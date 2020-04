Wendishain

Es klingt ein bisschen wie aus einem Actionfilm, was die Pressestelle der Polizeidirektion (PD) Chemnitz am Donnerstag zu einem spektakulären Vorfall aus dem Harthaer Ortsteil Wendishain berichtet. Es begann am Mittwoch mit einem augenscheinlichen verwirrten Mann und endete fünf Stunden später in einem gestohlenen Auto auf einem Parkplatz an der Autobahn 14.

Stimmung kippt im Rettungswagen

Doch von vorne: Gegen 15 Uhr wurden die Polizeibeamten an die Wendishainer Dorfstraße gerufen. Dort hatte sich der 36-jährige Mann offenbar Zutritt zu einem fremden Grundstück verschafft und schrie dort herum. Doch die Polizisten konnten ihn nach eigener Darstellung zunächst beruhigen und dazu bewegen, sich in fachärztliche Behandlung zu geben.

„Doch am zwischenzeitlich verständigten Rettungswagen kippte die Stimmung. Der 36-Jährige griff den ebenfalls alarmierten Notarzt an, sodass die Polizisten einschreiten mussten“, heißt es im Bericht der PD Chemnitz. „Dem Mann gelang es, sich während des Handgemenges loszureißen. Er rannte über ein angrenzendes Feld in einen weitläufigen Garten davon.“

Fremdes Auto übernommen

Der Mann tauchte schließlich wieder auf, als er aus einem Wald kommend einen Abhang herunter rannte und vor ein auf der Dorfstraße fahrendes Auto sprang. Die 37-jährige Fahrerin konnte durch eine Notbremsung einen Zusammenstoß verhindern, die weitere Flucht des Mannes jedoch nicht. Denn der stiegt kurzerhand in das Auto ein und nötigte die Frau zum Losfahren.

Wenige Meter weiter wollte die Fahrerin samt Autoschlüssel aus ihrem Wagen rauszukommen. Doch der 36-jährige Verwirrte setzte dem einen Riegel vor – offenbar mit Gewalt. „Er attackierte die Frau, schlug sie und zog sie dann aus dem Fahrzeug. Während die Geschädigte leicht verletzt zurückblieb, fuhr der 36-Jährige mit dem VW in zunächst unbekannte Richtung davon“, heißt es dazu weiter im Bericht der PD Chemnitz.

Einweisung am Abend

Letztlich gelang es den Beamten – in Zusammenarbeit mit der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Chemnitz – den Flüchtigen fünf Stunden nach Einsatzbeginn auf dem A14-Parkplatz „Mühlenberg West“ dingfest zu machen. Der 36-jährige saß im dort abgestellten Wagen hinterm Steuer und widersetzte sich nach Darstellung der Polizei mit Schlägen und Tritten seiner vorläufigen Festnahme. Aufgrund seines psychischen Zustandes sei der Mann jedoch noch am selben Abend in ein Fachkrankenhaus eingeliefert worden.

Zudem sollen bei der Festnahme zwei Zivilfahnder leicht verletzt worden sein.

Von ap/DAZ