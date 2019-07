Leisnig

Schon am Vormittag lassen sie am Samstag die Boote zu Wasser: Die Mitglieder vom Leisniger Kanu-Verein bereiten ihr diesjähriges Kanu-Event vor.

Abenteuer: Rein ins Boot und ab geht´s

Das Kanuheim an der Muldenwiese wird dafür zum Festplatz, wo es einiges zu erleben gibt. Die Boote des Vereins sind nicht nur zum Anschauen da. Laut Thomas Katzmann ist es ausdrücklich erlaubt, selbst ein paar Paddelschläge zu wagen.

Mal was anderes: Paddeln auf dem Brett

Die Wassersportler geben dafür gern Unterstützung. Wer mag, kann sich auch als Stand Up Paddler (SUP) auf dem Brett versuchen. Ab 10 Uhr sind Gäste willkommen. Zu Hause kann die Küche kalt bleiben, denn auch an die Versorgung haben die Vereinsmitglieder gedacht. Es gibt Essen vom Grill und aus dem Kessel.

Musik, Sport und Unterhaltung open end

Es wird Musik gespielt, und eine Diashow gibt Auskunft darüber, mit welchen Aktivitäten die Kanuten aus Leisnig die Gewässer unsicher machen. Kleinere Wasserfahrzeuge, in Modellgröße, lässt Michael Schuster zu Wasser, so dass es auch dabei etwas zu sehen gibt. Bis spät in den Abend, open end, empfangen die Kanuten noch Gäste.

Von Steffi Robak