-Haus-Angebote des Landhotels mit der Restaurant@home-Karte und den zusätzlichen Themenboxen mit Grillspezialitäten, Bagels oder Hausschlachtenem aktuell an sieben Tagen pro Woche gut angenommen werden. „Das macht uns trotz der geschlossenen Gaststätte zuversichtlich. Wir freuen uns jetzt aber um so mehr darauf, bald wieder die Gäste hier vor Ort bewirten zu können“, sagt Markus Weinert.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer