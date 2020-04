Spargelsaison in Pulsitz eröffnet: Schertenleibs stechen schon

Pulsitz

Der Spargel wächst, auch wenn es gerade in der Nacht noch relativ kühl ist. Damit hat die diesjährige Spargelsaison offiziell begonnen und die Schertenleibs sowie all ihre Helfer sind rund um Pulsitz fleißig bei der Arbeit. Seit wenigen Tagen hat der Hofladen auch wieder täglich geöffnet. Zahlreiche Leute steuerten den schon an, um sich mit frisch geerntetem Spargel einzudecken.

Erntehelfer aus Rumänien

Erst am vergangenen Donnerstag holte Mathias Schertenleib, der Sohn der Familie, vier Saisonkräfte vom Flughafen in Düsseldorf ab. Die vier Männer aus Rumänien kommen jedes Jahr. „Seit sieben oder acht Jahren sind sie dabei und gehören fest zu uns“, erklärt Mathias Schertenleib. Mit viel Verspätung landeten die Erntehelfer schließlich um 3 Uhr in Deutschland. Erst am nächsten Morgen kamen sie irgendwann in Pulsitz auf dem Spargelhof an. Dort sind die fünf Männer in Einzelzimmern statt wie sonst im Doppelzimmer untergebracht – Corona-Regelungen. Statt zehn Leuten sind dieses Jahr nur die Hälfte da. Dass die Männer überhaupt kommen durften stand lange auf der Kippe. Gut, dass der Spargel da noch eine Weile auf sich warten ließ.

Mit der Spargelspinne geht’s dem weißen Gold ab sofort täglich an den Kragen. Quelle: Sven Bartsch

Jeden Morgen starten die Erntehelfer, unter denen auch Deutsche sind, um fünf Uhr zur Spargelernte aufs Feld. „Die Flächen werden mit der Spargelspinne abgelaufen“, erklärt Mathias Schertenleib. Noch ziert sich der Spargel. „Die Menge, die wir ernten können, ist bisher mäßig. Eigentlich starten wir früher als sonst, aber durch die kühlen Nächte braucht der Spargel länger.“ Die diesjährige Spargelsaison, sie startet langsam. Vorarbeiter Robin Seifert fährt indes die Felder ab und holt den geernteten Spargel rein. Drinnen wird der Spargel in der Sortieranlage gewaschen und geschnitten, bevor er für drei Stunden in die Schockkühlung kommt. Danach wird er schon verkauft. „Am Wochenende haben uns die Leute den Spargel quasi aus den Händen gerissen.

Marktsaison startet

Auch wenn der Ertrag derzeit noch nicht so umfänglich ist, wie zu Erntehochzeiten, reicht die geerntete Menge, um sowohl die Kunden im Hofladen glücklich zu machen als auch die Wochenmärkte anzufahren. „Diese Woche starten wir mit unseren Ständen unter anderem in Döbeln, Waldheim, Leisnig, Mittweida oder auch Chemnitz. Wenn der Bauernmarkt stattfindet, sind wir auch wieder in Klosterbuch dabei.“ Solange Spargel da ist, wird der auch verkauft. „Frühes Kommen sichert gute Plätze, heißt es doch“, scherzt Mathias Schertenleib. Lagerkapazitäten braucht der Spargelhof in Pulsitz gerade eher weniger. „Was wir ernten, verkaufen wir gleich wieder“, weiß Mathias Schertenleib.

Selber Spargel stechen

Am Wochenende kann bei den Schertenleibs der Spargel wieder selbst gestochen werden. Sowohl am Sonnabend als auch am Sonntag, jeweils von 8 bis 13 Uhr, ist dazu am Feld an der Schmorrener Straße (an der B 19 am Abzweig Schmorren) die Möglichkeit dazu. „Die Leute sollen ein Gefäß mitbringen, Stechmesser gibt’s vor Ort gegen eine Kaution. Eine halbe Stunde Zeit ist zum Stechen. Der Preis liegt bei sechs Euro pro Kilo“, gibt Mathias Schertenleib die Rahmenbedingungen durch. Trotz allem darf die Corona-Krise nicht außer Acht gelassen werden. „Wir hoffen auf die Disziplin der Leute. Sie sollten sich geordnet eingliedern und Abstand halten.“

