Waldheim

Verkehrte Welt in der Oberschule Waldheim. Während sich Direktor Jan Genscher am Donnerstag leger in Jeans und T-Shirt kleidete, kamen seine Schüler pikfein angezogen, manche sogar in Schlips und Kragen.

„Schule darf auch mal Spaß machen. Zum Ende des Schuljahres machen unsere Zehntklässler Mottowochen und verkleiden sich. Das ist mittlerweile zu einer Tradition geworden“, erläutert Jan Genscher den Hintergrund der Aktion. Und so gingen Schüler der drei 10. Klassen der Oberschule Waldheim als Lehrer – darum also der feine Zwirn.

Spaßiger Trubel am Montag

Das ging nun schon die ganze Woche so. So kamen die Schüler beispielsweise den einen Tag als Rentner und den anderen im Stil der 1990er Jahre.

Ein bisschen Spaß darf auch sein. Denn für die insgesamt über 60 Mitglieder des Anschlussjahrgangs wird es in der kommenden Woche ernst. Denn da beginnen die Prüfungen. Am Montag ist dann noch mal zum letzten Schultag spaßiger Trubel im Bildungshaus an der Pestalozzistraße.

Am Freitag wiederum dürfte Schulleiter Jan Genscher wieder mindestens genauso gut gekleidet sein, wie seine Schüler, wenn nicht gar besser. Denn zum Abschluss der Mottowoche gehen sie als Assis.

Von Dirk Wurzel