Sparkasse Döbeln schüttet Gewinn an Landkreis aus

Döbeln/Mittelsachsen

Der Kämmerer des Landratsamtes Mittelsachsen, Christoph Trumpp, kann sich freuen. Die Kreissparkasse Döbeln hat im vergangenen Jahr wieder gut gewirtschaftet und das bedeutet: Gewinnausschüttung an den Landkreis.Noch im vergangenen Jahr hatte die Bankenaufsicht Kreditinstituten und Banken wegen der Corona-Krise empfohlen, auf die Auszahlung von Dividenden und Gewinnen zu verzichten und das Geld stattdessen den Reserven zuzuführen. Die Kreissparkasse Döbeln folgte dieser Empfehlung und so war der Landkreis leer ausgegangen.

Unterm Strich bleiben 372 532 Euro

Anders in diesem Jahr: „Eine Ausschüttung ist wieder möglich“, sagte Sparkassenvorstand Uwe Krahl, der in der jüngsten Kreistagssitzung den Jahresabschluss 2020 vorstellte.Demnach hat die Kreissparkasse Döbeln einen Jahresüberschuss von 680 875 Euro erzielt. Davon müssen 35 Prozent der Sicherheitsrücklage zugeführt werden. Bleibt ein Bilanzgewinn von 442 569 Euro, der dem maximal ausschüttungsfähigem Betrag entspricht. Abzüglich Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag bleiben unterm Strich 372 532 Euro für den Landkreis, der Anfang November das Geld von der Sparkasse überwiesen bekommt.

Milliarde geknackt

„2020 war ein sehr erfolgreiches Jahr für die Kreissparkasse Döbeln“, berichtete Uwe Krahl. So ist die Bilanzsumme zum ersten Mal in der Geschichte des Kreditinstitutes über den Wert von einer Milliarde gestiegen. Die Kundenkredite kletterten um 56 Millionen Euro auf 611 Millionen Euro, die Kundeneinlagen um 47 Millionen Euro auf knapp 736 Millionen Euro. Auch das Eigenkapital des Kreditinstitutes ist gewachsen – um fünf Millionen Euro auf 128,3 Millionen Euro. Beim Betriebsergebnis belegt die Kreissparkasse Döbeln 2020 wie im Jahr davor einen sehr guten Platz 3 von insgesamt 44 Sparkassen im Ostdeutschen Sparkassenverband.

Ärger beim Automatenwechsel

Weniger rund läuft es zurzeit beim Geldautomaten-Tausch in den Sparkassen-Filialen Ostrau, Leisnig und Waldheim. Der Grund: Wegen Lieferengpässen kann der Hersteller die zugesicherte Technik nicht rechtzeitig liefern. Die Kunden in Ostrau und Leisnig müssen deshalb noch einige Tage länger als ursprünglich geplant aufs Abheben an den Automaten verzichten. Auch in Waldheim kommt es zu Verzögerungen. In Ostrau soll der neue Automat ab kommenden Freitag nutzbar sein, in Leisnig soll ab Donnerstag und in Waldheim ab Sonnabend je ein Automat übergangsweise betriebsbereit sein. Der Bargeldservice während der Filial-Öffnungszeiten kann genutzt werden.

Von Olaf Büchel