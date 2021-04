Soziale Kümmerin kümmert sich auch weiter

Döbeln

- Am Freitag war der offizielle letzte Arbeitstag von Elke Makk. Die soziale Kümmerin der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt geht mit 63 offiziell in den Ruhestand. Aber kümmern wird sie sich auch weiterhin.

Seit fünf Jahren arbeitete Elke Makk bei der WGF und kümmerte sich um viele Dinge, die eigentlich nicht zum Tagesgeschäft eines großen Wohnungsunternehmens gehören. Doch die WGF ist eben auch eine Genossenschaft und das bedeutet Gemeinschaft. Elke Makk hat die Gemeinschaft der Genossenschaftsmitglieder in den letzten Jahren mitgeprägt. Schon vor ihrer Anstellung bei der WGF war sie beim Döbelner SC angestellt und dort im Vorstand tätig. Schon in dieser Zeit hat sie die WGF unterstützt. Gemeinsam mit dem ehemaligen Vorstand Stefan Viehrig baute sie das Ehrenamt mit seinen zahlreichen, WGF-charakteristischen Gruppen auf. Für die vielen Mitglieder und Mieter der Genossenschaft wurde Elke Makk eine Zuhörerin und Vertraute. Das wurde bei ihrer Verabschiedungsrunde am Freitag deutlich. Nach der coronabedingt kleineren Runde in der Verwaltung der Genossenschaft, liefen bis nachmittags 14.30 Uhr Vertreter der Gruppen auf, um sie zu ehren. Sie leitete maßgeblich die Gruppen und damit verbunden das gesamte Ehrenamt der WGF.

Gemeinschaftlich organisierten alle ein Gruppengeschenk. Die Mitarbeiter der WGF und die ehrenamtlichen Gruppen haben gesammelt und zusammengelegt. Herausgekommen ist ein verlängertes Wochenende in Moritzburg mit Aufenhalt im Hotel Kurfürstliche Waldschänke, samt Kutschfahrt, Schlossbesuch, Abendessen und Wellnessprogramm. Trotzdem verabschiedete sich jede Gruppe mit einer persönlichen Kleinigkeit.

Von Thomas Sparrer