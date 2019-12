Spedition Kipping expandiert – und bleibt in Hartha

Hartha

Im Harthaer Gewerbegebiet West sind die Grundstücksfragen noch immer nicht eindeutig geklärt. Sicher ist: Die bereits ortsansässige und traditionsreiche Spedition Kipping will expandieren und bleibt dafür am Standort Hartha. In diese Entscheidung involviert waren allerdings auch zwei weitere Grundstücksinteressenten, die für eine Freifläche im Gewerbegebiet West Kaufanträge stellten. Im Stadtrat lehnte man diese jedoch zu Gunsten der Firma Kipping ab. Sie kauft nun die gesamte Freifläche zwischen Vaihinger Straße und Waldheimer Straße.

„Mit der Firma Kipping sind wir aktuell im Gespräch und die Verträge liegen bereits beim Notar“, erklärt Harthas Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos). „Wir sind positiv gestimmt und gehen davon aus, alles noch vor dem Jahreswechsel abwickeln zu können.“

Entscheidung erneut vertagt

Den zwei weiteren Interessenten wurden als Ausgleich andere Flächen im Gewerbegebiet angeboten. Beide wollen ebenfalls in Hartha bleiben und dort investieren. Doch in der Stadtratssitzung kam es nun erneut zu einer Verzögerung. Der Kaufantrag eines Investors lag bereits auf dem Tisch. Er plant den Bau eines Gewächshauses in Hartha und hatte zuvor der angebotenen Ausgleichsfläche zugestimmt. Zweimal wurde sein Anliegen im Stadtrat jedoch aufgrund der genannten Gründe abgelehnt, nun sollte es eine Entscheidung geben. Die kam aber nicht zustande.

Der Grund: Matthias Thiel ( CDU) stellte den Antrag, das Anliegen des Investors erneut zu verschieben. Es gäbe noch einige Fragen an ihn, die geklärt werden müssten. Welche genau, wurde nicht weiter konkretisiert. Der Investor, der sich zwischenzeitlich auch schon an einer Zusammenarbeit mit der Diakonie interessiert zeigte, war selber nicht zugegen. Bürgermeister Kunze kam daher dem Antrag der CDU nach. Die Stadtratsmitglieder sammeln nun ihre offenen Fragen. Die sollen dann während der nächsten Sitzung des technischen Ausschusses geklärt werden. Dann gibt es wohl bald nicht nur Antworten für die Ratsmitglieder, sondern auch eine Entscheidung in der Grundstücksfrage.

Von Vanessa Gregor