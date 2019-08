Döbeln

Seit Freitagvormittag rollt der Fahrzeugverkehr über die neu gebaute Zschopaubrücke auf der Bundesstraße 175 bei Töpeln. Das Brückenbauprojekt geht damit auf die Zielgerade.

Mittelständisches Unternehmen statt großer Konzern

Die Baulogistik Döbeln GmbH hatte die alte desolate Brücke abgerissen und eine 88 Meter lange neue Dreifeldbrücke über den Fluss gebaut. Sven Weißflog, Chef der Baulogistik, bedankte sich am Freitag mit einem frisch gebackenen Spanferkel und einer kleinen Feier auf der Brücke bei seinen Leuten, sowie bei der Baubetreuung und der Bauleitung des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr ( Lasuv). „Es war eine gute Baustelle und eine tolle Zusammenarbeit. So konnten wir eine Brücke in bester Qualität bauen“, sagt Weißflog. Er bedankte sich beim Lasuv für das Vertrauen, den Brückenbau in die Hände eines mittelständischen Döbelner Unternehmens und mal nicht in die eines großen Baukonzerns zu legen. „Jungs, ihr habt hier große geleistet“, lobte er sein Team.

Das gibt es für Bauleute nicht alle Tage: Spanferkelbraten auf der neu gebauten Brücke. Quelle: Gerhard Schlechte

Schwierige Bedingungen hatten den Bau um mehrere Monate verzögert. Weißflog selbst zeigt noch ein Video auf seinem Handy vom 15. Januar, als bei Hochwasser in der Zschopau 180 Kubikmeter Wasser pro Sekunde das Gerüst für den Betonpfeiler beschädigten. Ein 25 Meter langer Baum klemmte als Treibgut davor.

Die neue Brücke kann trotz Freigabe bis auf weiteres nur halbseitig befahren werden. Denn die andere Fahrbahnhälfte wird noch für Folgearbeiten gebraucht. In der ersten Septemberwoche kommen wieder zwei riesige Kräne, um die Stahlteile zu demontieren. Zudem ist noch ein Regenrückhaltebecken zu bauen.

Repariert wurden zudem die defekten Fahrbahnübergänge der in Richtung Hartha folgenden Mühlgrabenbrücke. Damit kann dort nun auch die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 km/h entfallen.

Von Thomas Sparrer