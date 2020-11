Ostrau/Großweitzschen

104 Kilometer Glasfaserkabel kommen in den nächsten zwei Jahren in der Gemeinde Ostrau in die Erde. Erklärtes Ziel: Schnelles Internet auch bis in den letzten Winkel des Gemeindegebietes. Am Freitagmittag wurde ganz offiziell der erste Spatenstich gemacht. Mit dabei nicht nur Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU) und die Gemeinderäte, sondern auch Vertreter der Planungs- und Baufirma.

Bund, Land, Kreis

Auch die Politik war vertreten – und zwar von jeder Sparte einen Funktionär. So war Veronika Bellman, die mittelsächsische Bundestagsabgeordnete ( CDU) dabei, genauso wie Henning Homann, Landtagsabgeordneter der SPD, sowie Lothar Beier, Beigeordneter des Landkreises, und Matthias Borm, Breitbandkoordinator des Landkreises. Kein Zufall, übernehmen doch Bund zu 60 Prozent, Land zu 30 Prozent und Kreis zu zehn Prozent die Kosten für den Breitbandausbau. Und die belaufen sich für die Gemeinde Ostrau immerhin auf knapp drei Millionen Euro.

Baustart im April 2021

Die Spaten in die Erde rammte die Delegation in Delmschütz. Bei den dort gerade verrichteten Straßenbauarbeiten kamen die Leerkabel für das Glasfasernetz schon mit unter die Erde. In diese farbigen Röhren werden später die Glasfaserkabel eingeblasen, ohne dass die neue Straße nochmals geöffnet werden muss.

„Da machen wir uns lächerlich“

Das ist besonders Bürgermeister Dirk Schilling ein Anliegen. „Da muss geguckt werden, wo sowieso Straßenbauarbeiten anstehen, nicht dass eine Straße neu gebaut wird, nur um sie dann im Rahmen des Breitbandausbaus nochmal aufzureißen. Da machen wir uns lächerlich“, erklärt Schilling. „Aber so was muss eben vorher bedacht werden und da klappt die Abstimmung gerade richtig gut.“ Spatenstich hin oder her: tatsächlich losgehen wird es erst im April nächsten Jahres. Das geht aus einem kalenderwochengenauen und ziemlich detaillierten Meilensteinplan für den Breitbandausbau in der Gemeinde hervor. Erste Station ist dann die Zuführung zur Sandgrube.

Verträge unterzeichnet

Im Dezember 2017 schon bekam die Gemeinde den Fördergeldbescheid für den Breitbandausbau. Jetzt wurde die Vergabe der Bauleistungen vollzogen. „Die Verträge sind unterzeichnet, die Förderbewilligungen sind alle da“, weiß Bürgermeister Dirk Schilling. Das Geld für die Planungsleistungen – immerhin 20 Prozent der Gesamtkosten und im Falle von Ostrau rund 600.000 Euro – muss die Gemeinde jetzt erst einmal überweisen und damit quasi in Vorkasse gehen. Bis Ende des Jahres will der Bürgermeister das Prozedere abschließen – umso schneller sieht die Kommune das Geld auch wieder als Zahlungseingang auf ihrem Konto.

131 Kilometer Glasfaserkabel

Noch tiefer in die Tasche greifen muss die Gemeinde Großweitzschen für die 131 Kilometer Glasfaserkabel, die dort verlegt werden. Der Spatenstich in Delmschütz war auch der offizielle Start für den Breitbandausbau in den Gefilden von Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler). Seine Kommune muss mit etwas über einer Million in Vorleistung gehen.

In zwei Jahren am Netz

Doch wann können die Haushalte in den Landgemeinden tatsächlich und wahrhaftig ohne Ruckeln die neusten Serien streamen? Laut Meilensteinplan sind für Februar und Juni 2022 die ersten großflächigen Inbetriebnahmen in der Gemeinde Ostrau geplant. Jörg Burkert hofft, dass bis Ende 2022 seine Gemeinde am Netz ist. Das Mammutprojekt hat dort ein stolzes Finanzvolumen von zirka 5,2 Millionen Euro. Den Ausbau des Breitbandnetzes sowohl in Ostrau als auch Großweitzschen übernimmt die NGN Fiber Network KG aus dem fränkischen Aubstadt.

Von Stephanie Helm