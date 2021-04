Sparkasse Döbeln sorgt für Erschließung im neuen Walduferviertel

Döbeln

Die Stadt Döbeln und die Kreissparkasse Döbeln schließen für die Erschließung des neuen Wohngebietes Walduferviertel auf dem ehemaligen Zuckerfabrikgelände einen Erschließungsvertrag ab. Das Vertragspapier hat der Stadtrat auf seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich beschlossen.

Der vom Stadtrat der Stadt Döbeln noch zu beschließende Bebauungsplan bildet die Grundlage für die bereits vorliegende Erschließungsplanung. Die Kreissparkasse Döbeln, welche auch Eigentümerin fast aller im Baugebiet gelegenen Grundstücke ist, tritt als Erschließungsträgerin auf und finanziert die Kosten dafür komplett. Damit trägt das Kreditinstitut auch alle Risiken und bringt die Baugrundstücke später an den Mann oder die Frau.

Stadtplanerisch und ökologisch sinnvoll Einen jungfräulichen Acker in ein neues Baugebiet zu verwandeln, ist wahrscheinlich einfacher. Das merken Stadtverwaltung und Sparkasse Döbeln gerade bei der Entwicklung des Baugebietes „Walduferviertel“ in der Weststadt von Döbeln. Hier wird auf dem Areal der früheren Zuckerfabrik und angrenzenden Flächen ein neues Wohngebiet im Grünen entwickelt. Das ganze Bebauungsplanverfahren und die Erschließung sind aufwendig. Denn ein gebrauchtes und zentrales Grundstück wird sozusagen recycelt. Doch das Ganze ist stadtplanerisch sehr sinnvoll, weil es auch ein grünes, ein ökologisches Projekt ist. Denn statt wertvolles Ackerland vor der Stadt zu Bauland umzunutzen, wird hier eine einstige Industriebrache mitten in der Stadt wieder nutzbar gemacht. Das Gelände der Zuckerfabrik hoch über der Mulde, umgeben von Grün und dennoch bestens an den Stadtteil angebunden, ist ein Paradebeispiel, wie die Ressourcen von Grund und Boden sinnvoll weiter genutzt werden können und urbaner Raum verdichtet statt auseinandergezogen wird. Allerdings ohne die hierfür sehr günstige Konstellation zwischen Stadt und heimischer Sparkasse als Erschließungsträger wäre das Projekt sicher deutlich riskanter. Sparkasse sorgt für Erschließung E-Mail: th.sparrer@lvz.de

In der Diskussion im Stadtrat ging es dabei auch um eventuelle Altlasten auf dem Areal. SPD-Stadtrat Hermann Mehner fragte etwa, ob denn die Gefahr bestehe, dass manches Grundstück vielleicht gar nicht bebaut werden kann, weil die Altlasten so groß sind. Döbelns Baudezernent Thomas Hanns sieht das eher entspannt. „Wenn der Begriff Altlasten hier fällt, dann denkt jeder an vergrabene Ölfässer und gefährliche Hinterlassenschaften. Aber wir reden hier nicht von einer Chemiefabrik sondern von einer Zuckerfabrik. Hier wurden Rüben gelagert und zu Zucker verarbeitet.“, sagt er. Wenn im Zusammenhang mit dem Gelände von Altlasten gesprochen wird, geht es vielmehr um die Frage, wie die alten Fabrikgebäude in den 1990-er Jahren abgerissen wurden und vor allem ob auch alle Gebäudereste in der Tiefe entfernt wurden. Denn derartige Überraschungen bei der Bodenbeschaffenheit will man den künftigen Häuslebauern ersparen. Die Sparkasse wird deshalb wahrscheinlich noch einmal in den einst bebauten Bereichen des Areals tiefer schürfen, um sicher zu gehen. Denn alle Bauherren sollen gleich gute Bedingungen beim Baugrund vorfinden und nicht etwa irgendwo noch Mauerreste bei den Fundamentarbeiten ausgraben.

